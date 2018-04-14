Masum Değiliz dizisi bitti mi Atv yayın akışında neden yok Masum Değiliz yeni bölüm ne zaman

Masum Değiliz dizisi bitti mi? Masum Değiliz yayından neden kaldırıldı? Yeni bölüm neden yok? sorusu dizinin takipçileri tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. ATV ekranlarında 31 Mart Cumartesi günü yayınlanmaya başlayan dizi reytinglerde dibe çakıldı ve kanal tarafından dizi yayın akışından çıkarıldı. Masum Değiliz dizisi bu hafta neden yok sorusu birçok dizisever tarafından sorulmaya başlandı. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Damla Sönmez, Ushan Çakır, Oya Unustası’nın paylaştıkları dizi Masum Değiliz, kanal tarafından yayın akışından çıkartıldı. Koliba Film'in yapımcılığını üstlendiği başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Damla Sönmez, Ushan Çakır, Oya Unustası, Sercan Badur ve Aras Aydın'ın paylaştığı Masum Değiliz dizisi 3. bölümü göremeden yayından kaldırıldı. ilk kez 31 Mart Cumartesi günü ekrana gelmişti. Dizinin ilk bölümü reytinglerde 20. sırada yer almış, 2. bölümünde ise 1 reyting oranın da altına düşerek 40. olabilmişti.İşte Masum Değiliz dizisi ile ilgili merak edilenler..



Masum Değiliz dizisi bitti mi? Masum Değiliz dizisinin yeni bölümü yayınlanacak mı?



MASUM DEĞİLİZ DİZİSİ BİTTİ Mİ?



Senaryosunu Bekir Baran Sıtkı, Pelin Karamehmetoğlu, ve İlke Yeşilay’ın yazdığı, başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Damla Sönmez, Ushan Çakır, Oya Unustası’nın paylaştıkları dizi ilk kez 31 Mart Cumartesi günü ekrana gelmişti. Dizinin ilk bölümü reytinglerde 20. sırada yer almış, 2. bölümünde ise 1 reyting oranın da altına düşerek 40. olabilmişti. ATV yönetimi diziyi 3. bölümü bile ekrana gelmeden yayından kaldırdı. Bu hafta dizinin yerine Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü ekrana gelecek.







MASUM DEĞİLİZ 2.BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?



Nişan gecesinde yaşanan olayın ardından, Emir meseleyi kapatmak için uğraşırken, Mert olayın vicdani yükü ile boğuşmaktadır. Öte yandan Volkan'ın eşi Sema, kocası ve diğerlerinin nişandaki tuhaf davranışlarından şüphelenerek o gece neler olduğunu öğrenmeye çalışır. Bu esnada, yola çıktığı günden beri babasından haber alamayan Selin, onun başına bir şey gelmiş olabileceğinden korkmaya başlar. Umut ise yaşadıkları travmatik olayın ardından bir türlü kendine gelemez. Paniğe kapılan Umut, olayla ilgili çok büyük bir hata yaparak her şeyin daha da karışmasına yol açacaktır.