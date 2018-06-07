Kocaman Ailem yeni 3.bölüm fragmanı yayında mı Kocaman Ailem son 2.bölüm Atv izleme linki

Kocaman Ailem 3.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Kocaman Ailem 2.son bölüm izleme linki neler oldu soruların yanıtlarını arayan dizi izleyiciler için detayları ve yeni gelişmeleri bu haberimizde derledik. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile yaz sezonuna damga vuran Kocama Ailem dizisi 2.son bölümünde bu hafta Elif ve Demir arasındaki med-cezirli ilişkide, dalgalar neredeyse tsunami boyutunu almıştır. Aralarına giren sırların gölgeleri Elif'in, Demir'in Berrak'la yakın arkadaşlığını da yanlış değerlendirmesine neden olmaktadır. Hafıza kaybı numarası yapan Hulusi ise kızı Elif'in annesi olan Jale'yi öldür Allah hatırlayamamaktadır. İsminin Jale olduğunu söyleyen bu kadın gerçekten bir zamanlar canı gibi sevdiği Semiha'sı mıdır yani? Hulusi'nin başı bir yandan da diğer çocuklarının anneleriyle derttedir. Senaryosunu Nuray Uslu, Şeyda Delibaşı, Aylin Eren ve Nergiz Herdem İnce’nin kaleme aldığı, yönetmenliğini Hakan İnan’ın üstlendiği “Kocaman Ailem”in kadrosunda ayrıca; Buse Arslan Akdeniz, Zeynep Gülmez, Berkay Tulumbacı, Özlem Türkad, Necmi Yapıcı, Cihan Kurtaran, Zuhal Yalçın, Gülçin Hatıhan, Erman Okay ve Çiğdem Aygün yer alıyor. İşte Kocaman Ailem 3.yeni bölüm fragmanı ve 2.son bölümde yaşananlar..



KOCAMAN AİLEM 2.BÖLÜM İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR

Hafıza kaybı oyunu



Elif ve Demir arasındaki med-cezirli ilişkide, dalgalar neredeyse tsunami boyutunu almıştır. Aralarına giren sırların gölgeleri Elif'in, Demir'in Berrak'la yakın arkadaşlığını da yanlış değerlendirmesine neden olmaktadır. Hafıza kaybı numarası yapan Hulusi ise kızı Elif'in annesi olan Jale'yi öldür Allah hatırlayamamaktadır.



KOCAMAN AİLEM 2.BÖLÜM 2.FRAGMANI









KOCAMAN AİLEM 2.BÖLÜM 1. FRAGMANI





İsminin Jale olduğunu söyleyen bu kadın gerçekten bir zamanlar canı gibi sevdiği Semiha'sı mıdır yani? Hulusi'nin başı bir yandan da diğer çocuklarının anneleriyle derttedir. Çocuklarına kucağını açmış olan Hulusi, onların eve yerleşmeye kararlı annelerini hiç hesaba katmamıştır. Kurallarını kendi koyduğu bir hayata alışkın olan Hulusi, hepsi birbirinden dominant ve intikam arzusuyla dolu bu kadınlar ile aynı evin içinde acaba ne yapacaktır?







KOCAMAN AİLEM 1.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



"Dünyada sırtımızı dayayacağımız tek yer ailemizdir..."



Bir sucuk şirketinin sahibi olan Hulusi'nin sakin yaşamı, bilinmeyen sebeplerden ötürü giderek tepe taklak olmaya başlar. Bir sabah uyanıp, havuzun suyunu temizlemeye çalışırken ciddi bir kaza geçiren Hulusi ölümden döner ve bu olaydan sonra hayatını sorgulamaya girişir. Geçmişte ahını aldığı üç kadın vardır. Şoförü ve yardımcısı olan Yaşar Efendiden bu durumu düzeltmek için akıl ister. Yaşananları değiştirmek imkansızdır ama bu üç kadından helallik almadan işlerin yoluna gireceği de yoktur. Hulusi bu yüzden en güvendiği adamı Demir'e, bu üç kadını bulma görevini verir. Demir, Yaşar'ın polis olan kızı Berrak'la birlikte kadınlardan ikisine ulaşır ama durum düşündüğünden de kötüdür. Kadınların öfkesi bunca yıla rağmen Hulusi'ye karşı biraz bile azalmamıştır. Kadınları bulan Demir ardından bir şok daha yaşar, çünkü bulduğu sadece kadınlar değildir. Olan biteni haber vermek için çiftliğe gittiğindeyse daha lafa giremeden kadınları, hesap sormak için Hulusi'nin yakasına yapışmışken bulur…









KOCAMAN AİLEM DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?



Kocaman Ailem’in konusu ise kısaca şöyle, pastırma ve sucuk fabrikası sahibi Hulusi (Levent Ülgen), geçirdiği kaza sonucu ölümün soğuk nefesini ensesinde hisseder ve bunların başına neden geldiğine dair bir vicdan muhasebesine girişir. Geçmişte kalplerini kırdığından ahlarını aldığını düşündüğü üç kadını bulması için oğlu gibi sevdiği Demir’i (Aksel Bonfil) görevlendirir. Hulusi’nin sadece helalleşmek için yeniden bir araya geldiği üç kadından üç çocuğu olduğunu öğrenmesiyle artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktır.



KOCAMAN AİLEM OYUNCULARI



Levent Ülgen

Hulusi Koyuncular



Kayserili, yoksul bir ailenin çocuğu olan Hulusi, yıllarca dişini tırnağına takmış büyük bir sucuk markasının sahibi olmuştur. Çalışmak ve mücadeleyle geçen bir ömür yüzünden ne evlenmeye ne çocuk yapmaya fırsatı olmamıştır. Daha doğrusu o öyle sanmaktadır... Kocaman çiftliğinde, kardeşi ve onun eşiyle yaşamaktadır. Her ne kadar cimriliğiyle nam salmış olsa da içinde tertemiz, iyi yürekli, merhametli bir adam vardır. Sadece Hulusi bu iyi taraflarını göstermek konusunda da cimridir o kadar..



Emre Karayel

Şinasi Koyuncular



Hulusi'nin tek kardeşi olan Şinasi, abisi ve karısı ile çiftlikte yaşamaktadır. Hayata hep pozitif taraflarından bakar, öyle ki ne abisinin cimriliği, ne karısının şirretliği, onları çok sevmesine engel olmaz. İsteseler her ikisi için de canını verir. Saf kalpli, itikatı güçlü, aza tamah eden, büyük hırsları olmayan yani abisinin neredeyse zıttı bir adamdır. Hayattaki en büyük hırsı abisinin onunla gurur duymasını, karısının ise onu takdir etmesini sağlayabilmektir. Bu hırs onun başına çeşitli işler açacaktır.









Aksel Bonfil

Demir Erdem



"Şampiyon" diye de bilinen Demir, bir zamanlar ringlerde fırtınalar estirmiştir. Fakat sakatlanınca kariyerini bırakmak zorunda kalmış, kurumsal hayata dönmüştür. İdealist, dürüst son derece güvenilir olan genç adam bu özellikleri yüzünden Hulusi'nin sağ kolu olmuştur. Aralarında patron-çalışan ilişkisinin ötesinde baba-oğul bağı vardır. Hulusi'yi babası olsa bu kadar sever. Güçlü, kararlı, ne istediğini bilen Demir'in tek zaafı tabii ki Elif'tir.



Çağla Demir

Elif Ateş



"Delikanlı" lafının bir tek erkeklere söylenmediğinin en büyük kanıtı, vücut bulmuş hali Elif'tir. Sadece bu da değil; dibine kadar inatçı, köküne kadar duygusal, sonuna kadar aşıktır... En büyük kalp ağrısı, 3 kez nişandan, 6 kez sözden döndüğü, gönlünün şampiyonu Demir ile bir türlü mutlu sona kavuşamıyordur. Ama ona göre bu konuda kendisinin zerre kadar kabahati yoktur, tüm suç o Demir denen şampiyondadır. Ama çok seviyordur Demir'i çok.



Özge Özder

Güzide Karaarslan



Yıllar önce Hulusi yüzünden hayatı tepe taklak olan Güzide, intikam yemini etmiştir. Ne olursa olsun, Hulusi'nin de onun gibi çöktüğünü görmek istemektedir. Önce şirketini elinden almak ister. Sonra da çocuklarını... En ufak bir hataya tahammülü olmayan Güzide, istediği şeyi alana kadar durmayacaktır.



Zuhal Yalçın

Ayşe Menengiç



Emekli tarih öğretmeni olan Ayşe, hayatın zorluklarıyla tek başına mücadele etmekle kalmamış, biricik oğlu Ahmet'i de yalnız büyütmüştür. Hulusi onu evlilik öncesi yüzüstü bırakıp kaçık gitmekle kalmamış, babasından kalma sucuk formülünü de çalmıştır. Bir de üstüne hamile olduğunu fark etmiştir. Ama bir gün bile isyan etmemiştir bu duruma çünkü oğlu bu hayatın ona verdiği en güzel hediyedir, tüm dünyasıdır. O kadar ki kazık kadar adama hala çocuk muamelesi yapmaktadır.