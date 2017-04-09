Lise Devriyesi 4. yeni bölüm fragmanı son bölüm TRT 1'de

“Lise Devriyesi”nin hikâyesi, Komiser Yardımcısı Yiğit Doğrusöz’ün Emniyet Amiri Necdet Yılmaz’dan yeni bir görev teklifi alması sonucu şekilleniyor. Yiğit görevi gereği ekibiyle beraber liseye sızacak ve uzun zamandır yakalanamayan mafya babası Çetin Soyer’e oğlu Fırat üzerinden ulaşmaya çalışacaktır. Mesleği için en büyük kâbusuyla yüzleşmeye razı olan Yiğit’in durumu, aynı liseye giden Işıl’ın sürekli ayağına dolanmasıyla iyiden iyiye zorlaşacaktır. Üstelik Işıl, Yiğit henüz bilmese de amiri Necdet Yılmaz’ın kızıdır.

LİSE DEVRİYESİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Bahar Şahin (IŞIL) Girişken, özgüvenli, güzel ve tuttuğunu koparan biridir! "Hayat sana bir limon verdiyse limonata yapmasını bileceksin şekerim".

Ozan Dolunay (YİĞİT) Titizdir, dakiktir. Eğlencelidir, ama en sevdiklerine... Üniforması ütülü, rozet pırıl pırıldır. Tek hayali babası gibi kahraman bir polis olmak...

İsmail Ege Şaşmaz (FIRAT) Necdet’in uzun zamandır peşinde olduğu Çetin’in oğludur. Okulun en popüler aynı zamanda en çok çekinilen çocuğudur. Okulda kendine hayran bir grubu vardır.

Yusuf Gökhan Atalay (NECDET) Tehlikesiz bir günü geçmez En büyük amacı Çetin’i yakalamaktır. Biraz tatlı, biraz sert... Tek isteği var: Yeniden aile olabilmek.

Asena Tuğal (SEDA) Mesleğinde iyi bir polistir. Uzakdoğu sporlarına hakimdir. Alımlı, güzel ve kendinden emindir. Işıl’ın en yakın dostudur.

Doğan Akdoğan (MERİÇ) Sakar mı sakar bir polistir. Seda’ya çok aşıktır. Okula döndüğü için çok ama çoook mutludur Yiğit’ in her daim yoldaşı, biricik kankasıdır.

Mehmet Çevik (KENAN) Bir zamanların demir Kenan’ı! Malulen emekli komiserdir. O da Çetin'in peşinde... Onu hayata bağlayan tek şey ailesi... ‘Baba yaslandığın dağdır’

Ebru Akel (ASUMAN) Hayatta bir kez seven kadınlardandır. Kocasını hala çok sever ama düşman turşucular misali birbirilerine bir adım bile atmazlar. ‘Ya ben, ya işin’

Gamze Süner (AYFER) Sürekli Yiğit’e kız bakar. Torun sevmek ister. Kocası Kenan’ın hayattan kopmasına içten içe üzülür.