Lise Devriyesi 4. yeni bölüm fragmanı son bölüm – TRT 1
TRT 1’in yeni başlayan ve sevilen dizisi Lise Devriyesi 4. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Lise Devriyesi 3. son bölüm bu akşam TRT 1 ekranlarından izlenebilecek. Gençlik polisiye türünde bir dizi olan Lise Devriyesi bir grup lise öğrencisi ve polisin hayatlarını konu alıyor. ‘Lise Devriyesi’ gençlerin hayalleri, heyecanları, arkadaş ve aile ilişkileri, polis olma hali, görev baskısı, polislerin meslekleri ve özel hayatları arasındaki çatışmalar, ebeveyn-çocuk ilişkileri ve ailenin önemi gibi kavramları ekrana getirecek.
Yeni dizi Lise Devriyesi son bölüm bu akşam TRT 1 yayın akışında bulunuyor. TRT 1’de yayınlanacak Lise Devriyesi 3. son bölüm ardından gözler Lise Devriyesi 4. yeni bölüm fragmanı için çevrilecek. Gençlik polisiye türünde bir dizi olan Lise Devriyesi bir grup lise öğrencisi ve polisin hayatlarını konu alıyor. ‘Lise Devriyesi’ gençlerin hayalleri, heyecanları, arkadaş ve aile ilişkileri, polis olma hali, görev baskısı, polislerin meslekleri ve özel hayatları arasındaki çatışmalar, ebeveyn-çocuk ilişkileri ve ailenin önemi gibi kavramları ekrana getirecek. Lise Devriyesi 3. bölümü 9 Nisan Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında olacak.
LİSE DEVRİYESİ 3. BÖLÜM FRAGMANI
LİSE DEVRİYESİ KONUSU NEDİR?
Gençlik-polisiye dizisinde birçok sevilen yüz yer alıyor. Gençlik, polisiye ve komedi temalı ‘Lise Devriyesi’ bir grup lise öğrencisi ve polisin hayatlarını konu alacak. Genç ve popüler oyuncu kadrosu ile aksiyon ve romantik komediyi bir arada sunacak olan ‘Lise Devriyesi’ gençlerin hayalleri, heyecanları, arkadaş ve aile ilişkileri, polis olma hali, görev baskısı, polislerin meslekleri ve özel hayatları arasındaki çatışmalar, ebeveyn-çocuk ilişkileri ve ailenin önemi gibi kavramları ekrana getirecek.
LİSE DEVRİYESİ SON BÖLÜM İZLE - TRT 1
Lise Devriyesi dizisinin oyuncu kadrosunda; Ozan Dolunay, Bahar Şahin, İsmail Ege Şaşmaz, Asena Tuğal ve Doğan Akdoğan gibi genç ve yetenekli oyuncuların yanı sıra; Ebru Akel, Yusuf Gökhan Atalay, Gamze Süner Atay ve Mehmet Çevik gibi usta oyuncular da yer alıyor. Yapımcılığını “Eski Hikâye”, “6 Mantı” ve “Ne Münasebet” dizilerinin ve “Süper Dadı” adlı aile içi iletişim programının yapımcılığını yapan ARC Film’in üstlendiği dizinin, yönetmen koltuğunda Yahya Samancı otururken, senaryosunu Tuna Kıygı, Öktem Başol, Fatih Enes Ömeroğlu ve Samed Aslan kaleme alıyor.
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“Lise Devriyesi”nin hikâyesi, Komiser Yardımcısı Yiğit Doğrusöz’ün Emniyet Amiri Necdet Yılmaz’dan yeni bir görev teklifi alması sonucu şekilleniyor. Yiğit görevi gereği ekibiyle beraber liseye sızacak ve uzun zamandır yakalanamayan mafya babası Çetin Soyer’e oğlu Fırat üzerinden ulaşmaya çalışacaktır. Mesleği için en büyük kâbusuyla yüzleşmeye razı olan Yiğit’in durumu, aynı liseye giden Işıl’ın sürekli ayağına dolanmasıyla iyiden iyiye zorlaşacaktır. Üstelik Işıl, Yiğit henüz bilmese de amiri Necdet Yılmaz’ın kızıdır.
LİSE DEVRİYESİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Bahar Şahin (IŞIL) Girişken, özgüvenli, güzel ve tuttuğunu koparan biridir! "Hayat sana bir limon verdiyse limonata yapmasını bileceksin şekerim".
Ozan Dolunay (YİĞİT) Titizdir, dakiktir. Eğlencelidir, ama en sevdiklerine... Üniforması ütülü, rozet pırıl pırıldır. Tek hayali babası gibi kahraman bir polis olmak...
İsmail Ege Şaşmaz (FIRAT) Necdet’in uzun zamandır peşinde olduğu Çetin’in oğludur. Okulun en popüler aynı zamanda en çok çekinilen çocuğudur. Okulda kendine hayran bir grubu vardır.
Yusuf Gökhan Atalay (NECDET) Tehlikesiz bir günü geçmez En büyük amacı Çetin’i yakalamaktır. Biraz tatlı, biraz sert... Tek isteği var: Yeniden aile olabilmek.
Asena Tuğal (SEDA) Mesleğinde iyi bir polistir. Uzakdoğu sporlarına hakimdir. Alımlı, güzel ve kendinden emindir. Işıl’ın en yakın dostudur.
Doğan Akdoğan (MERİÇ) Sakar mı sakar bir polistir. Seda’ya çok aşıktır. Okula döndüğü için çok ama çoook mutludur Yiğit’ in her daim yoldaşı, biricik kankasıdır.
Mehmet Çevik (KENAN) Bir zamanların demir Kenan’ı! Malulen emekli komiserdir. O da Çetin'in peşinde... Onu hayata bağlayan tek şey ailesi... ‘Baba yaslandığın dağdır’
Ebru Akel (ASUMAN) Hayatta bir kez seven kadınlardandır. Kocasını hala çok sever ama düşman turşucular misali birbirilerine bir adım bile atmazlar. ‘Ya ben, ya işin’
Gamze Süner (AYFER) Sürekli Yiğit’e kız bakar. Torun sevmek ister. Kocası Kenan’ın hayattan kopmasına içten içe üzülür.
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