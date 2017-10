Kördüğüm Hint Dizisi konusu! Kördüğüm (Uttaran) son bölüm izleyici ile buluşuyor

Kördüğüm Hint dizisi Kanal 7 ekranlarında her gün saat 16:00’da yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Sevilen dizinin başrolünde güzel oyuncu Tina Dutta yer alıyor. Tina Dutta kördüğüm dizisinde İchcha (İçça) karakterini canlandırıyor. Dizinin diğer başrolü de güzel oyuncu Rashami Desai. Kördüğümde onun canlandırdığı rol ise Tapasya oldu. Kördüğüm dizisinde erkek başrol oyuncusu Nandish Singh, Veer Singh akarkterini canlandırıyor. Bir yanda zengin bir ailenin biricik kızı Tapasya, diğer yanda babasız büyüyen ve hayatın zorlukları karşısında annesinden başka dayanağı olmayan Ichch vardır. Ünlü iş adamı Bay Thakur ve Divya’nın kızları Tapasya ile babasını çok küçük yaşta kaybeden Ichcha’nın yolu annesinin işi sayesinde kesişir. Thakur Ailesi’nin evinde çalışmak için başvuran Damini, ilk önce beklediği olumlu cevabı bulamaz. Divya, ufak bir kızı olduğunu öğrendiğinde Divya’yı işe almaktan vazgeçer. Ancak Tapasya evde kendisine bir arkadaş istediğini söylediğinde her şey değişir. Tapasya ve Ichcha’nın arkadaşlığı bu sayede başlar. Ichcha, Tapasya ile çok iyi anlaşsa da onun sahip olduklarını içten içe kıskanır. Her gün annesi ile kendilerinin olan güzel bir evde yaşamanın hayalini kurar. Ancak Tapasya’nın çok zengin bir ailesinin olması ya da Ichcha’nın fakir bir ailede dünyaya gelmesi onların iyi birer dost olmasına engel olmaz.

İKİ FARKLI YAŞAMIN ORTAK ÖYKÜSÜ ‘’KÖRDÜĞÜM’’

Başka dünyalara ait iki arkadaşın sürükleyici öyküsü ''Kördüğüm – Uttaran''

Kördüğüm Künye:

Orijinal Adı: Uttaran

Yapım Yılı: 2008-2015

Yönetmen: Nandita Mehra

Senaryo: Mitali

Oyuncular: Tina Dutta, Rashami Desai, Sreejita De, Nandish Sandh, Mrunal Jain, Vikas Bhalla, Gaurav Chopra, Mrunal Jain, Ajay Chaudhary, Ayub Khan, Pragati Mehra, Pyumori Mehta, Pratima Kazmi, Vaishali Thakkar, Aron Singh Sharma

Dil: Hintçe

Ülke: Hindistan

Tür: Romantik- Drama

İÇÇA KARARINI VERİR

Başrollerinde Tina Dutta ve Rashami Desai’nin yer aldığı Kördüğüm’ün bu bölümünde, Damini uyandığında İçça’yı göremez ve tedirgin olur. Her yerde İçça’yı arar. Bu esnada İçça yaşadığı olayları düşünür ve dua eder. Annesinin konuşmaları, Tapasya ile çocukken yaşadığı olaylar film şeridi gibi gözünün önünden geçer.

73. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Damini ve Jogi’nin Vanş hakkında olumsuz karar vermesi İçça’yı ikilemde bırakır. Yalnız kalıp düşünmek isteyen İçça, kimseye haber vermeden evden çıkar ve herkesi korkutur. Uzun uzun düşünen İçça, Vanş ile evlenmeye karar verdiğini açıklar. İçça’nın kararlı duruşu karşısında kimse tepki veremez. Damini her ne kadar kızının böyle bir evlilik yapmasını istemese de sessiz kalmak zorunda kalır. Sürekli İçça’yı düşünen Vanş, İçça’yı arar telefonunun kapalı olduğunu anlayınca odasına kapanır. İçça’nın resmine bakıp hayaller kurar. İş gezisinde olan Veer’in yaşananlardan haberi yoktur.

KÖRDÜĞÜM OYUNCULARI

Tina Dutta Dutta Hint asıllı bir film ve televizyon aktristir. Ichcha Veer Singh Bundela rolünü 6 yıldan fazla (2008-2015) Colors TV’de yayınlanan günlük Hint dizisi Uttaran’da oynadı. 2010’da Uttaran(Ködrüğüm) dizisinde oynadığı Ichcha Veer Singh Bundela rolü ile bir Drama Serisinde En İyi Kadın Oyuncu dalında bir Ödül kazandı. 5 yaşında Sister Nivedita adında bir dizide rol aldı. 1992 yılında yayınlanan bu diziden sonra birçok diziden teklif aldı. Khela isimli dizide casusluk yapan bir haydut rolünde oynadı.

13 Şubat 1986 doğumlu olan Rashami Desai Hintli televizyon oyuncusudur. En çok Uttaran adında ve ülkemizde Kördüğüm ismi ile tanınan dizide oynadığı Tapasya rolü ile tanınmıştır. Bu dizideki oyunculuğu ile birçok övgüde aldı. Ayrıca Jhalak isimli dans yarışmasında, Fear Faktor isimli yarışmada ve Nach Baliye isimli yapımlarda yarışmacı olarak yer aldı.

Sreejita De dizide Mukta Raghuvendra Pratap Rathore rolünde yer aldı. Sreejita, Kasautii Zindagii Kay isimli dizide Gargi Tushar Bajaj rolüyle televizyona girdi. 2008’de Bollywood filmi Taşhan’da küçük bir rol aldı. Aynı yıl Annu Ki Ho Gayee Waah Bhai Waah’ın başrolünde Annu rolünü oynadı. Zee TV’de yayınlanan Tum Hi Ho Bandhu Sakha Tumhi’de başrol oynamıştır. Life Ok’da yayınlanan Piya Rangrezz isimli dizide Aradhya Shamsher Singhv rolünü oynadı. Star Plus kanalında Koi Laut Ke Aaya Hai isimli dizide Kavya olarak gördü. Düşük reytigler nedeniyle gösteri çok hızlı bir şekilde yayından kaldırıldı.

Nandish Sandhu dizide Veer Singh Bundela rolünde yer aldı. 1981 doğumlu Hintli model ve oyuncu olarak kariyerine devam etmektedir. Tv lerde ise KAsturi isimli yapımda Raunak rolü ile ilk defa görüldü. Tabi en büyük çıkışını ise Uttaran ismli Kördüğüm dizisi ile yaptı. En son Phir Subah Hogi isimli dizide Aditya rolünü canlandırmıştır.

Gaurav Chopra dizide Raghuvendra Pratap Rathore rolünde yer aldı. Gaurav Chopra, Hintli bir TV aktörüdür. Bigg Boss isimli programın 10’uncu sezonunda yarışmacıydı. Chopra, 2003’te Tamil filmi Ottran’da ortaya çıktı ve 2004’te, Star Series’de Karma adlı televizyon dizisinde yer aldı. 2006’da gerçeklik TV şovu Nach Baliye 2’de bir yarışmacıydı ve 2008’de başka bir dans şovu Zara Nachke Dikha’nın ilk sezonuna katıldı. 2006 yılında Hollywood’un Blood Diamond filminde rol aldı ve Aisa Des Hai Mera’da Samay Khurana’yı canlandırdı.

Mrunal Jain dizide Akash Chatterjee rolünde yer aldı. Mrunal Jain bir Hint Televizyon ve Bollywood filmi aktörüdür. En iyi Colors’un popüler dizisi Uttaran’daki Akaş rolü ile tanınır. 2016 yılında yayınlanmaya başlayan ve halen Life OK adlı kanalda gösterilen Nagarjuna-Ek isimli dizide Yoddha rolünü oynamaktadır.

Ajay Chaudhary dizide Vishnu Kashap rolünde yer aldı.

Ayub Khan dizide Jogi Thakur rolünde yer aldı.

Pragati Mehra / Pyumori Mehta dizide Divya Jogi Thakur rolünde yer aldı.

Pratima Kazmi dizide Sumitra Devi / Nani rolünde yer aldı.

Vaishali Thakkar dizide Damini Ragendra Bharti rolünde yer aldı.

Arun Singh Sharma dizide Pushkar rolünde yer aldı.

Akanksha Awasthi dizide Rohini Pushkar rolünde yer aldı.

Shamim Sheikh dizide Baldev Singh Bundela rolünde yer aldı.

Akhil Mishra dizide Umed Baldev Singh Bundela rolünde yer aldı.

Beena Banerjee dizide Gunvanti Umed Singh Bundela rolünde yer aldı.

Saurabh Raj Jain / Bharat Chawda dizide Yuvraj Veer Singh Bundela rolünde yer aldı.

Sunil Sinha / Kiran Karmarkar dizide Tej Baldev Singh Bundela rolünde yer aldı.

Monalika Bhonsle dizide Chanda rolünde yer aldı.

Sonica Handa dizide Amla Veer Singh Bundela rolünde yer aldı.

Pawan Mahendru dizide Kasa Kaka rolünde yer aldı.

Rohit Khurana dizide Vansh Umed Singh Bundela / Tiger rolünde yer aldı.

Chaitanya Choudhury dizide Kanha Veer Singh Bundela rolünde yer aldı.

Praneeta Sahu dizide Surbhi Kanha rolünde yer aldı.

Krutika Desai Khan dizide Ekadashi Avinash Chatterjee rolünde yer aldı.

Hetal Yadav dizide Pavitra Chatterjee rolünde yer aldı.

Neena Singh dizide Gomati Chatterjee rolünde yer aldı.

Varun Toorkey dizide Sankrant Avinash Chatterjee rolünde yer aldı.

Aarti Singh dizide Kajri Nirbhay Yadav rolünde yer aldı.

Vividha Kirti dizide Ambika Sankrant Chatterjee rolünde yer aldı.

Rishina Kandhari dizide Malvika Raghuvendra Pratap Rathore rolünde yer aldı.

Shriya Jha dizide Nandini rolünde yer aldı.

Arshifa Khan dizide Rani Akash Chatterjee rolünde yer aldı.

Rajesh Khera dizide Maharani rolünde yer aldı.

Sahil Phull dizide Ashfaque rolünde yer aldı.

Krip Suri dizide Asgar rolünde yer aldı.

Anchal Sabharwal dizide Fida rolünde yer aldı.

Gaurav S Bajaj dizide Aman Verma rolünde yer aldı.

Farida Dadi dizide Anjum Nani rolünde yer aldı.

Vikas Sethi dizide Avinash Mattoo rolünde yer aldı.

Sharad Kelkar dizide Satyaveer rolünde yer aldı.

Harsha Khandeparkar dizide Sanchi rolünde yer aldı.

Sharhaan Singh dizide Siddarth Verma / Sid rolünde yer aldı.

Ishita Panchal dizide Young Tapasya Jogi Thakur rolünde yer aldı.

Sparsh Khanchandani dizide Young Ichcha Ragendra Bharti rolünde yer aldı.