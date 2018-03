Masum Değiliz 2.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Masum Değiliz 1.son bölüm izleme linki dizi izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Masum Değiliz dizisinde taşınması gereken büyük sırların genç bireylerin sırtına binmesi ve bunun yükünün ağırlığının konu edinileceği dizide, üç yakın arkadaşın hikayesi yer alacak. Yeni bölüm fragmanı heyecanla beklenen Masum Değiliz, ilginç senaryosu ve oyuncu kadrosuyla olduğu kadar, zengin prodüksiyonu ile de dikkat çekecek. İstanbul'un dört bir yanında özel olarak dizayn edilen mekanlarıyla ilgi odağı olacak olan Masum Değiliz için Beykoz Kundura Fabrikası'nda yepyeni bir mahalle oluşturuldu. Yapımcılığını Koliba Film-Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Serkan İpekören'in üstlendiği, senaryosunu Bekir Baran Sıtkı, Pelin Karamehmetoğlu'nun yazdığı dizide başrolleri Uraz Kaygılaroğlu, Damla Sönmez, Aras Aydın, Ushan Çakır, Sercan Badur ve Oya Unustası paylaşıyor. Yapımcılığını Koliba Film-Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Serkan İpekören'in üstlendiği, senaryosunu Bekir Baran Sıtkı, Pelin Karamehmetoğlu ve İlke Yeşilay'ın yazdığı dizide, başrolleri Uraz Kaygılaroğlu, Damla Sönmez, Aras Aydın, Ushan Çakır, Sercan Badur ve Oya Unustası paylaşıyor. Masum Değiliz 'in ilk bölümü, 31 Mart Cumartesi saat 20.00'de atv ekranlarında! İşte Masum Değiliz 2.yeni bölüm fragmanı ve 1.son bölüm izleme linki







MASUM DEĞİLİZ 1. BÖLÜM ÖZETİ



"Bu işi birlikte bitireceğiz!"



Mert, Volkan ve Emir lise arkadaşlarıdır. Hepsi farklı mesleklerde kendilerine hayat çizseler de, birbirleri ile bağlarını asla koparmamışlardır. Umut ise, Mert'in nişanlanacağı Ceyda'nın kardeşi olarak bu ekibe sonradan dahil olmuştur. Olaylar Mert ve Ceyda'nın nişan gününde başlar. Koruhan Ailesi nişan hazırlıkları ile uğraşırken, Umut, yeni taşınmış olduğu atölyesinde eniştesi Mert için parti vermektedir. Parti esnasında saatin farkına varmayan gençler, Emir'in kız arkadaşı olarak tanıttığı Deniz'i de alarak, nişana yetişmek üzere apar topar çıkarlar. Umut'un komşusu Selin ve ailesinin de "hayatlarının en önemli gününe" dahil olmasıyla, birbirlerine yabancı olan bu iki grup insanın kaderleri, o gece yaşanan olayla trajik biçimde değişecek ve bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır.



MASUM DEĞİLİZ 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE





MASUM DEĞİLİZ KONUSU



Güçlü oyuncu kadrosu ve ilginç senaryosuyla dikkat çeken dizide, lise yıllarından beri ayrılmamış üç yakın arkadaş; Mert, Emir ve Volkan, Mert'in nişanın olduğu gün aralarında Mert'in nişanlısının kardeşi Umut'un da dahil olduğu büyük bir olaya karışırlar. Yaşanan olay hepsinin hayatını değiştirecektir. O günden sonra her birinin tutması gereken bir söz, korumak zorunda oldukları bir sır vardır. Ama bu sır o kadar büyüktür ki taşıması o genç bedenlere ağır gelecektir.



MASUM DEĞİLİZ OYUNCULARI







URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?



30 Haziran 1987 tarihinde dünyaya gelen Uraz Kaygılaroğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur. Aslen Balıkesirli’dir. Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılmıştır. Fox Tv'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen ağa rolünü canlandırmıştır.



TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sunmuştur. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.



2014 yılının haziran ayında Melis İşiten'le dünya evine girdi. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016'da “Ada” adını verdikleri kızları dünyaya geldi.







DAMLA SÖNMEZ KİMDİR?



Damla Sönmez, 3 Mayıs 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Damla Sönmez, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı 2 yıl keman 1 yıl piyano dalında öğrenim gördü.St. Joseph Fransız Lisesi’ni bitirdikten sonra Paris Sorbonne Üniversitesi’nde başladığı tiyatro eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde burslu olarak tamamladı. New York Black Nexxus Academy’de Stuart Burney ile çalıştı.



2009 yılında “Bornova Bornova” filmindeki rolüyle 46.Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu”. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde “Umut Veren Genç Yetenek”, Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nde “Genç Cadı” ödüllerini aldı.



2015 yılında 18.Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'de festivalin Festival Genç Başkanı görevini yürütürken, “Deniz Seviyesi” filmindeki rolüyle de 21. Altın Koza Film Festivali ve Milano Uluslararası Film Festivali (MIFF) 'nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödüllerinin sahibi oldu.



Pürtelaş’ın “Constellations/Parçacıklar” adlı oyunu, 2012 yılında Tiyatro Yanetki’nin “Yalnız Batı” adlı oyunuyla başlayan, sonrasında 2014 yılında "Savaş" oyunuyla devam eden profesyonel tiyatro hayatının üçüncü oyunudur. “Savaş” oyunundaki rolü ile Yeni Tiyatro Dergisi’nden “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü almıştır.







USHAN ÇAKIR KİMDİR?



23 Mayıs 1984 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelen Ushan Çakır, 2005 yılından bu yana birçok projede yer alıyor. kariyerine ilk olarak Atv ekranlarında yayımlanan "Belalı Baldız" dizisiyle başlamıştır. Bu projenin ardından 2006 yılında "Başka Semtin Çocukları" isimli sinema filminin kadrosunda yer alan Ushan Çakır, 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayımlanan "Gece Gündüz" projesine "Damat Ferit" karakteri ile dahil olmuştur.



Bu tarihin ardından 2011 yılına Bazı Sesler ve Korku Tüneli isimli iki oyunla tiyatro sahnelerinde yer alan Çakır, 2011 yılında Çetin Tekindor'un başrolünde yer aldığı Dedemin İnsanları sinema filminde yer almıştır. Bu tarihten itibaren sırasıyla Uzun Hikaye, Leyla ile Mecnun, 20 Dakika, Kurt Seyit ve Şura, Kara Ekmek ve Muhteşem Yüzyıl Kösem projelerinde rol alan oyuncu, son olarak Kara Yazı'da yer almıştır. Başarılı oyuncu şimdilerde ise, Masum Değiliz dizisinin kadrosunda yer alıyor.







SERCAN BADUR KİMDİR?



Sercan Badur, 30 Ekim 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Konsarvatuar tiyatro bölümü mezunudur. 2010 yılında Dot Tiyatrosunda çalışmaya başladı. yine 2010 yılında Çağan Irmak'ın "Karanlıktakiler" adlı sinema filmi ile sinema hayatına başladı.



Sercan Badur, 14 Eylül 2010 tarihinde gösterilmeye başlayan ve 18 Haziran 2013 tarihinde biten "Öyle Bir Geçer Zaman ki" adlı dizide Mete'nin liseden arkadaşı Necati karakterini canlandırdı. "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizi filminin senaryosunu senarist Coşkun Irmak yazdı. Dizi film İsmini Erkin Koray'ın şarkısından almıştır. Dizi filmde; Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Emir Berke Zincidi, Wilma Elles, Mete Horozoğlu, Farah Zeynep Abdullah, Aras Bulut İynemli, Meral Çetinkaya gibi oyuncular oynadı. 2014 yılında "Güllerin Savaşı" başrolünü Canan Ergüder, Damla Sönmez ve Barış Kılıç ile paylaştığı dizi filmde oynadı.







ARAS AYDIN KİMDİR?



1989 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Aras Aydın, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini "Öğretmen Kemal" dizide yaşayan oyuncu daha sonra Saklı Kalan, Kiraz Mevsimi, İnadına Aşk ve Altınsoylar gibi projelerde yer aldı ve dikkatleri üzerine çekmeye devam etti. Başaralı oyuncu son olarak ATV ekranlarında yayınlanan "Masum Değiliz" dizisinin kadrosuna dahil oldu.



OYA UNUSTASI KİMDİR?



Oya Unustası, 1988 yılında İstanbul'da doğdu. Genç oyuncunun fiziksel özellikleri şöyle: boyu 173 cm, kilosu 50 ve göz rengi kahverengi olarak bilinmektedir. Eğitim hayatında ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Flüt Bölümünden mezun olmuştur. Okuduğu bölümden de anlaşılacağı gibi müzik ile arası iyi olan oyuncu dans etmeyi de seviyor. Piyano çalmak, at binmek, masa tenisi oynamak gibi kişisel özelliklere sahiptir. Ayrıca oyunculuk dersleri de alan güzel oyuncu Ayla Algan’dan oyunculuk ve sahne sanatları dersleri almıtır. Sahne önü oyunculuk dersleri de almıştır. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu 2013 MISS TURKEY GÜZELLİK YARIŞMASI FİNALİSTİ olarak herkes tarafından tanınmıştır.



Dizideki karakteri: Koruhan'ların genç ve güzel kızı. Türkiye'de okul kazanamayınca yurt dışına gönderilmiş orada da zar zor okuyarak Türkiye'ye dönmüştür. Mert'e takıntı derecesinde aşıktır. Onunla evlenecek olması, onun için en büyük mutluluk kaynağıdır. Babası tarafından fazlasıyla şımarık büyütülmüştür. Bu şımarıklığını özellikle Mert'e göstermemeye çalışsa da diğerleri için tam bir çekilmez kişiliktir. En iyi anlaşabildiğini düşündüğü kişi, kuzeni Melis'tir. Nişan gününden sonra Mert'in birden bire değişmesi ile içindeki korkular gün yüzüne çıkmaya başlar. Onun kendisinden uzaklaşmasının altında başka bir kız olduğunu düşünür. Mert'i başka bir kadına bırakmamaya kararlı da olsa, gelişen olaylar onun hikayesini de başka yönlere savurur.