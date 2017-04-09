Lise Devriyesi 4. yeni bölüm fragmanı son bölüm – TRT 1

Yeni dizi Lise Devriyesi son bölüm bu akşam TRT 1 yayın akışında bulunuyor. TRT 1’de yayınlanacak Lise Devriyesi 3. son bölüm ardından gözler Lise Devriyesi 4. yeni bölüm fragmanı için çevrilecek. Gençlik polisiye türünde bir dizi olan Lise Devriyesi bir grup lise öğrencisi ve polisin hayatlarını konu alıyor. ‘Lise Devriyesi’ gençlerin hayalleri, heyecanları, arkadaş ve aile ilişkileri, polis olma hali, görev baskısı, polislerin meslekleri ve özel hayatları arasındaki çatışmalar, ebeveyn-çocuk ilişkileri ve ailenin önemi gibi kavramları ekrana getirecek. Lise Devriyesi 3. bölümü 9 Nisan Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında olacak.

LİSE DEVRİYESİ 3. BÖLÜM FRAGMANI

LİSE DEVRİYESİ KONUSU NEDİR?

Gençlik-polisiye dizisinde birçok sevilen yüz yer alıyor. Gençlik, polisiye ve komedi temalı ‘Lise Devriyesi’ bir grup lise öğrencisi ve polisin hayatlarını konu alacak. Genç ve popüler oyuncu kadrosu ile aksiyon ve romantik komediyi bir arada sunacak olan ‘Lise Devriyesi’ gençlerin hayalleri, heyecanları, arkadaş ve aile ilişkileri, polis olma hali, görev baskısı, polislerin meslekleri ve özel hayatları arasındaki çatışmalar, ebeveyn-çocuk ilişkileri ve ailenin önemi gibi kavramları ekrana getirecek.