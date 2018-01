Kızlarım İçin yeni 8.bölüm fragmanı yayında mı Kızlarım 7.bölüm bu akşam Kanal D'de izlenecek

Kızlarım İçin 8.yeni bölüm fragmanı ve Kızlarım İçin 7. son bölüm izleme linkini takip eden dizi severler ayrıntıları star.com.tr üzerinden öğrenebilirler. Peki Kızlarım İçin dizisi konusu nedir? Kanal D Kızlarım İçin dizisi oyuncuları kimler? Her Salı akşamı Kanal D'de yayınlanan Kızlarım İçin adlı dizinin bu haftaki bölümü izleyenleri ekrana kilitlemeyi başardı. Heyecan aşk ve tutku dolu sahneleriyle gündemden düşmeyen Kızlarım İçin6. son bölümünde Yaşar, Ayten'in aşığını bulup ondan hesap sormak için kolları sıvıyor! Peki Yaşar'ın hedefindeki kişi kim olacak? Sumru 150 bin lira bulabilmek için büyük bir hata yapar. Tanımadığı bir adamın evine gider. Yaşar ise kızını arabaya binerken görmüş ama onu durduramamıştır. Sumru yaptığı yanlışın farkına varıp pişman olsa da artık çok geçtir. Asıl hayal kırıklığını bir baba olarak Yaşar sırtlanır. Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, kadrosunda Fikret Kuşkan, Elifcan Ongurlar, Ahsen Eroğlu, Cansu Fırıncı,Tuvana Türkay, Hakan Yufkacıgil ve Ülkü Duru gibi isimlerin yer aldığı dizi Kızlarım İçin 8.yeni bölüm fragmanı ve Kızlarım İçin 7.son bölüm detayları haberimizde...



KIZLARIM İÇİN 8.BÖLÜM FRAGMANI



Kanal D ekranlarında her Salı akşamı yayınlanan Kızlarım İçin 7. son bölümden sonra yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kızlarım İçin 8.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman resmi internet sayfası üzerinden erişime açılması ile birlikte haberimizdeki yerini alacaktır.



KIZLARIM İÇİN 7.BÖLÜM FRAGMANI

KIZLARIM 7. BÖLÜM ÖZETİ

Kızlarım İçin 6. Bölümde; Yaşar, Ayten'in aşığını bulup ondan hesap sormak için kolları sıvıyor! Peki Yaşar'ın hedefindeki kişi kim olacak?



Sumru 150 bin lira bulabilmek için büyük bir hata yapar. Tanımadığı bir adamın evine gider. Yaşar ise kızını arabaya binerken görmüş ama onu durduramamıştır. Sumru yaptığı yanlışın farkına varıp pişman olsa da artık çok geçtir. Asıl hayal kırıklığını bir baba olarak Yaşar sırtlanır



Kızlarım İçin son bölümde, Zübeyir ve Hacer isimsiz bir mektup yazarak, Yaşar'a Ayten'in aşığının kim olduğunu söylüyor. Yaşar'ı kendilerinden uzak tutmak için hedef şaşırtan ikili kendi oğulları Alper'i de bu işin içine karıştırıyorlar. Alper aracılığı ile mektubu okuyan Yaşar, deliye dönüyor ve Ayten'in aşığını bulmaya gidiyor. Peki, Yaşar'ın hedefine aldığı kişi şimdi ne yapacak? Zübeyir ve Hacer, amaçlarına ulaşabilecek mi?



Sumru ve Egemen aşkı da kopma noktasına gelmiştir. Egemen, hastalığı yüzünden Sumru'dan vazgeçmek zorunda kalır. Bunu bilmeyen Sumru ise artık kendine başka bir kapı aralar. Ancak araladığı bu kapı aynı zamanda bir çok belanın da başlangıç noktası olacaktır.



Tayfun ise Yaşar!a ihanet edip Sumru’yla birlikte olmak için ilk adımı atar. Yaşar, kızını emanet ettiği Tayfun’un ihanetini ne zaman ve nasıl öğrenecektir?



Kumru ve Yağız arasındaki yakınlaşmaya bir türlü engel olamayan Semiha kendini büyük bir tehlikeye atarak hastanelik olur. Görünürdeki tek suçlu da Kumru’dur... Selva ise çocuğunun babası diye her şeyine katlandığı Çetin tarafından aldatıldığını öğrenir. Ama ne yazık ki bu bir son değil başlangıçtır. Selva’nın acısı asıl şimdi başlamaktadır..Peki Yaşar, Sumru'yu yaptığı yanlıştan döndürebilecek mi?



KIZLARIM İÇİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Yaşar kızlarını kurtarmak için eline silah alıp, mahallelinin karşısına geçerek tehdit eder. Mahalledeki namus bekçileri korkularından kaçıp saklanacak delik ararken Zübeyir ve Hacer için asıl korkulu günler yeni başlamaktadır. Elinde silahla Yaşar'ı görünce iyice panikleyen Zübeyir ve Hacer yeni bir plan kurarlar. Yaşar'a istediğini verip Ayten’in aşığını elleriyle teslim edeceklerdir. Ama nasıl?



Diğer tarafta kızlar için sular bir türlü durulmaz. Her yeni gün, yeni bir bela kapılarını çalar. Egemen’i tavlamak için her yolu deneyen Sumru, başarılı olamayınca kendine yeni bir çıkış yolu, yeni bir kurtuluş kapısı aramaya başlar. Ama kurtuluş sandığı şey aslında başını daha da belaya sokacaktır. Kumru ise kendini kardeşlerine adamış, onlar için çırpınırken aşk kapısını bir kez daha çalar.



Bu sefer Alper değil Yağız’dır karşısındaki...



Ve kardeşlerin belki de en bahtsızı zavallı Selva, kocasının onu aldattığından habersiz, oğlu için çırpınırken gerçeklerle yüzleşmeye adım adım yaklaşır.







KIZLARIM İÇİN DİZİSİNİN KONUSU



Bir babanın 5 kızıyla olan ilginç hikayesini anlatan Kızlarım İçin’de Fikret Kuşkan ve Tuvana Türkay başrollerde oynuyor. Kuşlar gibi özgür olması için kuş isimleriyle hayat bulan beş kızın hikayesini, babaları Yaşar anlatıyor!



Süreç Film’in yapımcısı olduğu dizide, Yaşar Yılmaz ve kızları Selvan, Sumru, Kumru, Suna ile Hüma’nın hayatlarını işleyecek.



KIZLARIM İÇİN DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU



Fikret Kuşkan (Yaşar);



22 Nisan 1965 İstanbul doğumlu oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. En son Kırlangıç Fırtınası’nda izlediğimiz usta oyuncu daha önceden Kara Melek, Gelin, Güz Yangını, Bıçak Sırtı, Parmaklıklar Ardında, Hanımın Çiftliği, Hayat Devam Ediyor ve Çifte Saadet gibi dizilerin kadrosunda yer almıştır.



Tuvana Türkay (Kumru);



3 Ekim 1990 İstanbul doğumlu oyuncu Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü mezunudur. Daha önceden Ayrılık, Nakş-ı Dil Sultan, Yer Gök Aşk, Kara Para Aşk, Oyunbozan ve Deli Gönül gibi dizi projelerinde rol almıştır.



Elifcan Ongurlar (Sumru);



7 Haziran 1993 İzmir Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. 2012 yılından bu yana Ateşin Düştüğü Yer, Kayıp Şehir, Kara Ekmek ve Kiralık Aşk gibi projelerde rol almıştır.



Ahsen Eroğlu (Suna);



1 Ocak 1993 Çorlu doğumlu genç oyuncu Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu mezunudur. 2015 yılında Modern Habil Kabil adlı dizi ile profesyonel oyunculuk hayatına adım atmıştır. Muhteşem Yüzyıl: Kösem ve Anne’nin kadrosunda yer almıştır.







Özgün Çoban (Alper);



5 Temmuz 1985 Bitlis doğumlu oyuncu Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümü mezunudur. Deniz Yıldızı, Beni Affet, Arka Sokaklar, O Hayat Benim ve Yüksek Sosyete gibi projelerde rol almıştır.



Numan Çakır (Zübeyr);



1 Ocak 1970 Düzce doğumlu oyuncu dönemin başarılı dizilerinden Üvey Baba, En Son Babalar Duyar ve Aliye gibi dizilerde konuk oyuncu olarak profesyonel oyunculuk hayatına adım atmıştır. Daha sonra ise Arka Sokaklar, Her Halimle Sev Beni, Yaban Gülü, Korkma, Benim Adım Gültepe, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Arkadaşlar İyidir ve Şevkat Yerimdar’ın kadrosunda rol almıştır.



Ülkü Duru (Hacer);



24 Ağustos 1965 İstanbul doğumlu oyuncu Saint Pulchery ve Dame de Sion mezunudur. Daha önceden Kaygısızlar, Aliye, Karamel, Sınıf, Son, Şubat ve Seni Kimler Aldı’nın kadrosunda yer almıştır.



Serdar Özer (avukat Yağız);



21 Ocak 1980 İstanbul doğumlu oyuncu Beykent Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. 2003 yılından bu yana Hekimoğlu, Aşkımızda Ölüm Var, Yanık Koza, Yaralı Yürek, Küçük Kadınlar, Osmanlı’da Derin Devlet, Kaderimin Yazıldığı Gün ve Bana Sevmeyi Anlat gibi projelerde rol almıştır.



Sibel Taşçıoğlu (Ayten);



28 Temmuz 1976 Bursa doğumlu oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Ekmek Teknesi, Yadigar, Acı Günler, Gözyaşı Çetesi, Pulsar, Aile Saadeti, Kapalı Çarşı, Yasemince, Medcezir, Muhteşem Yüzyıl: Kösem ve Kehribar gibi dönemin başarılı projelerinde rol almıştır.



Anıl Tetik (Egemen);



1 Temmuz 1991 İstanbul doğumlu oyuncu adını Survivor’da duyurmuştur. Daha önceden geçtiğimiz sezon sonu final yapan gençlik dizisi Hayat Bazen Tatlıdır’ın kadrosunda yer almıştır.



Cansu Fırıncı;



1 Ocak 1982 Ankara doğumlu oyuncu en son rol aldığı Kırgın Çiçekler dizisiyle ününe ün katmıştır. Daha önceden Devrimden Sonra, Urfalıyım Ezelden, Kanlı Postal ve Can Tertip gibi projelerde rol almıştır.



Hakan Yufkacıgil;



1 Ocak 1980 İstanbul doğumlu oyuncu İstanbul Üniversitesi Konservatuar mezunudur. Daha önceden Çemberimde Gül Oya, Sessiz Fırtına, Akasya Durağı, Beni Unutma, Umutsuz Ev Kadınları, Eve Düşen Yıldırım, Filinta ve Cesur Yürek gibi dizilerde rol almıştır.



Meltem Gülenç;



30 Mayıs 1970 Ankara doğumlu oyuncu Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Daha önceden 2012’de 2 Yaka Bir İstanbul ve 2015 yılında Güneşin Kızları kadrosunda yer almıştır.