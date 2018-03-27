Mehmed Bir Cihan Fatihi 3.yeni bölüm fragmanı Mehmed Bir Cihan Fatihi 2.son bölüm izle

Mehmed Bir Cihan Fatihi 3.yeni bölüm fragmanı Mehmed Bir Cihan Fatihi 2.son bölüm izleyicisiyle Kanal D’de bu akşam buluşuyor. Mehmed Bir Cihan Fatihi izleyicisi yeni bölüm fragmanlarını son bölümde neler oldu merak ediyor. Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin ilk bölümünde; Sultan Murad Han vefat ettikten sonra , Şehzade Mehmed tahta çıkmak için Manisa’dan Edirne’ye yola çıkmıştı. Mehmed Bir Cihan Fatihi’nin 2. Bölüm fragmanında; Mehmet Han Paşa sonunda imparatorluk tahtına oturuyor. Tüm halkın ve askerlerin önünde diz çökerek Fatih’in hükümdarlığını memnuniyetle kabul ettiği görülüyor. Mehmed Bir Cihan Fatihi oyuncu kadrosunda Burak Tamdoğan (Şahabettin Paşa), Kaan Çakır (İshak Paşa), Meral Çetinkaya (Daye Hatun), Altan Erkekli (Mimar Muslihuddin), İdil Fırat (Mara Hatun), Toprak Sağlam (Teodora), Serdar Orçin (Demetrios), Yavuz Sepetçi (Notaras), Leyla Tanlar (Esleme), Mert Yazıcıoğlu (Korkut), İsmail Demirci (Şehzade Orhan), Atsız Karaduman (Zağanos Paşa) gibi ünlü isimler yer almaktadır. İşte merak edilen ve reyting rekorlarını zirvede tutan Mehmed Bir Cihan Fatihi yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti…

Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. Bölümünde Neler Oldu?

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin ilk bölümünde; Sultan Murad Han vefat ettikten sonra , Şehzade Mehmed tahta çıkmak için Manisa’dan Edirne’ye yola çıkmıştı. Tahtın diğer adayı Şehzade Orhan ile büyük bir taht mücadelesine giriştikten sonra Sultan Mehmed tahta geçti.

2. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor ?

Mehmed Bir Cihan Fatihi’nin 2. Bölüm fragmanında; Mehmet Han Paşa sonunda imparatorluk tahtına oturuyor. Tüm halkın ve askerlerin önünde diz çökerek Fatih’in hükümdarlığını memnuniyetle kabul ettiği görülüyor.

Fatih imparator olduktan sonra ilk icraatı ise Bizans’a savaş ilan etmek oluyor. Bir elçi Konstantinos’a haber getirerek Fatih’in savaş ilan ettiğini anlatıyor. Eleni ise bu gerçekle yüzleşmek istemese de Fatih ile konuşunca yakında bir savaşın patlayacağını anlıyor. Çandarlı Halil Paşa elini öperek hükümdarlığını kabul ettiği Fatih’in bu kadar aceleci davranmasına kızıyor. Bu yüzden herkesi uyararak Fatih’in yanlış yaptığını söylüyor. Fakat bu söylemler Çandarlı Halil Paşa’nın sonunu getiriyor. Fatih bu kutlu savaşın kösteği olacak herkesi ortadan kaldıracağını söylediğinden ilk olarak Çandarlı Halil Paşa’Dan başlıyor. Çandarlı hiç ummadığı bir anda kendini darı ağacının önünde buluyor. Peki gerçekten Çandarlı Halil Paşa idam edilecek mi? Fatih komutasındaki askerler ile birlikte Bizans’ karşı ilk taarruzunda başarılı olacak mı?

Mehmed Bir Cihan Fatihi Dizisinin Konusu

Tüm dünyanın gözdesi olan kadim şehir ‘’ Konstantinopolis’’ yüzyıllar boyunca kuşatılmış fakat hiçbir ülke hiçbir hükümdar tarafından fetih edilememiş. Konstantinopolis’i elinde tutan Bizans İmparatorluğu'na ve arkasındaki Hristiyan âlemine karşı kimse karşı gelememiş. Öyle ki günü gelince Sultan Mehmed parlak zekâsı, askeri ve stratejik dehası, aklı ve zafere olan inancıyla ‘’imkansız ‘’ denilen şehriyalnızca 53 gün kuşatır ve Konstantinopolis’i fetheder. Bu sayede adını tarihe yazdırır.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ 2.BÖLÜM FRAGMANI

Mehmed Bir Cihan Fatihi Dizisinin Oyuncuları

Fatih Sultan Mehmed ( Kenan İmirzalıoğlu ) : Sultan Mehmed, babası Sultan Murat’ın vefatı ile Osmanlı İmparatorluğunun yeni hükümdar olur. Mehmed şanlı Osmanlı tarihinde görülmüş en zeki hükümdarlardan biridir. Öyle ki kendisinin tahtta olduğu dönemde Osmanlı en parlak zamanlarını yaşamıştır. Sultan Mehmed ; Asker, Devlet Adamı, Mühendis, Mimar, Şair gibi özelliklere sahiptir. Tahtta olduğu dönemde Sultan Mehmed için Batılılar ‘’Rönesans Sultanı’’ tabirini kullanmıştır. Tahta geçer geçmez , Bizans İmparatorluğunu bitirmiş ve Konstantinapolis’in fethini gerçekleştirmiştir. Akabinde yaptığı fetihler ise Osmanlı İmparatorluğu’nu bir Dünya Devleti haline getirmiştir. Sultan Mehmed bu yaptıklarından dolayı ‘’ Fatih ‘’ adını almıştır. Böylece Osmanlı tarihindeki 3 önemli hükümdardan biri olarak ‘’ Fatih Sultan Mehmed’’ adı ile bilinir.

Çandarlı Halil Paşa ( Çetin Tekindor ) : Osmanlı dönemindeki veziriazam olan Çandarlı Halil Paşa, yıllarca Sultan Mehmed’in babasına akıl hocalığı yapmıştır. Babası öldükten sonra tahta geçen Sultan Mehmed’in de veziriazamı olarak görev yapan Çandarlı ile yıldızı pek barışmaz. Keza Sultan Murat ölürken Çandarlı’ya, “Mehmed’in Konstantinapolis hayalinin devleti ateşe atmasına müsaade etme” diye vasiyet etmiştir. Bu yüzden dünyada en saygı duyduğu adama verdiği söz ile yüreği Konstantinapolis ateşiyle yanan Sultanı Mehmed arasında sıkışıp kalmıştır. Verdiği söz yüzünden Sultan Mehmed ile karşı karşıya gelir , ülkesinin bekasını isterken canından olur.

Hazal Filiz Küçükköse (Melike);

9 Şubat 1988 Mersin doğumlu güzel oyuncu en son Rüya adlı televizyon dizisinde rol almıştır. Başarılı oyuncu daha önceden ise Kara Sevda, Günahkar, Ustura Kemal ve ilk oyunculuğa başladığı Deniz Yıldızı gibi dizi projelerinde yer almıştır.

SEDEF AVCI KİMDİR? (LEYLA HATUN)

22 Ocak 1982 Adana doğumlu oyuncu hatırlanacağı üzere en son Evlat Kokusu adlı televizyon dizisinde rol almıştır. Deneyimli oyuncu kariyeri boyunca Bedel, Ezel ve Menekşe ile Halil gibi fenomen dizi projelerinin kadrosunda yer almıştır.

Başarılı oyuncu Sedef Avcı, Sultan Murad'ın cariyelerinden biri olan “Leyla Hatun” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Taşıdığı sır yüzünden beklenmedik kararlar alacak olan Leyla Hatun'un hikâyesi izleyenleri derinden etkileyecek.

BÜŞRA DEVELİ KİMDİR?

Büşra Develi, 25 Ağustos 1993 tarihinde İzmit'de doğdu. İlköğrenimin ardından ailesiyle birlikte Antalya'ya taşınan Büşra Develi, orta öğrenim ve lise eğitimini Antalya'da tamamladı. Daha sonra hedefleri doğrultusunda tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim almak için İstanbul'a taşındı. Üniversite ve yetenek sınavlarından başarıyla geçerek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümünde okumaya hak kazandı. Enbe Orkestrası & İlyas Yalçıntaş'ın İncir şarkısına çekilen klipte rol aldı. İlk olarak 2015 yapımı Pretty Little Liars uyarlaması olan Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle adını duyuran Büşra Develi, Tatlı İntikam'da Rüzgar karakterini canlandırdı. En son Fi dizisinde rol alan Develi, yeni başlayacak olan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde yer almaya hazırlanıyor.

Gürkan Uygun (Delibaş);

27 Mayıs 1974 İzmit doğumlu oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunudur. Daha önceden Yılan Hikayesi, Yedi Numara, Kurtlar Vadisi, Muhteşem Yüzyıl, Kaçak, Kehribar ve Bu Şehir Arkandan Gelecek’in kadrosunda yer almıştır.

Toprak Sağlam (Bizanslı Teodora);

9 Ekim 1985 İstanbul doğumlu oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde Tiyatro eğitimi almıştır. 2005 yılından başladığı oyunculuk hayatı boyunca İlk Göz Ağrısı, Karınca Yuvası, Hicran Yarası, Yerden Yüksek, Böyle Bitmesin, Osmanlı Tokadı ve Bodrum Masalı gibi dizi projelerinde yer almıştır.

Ertan Saban (İmparator Konstantin);

4 Aralık 1977 Üsküp doğumlu oyuncu Makedonya Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Mezun olduktan sonra kardeşi Erman Saban ile Makendonya Türk Tiyatrosu’nda sahne almış daha sonra Türkiye’ye gelerek Elveda Rumeli, Kurtlar Vadisi, Sakarya Fırat ve Mutlu Ol Yeter gibi projelerde rol almıştır.

Leyla Tanlar (Esleme);

30 Aralık 1997 İzmir doğumlu genç oyuncu İzmir Otuzbeş Buçuk Sanat Merkezi’nde Tiyatro eğitimi almıştır. Daha önceden Paramparça dizisinde Cansu Gürpınar’ı canlandırmıştır.

İsmail Demirci (Şehzade Orhan);

13 Kasım 1984 Ankara doğumlu oyuncu Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. En son Babamın Günahları adlı televizyon dizisinde rol alan deneyimli oyuncu daha evvelden Serçe Sarayı, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Fabrika Kızı, Kod Adı Reaksiyon, Ben Onu Çok Sevdim, Mor Menekşeler, Anneler ile Kızları, Türkan ve Kurtlar Vadisi Pusu’nun kadrosunda yer almıştır.