Kurtlar Vadisi Pusu yeni sezon ne zaman? Kurtlar Vadisi Pusu TV 360'tan izlenebilecek

Geçen sezon Kanal D ekranlarında yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu perşembe akşamlarına demir atmış ve reyting sıralamasında hep birinci gelmişti. Yeni sezonu biraz geç başlayacak diye bir açıklama yapılmış, sonrasında ocak ayı işaret edilmişti. Daha sonra da Kurtlar Vadisi Darbe serisinin çekimlerine başlandığı ve ekrana bu isimle geleceği haberleri yapılmıştı. Konuyla ilgili Necati Şaşmaz'dan ise hiç açıklama gelmedi. Vadi takipçileri hala yeni sezonun başlayacağı umuduyla beklenti içindeler. En kısa sürede bir açıklama yapılmasını istiyorlar. Peki, Kurtlar Vadisi hakkında son çıkan haberler neler? Bu ay yeni sezon başlayacak mı? İşte merak edilen soruların cevapları.

KURTLAR VADİSİ PUSU YENİ SEZON NE ZAMAN?

Kurtlar Vadisi Pusu yeni sezon merakla beklenirken, yeni sezon hakkında en çarpıcı açıklama ise 360'ta yayınlanan Aklınızda Kalmasın programının yorumcusu Tayyar Işıksaçan'dan geldi.

Tayyar Işıksaçan, "Mehmet Canbolat ile görüştüm ülkenin içinde bulunan durumu ve sinema filmi hazırlığından dolayı Kurtlar Vadisi'ni bu sezon yapmayacaklar. Önümüzdeki ay ya da bir sonraki ay film çekimleri için setleri hazır. Önce filmi çekecekler sonra yeni sezonun çekimlerine başlayacaklar. Bu sezonu bekleyenlere sadece diziyle ilgili üzücü haber verebilirim. Ama film hazırlıkları bitti. Yakında kamera karşısına geçecekler." dedi.

Buna göre, Kurtlar Vadisi Pusu yeni sezonda dizi olarak ekranlara gelmeyecek. Ancak Kurtlar Vadisi Pusu sevenlere teselli niteliğinde bir gelişme, Kurtlar Vadisi Pusu film olarak yakın zamanda vizyonda olacak. Kurtlar Vadisi Pusu sevenler, sinema filmini beklerken dizinin tekrar bölümlerini TV 360 ile izleyebilecekler.

DEFNE SAMYELİ'DEN AÇIKLAMA

Kurtlar Vadisi Pusu'da oynayan Defne Samyeli yeni sezon için açıklamada bulunmuştu. Kurtlar Vadisi Pusu'da Zeynep karakterini canlandıran güzel oyuncu ve sunucu Defne Samyeli, "Dizinin çekimlerine start verildiği zaman çalışmalara başlayacağız. Amerika’dan yeni döndüm oyunculuk dersleri alarak kendimi geliştirmeye devam ediyorum" demişti.

KURTLAR VADİSİ DİZİ SERİLERİ

Kurtlar Vadisi

Kurtlar Vadisi serisinin ilk dizi filmi olan Kurtlar Vadisi, 15 Ocak 2003 yılında ekranlara gelmiştir. Bu bir mafya dizisidir sloganı ile akıllara kazınan dizi aksiyon dizi olarak kendini göstermiştir. 29 Aralık 2005 yılında yayınlanan 97. bölümü ile Kanal D ekranlarında son bulmuştur.

Kurtlar Vadisi Terör

Kurtlar Vadisi Terör, Türkiye'de yaşanan Mafya - Derin Devlet ilişkisini ve Türkiye'de yaşanan Terör faaliyetlerini ekranlara taşımıştır. Dizinin büyük tepki alması RTÜK tarafından ikinci bölümün yayınlanmasının ardından yayından kaldırılmasına neden olmuştur.

Kurtlar Vadisi Pusu

Kurtlar Vadisi Pusu, daha önce ekrana gelen Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Terör dizilerinin devamı niteliğinde çekilmeye başlanmıştır. Kurtlar Vadisi Pusu'da yine Türkiye'de yaşanan Mafya - Derin Devlet ilişkisi konu edilmiştir.