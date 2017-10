Masum dizisi son bölüm izleyici ile Kanal D'de buluşuyor

Masum izleyicisi ile her hafta Pazar günü buluşuyor. Masum son bölüm ekrana gelecek. Dizi her Pazar saat 23:45’te yayınlanıyor. Senaryosunu Berkun Oya’nın yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda Altın Portakal ödüllü Seren Yüce oturuyor. Başrollerini Haluk Bilginer, Ali Atay, Okan Yalabık, Serkan Keskin, Tülin Özen, Nur Sürer ve Bartu Küçükçağlayan paylaştığı dizide, polisiye ve dramayı harmanlayarak, ilk bakışta sıradan görünen bir Türk ailesinin çevresinde sıra dışı bir hikâyeyi konu alıyor. Emekli Komiser Cevdet ve karısı, ömürlerinin son yıllarını şehirden uzaktaki küçük çiftlik evlerinde huzur içinde geçirmektedirler. Ta ki küçük oğulları bir gece yarısı korkunç bir haberle eve gelene kadar.. Her bölümü ayrı bir heyecanla izlenen dizi Kanal D’nin resmi internet hesabına yüklenmiyor.

MASUM DİZİSİ KONUSU

Polisiye ve dramayı harmanlayarak, ilk bakışta sıradan görünen bir Türk ailesinin çevresinde sıra dışı bir hikâyeyi konu alıyor. Emekli Komiser Cevdet ve karısı, ömürlerinin son yıllarını şehirden uzaktaki küçük çiftlik evlerinde huzur içinde geçirmektedirler. Ta ki küçük oğulları bir gece yarısı korkunç bir haberle eve gelene kadar…

MASUM DİZİSİ OYUNCULARI

Haluk Bilginer;

İzmir doğumlu ünlü oyuncu ve aynı zamanda yönetmendir. Zuhal Olcay ve Aşkın Nur Yengi ile evlilikleri bulunmaktadır. Öğrenimini bir Devlet Tiyatrosunda tamamlamış olup Eyvah Babam, Sevgili Dünürüm, İstanbul'un Altınları, Acayip Hikayeler, Hayatımın Rolü, Ezel ve Kaçak gibi dizilerde rol almıştır.

Nur Sürer;

21 Haziran 1954 Bursa doğumlu deneyimli oyuncu hiç evlenmemiştir. Ahmet ve Rabia Sürer'in kızı olan Nur Sürer Asi, Lale Devri, Kasaba, Tatar Ramazan ve Bana Artık Hicran De gibi dizilerde rol almıştır.

Ali Atay;

20 Nisan 1976 Rize doğumlu başarılı oyuncu Ebru Cansız ile 5 senelik bir evlilik yaşamıştır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünden mezun olan Atay Leyla ile Mecnun dizisinde rol oynadığı Mecnun karakteriyle gönüllere taht kurmuştur.

Okan Yalabık;

1978 İstanbul doğumlu 36 yaşındaki Okan Yalabık İstanbul Üniversitesinde eğitimini tamamlamıştır. 1.86 boyundaki başarılı tiyatro oyuncusu Bu Kalp Seni Unutur Mu?, Hatırla Sevgili, Avrupa Yakası gibi dizilerde rol almış bunların yanı sıra Av Mevsimi, Güz Sancısı gibi filmlerde de başarılı bir oyuncu profili çizmiştir. Yalabık'ı Muhteşem Yüzyıl dizisinde Pargalı İbrahim Paşa olarak tanımıştık.

Serkan Keskin;

25 Kasım 1977 İzmir doğumlu Serkan Keskin müzisyen ve oyuncu olarak tanınmaktadır. Bir çok tiyatro grubu ve korosunda yer alan Keskin Leyla İle Mecnun dizisinde rol oynadığı İsmail Abi karakteriyle herkesin gönlünü feth etmiştir. Ayrıca oyuncu Beş Kardeş, Ben de Özledim, Şubat, Gönülçelen, Deli Saraylı gibi dizilerde rol almıştır.

Tülin Özen;

24 Aralık 1979 Hatay doğumlu başarılı oyuncu İstanbul Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliği bölümünü tamamlamıştır. Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Handan Sultan karakteriyle tanınmaktadır.

Bartu Küçükçağlayan