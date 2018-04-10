Mehmed Bir Cihan Fatihi 5.yeni bölüm fragmanı yayında mı Mehmed Bir Cihan Fatihi izle son 4.bölüm Kanal D’de

Mehmed Bir Cihan Fatihi 5.yeni bölüm fragmanı yayında mı Mehmed Bir Cihan Fatihi son 4.bölüm izleyicisiyle bu akşam Kanal D’de buluşuyor. Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölüm izleme linki ve yeni bölüm fragmanı haberimizde yer almaktadır. Mehmet Bir Cihan Fatihi’nin ekranlara gelen 4. Bölüm fragmanında; Çandarlı’nın başı Mehmed yüzünden belada. Tahta geçer geçmez İstanbul fethi için hazırlıklara başlayan Mehmed’i durduramayan Çandarlı yaşanacak kötü olaylardan dolayı korku içindedir. Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin son bölümünde ; Çandarlı Halil Paşa , gizliden gizliye işler çevirmeye çalışmıştı. Mehmed Bir Cihan Fatihi’nin başrollarinde ; Kenan İmirzalıoğlu (Mehmed), Çetin Tekindor (Çandarlı Halil Paşa), Gürkan Uygun (Delibaş), Büşra Develi (Eleni) yer alırken aynı zamanda ; Hazal Filiz Küçükköse (Melike),Ertan Saban (İmparator Konstantinos), Funda Eryiğit (Evdokya), Sedef Avcı (Leyla), İsmail Demirci (Şehzade Orhan), Atsız Karaduman (Zağanos Paşa), Burak Tamdoğan (Şahabettin Paşa), Kaan Çakır (İshak Paşa), Meral Çetinkaya (Daye Hatun), Altan Erkekli (Mimar Muslihuddin), İdil Fırat (Mara Hatun), Toprak Sağlam (Teodora), Serdar Orçin (Demetrios), Yavuz Sepetçi (Notaras), Leyla Tanlar (Esleme), Mert Yazıcıoğlu (Korkut) gibi oyuncular da yer alıyor. Geçmişteki Osmanlı tarihine ışık tutacak olan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde ilk üç bölüm yayınlandı. Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin 4. bölüm fragmanında neler yaşanacağını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

Mehmed Bir Cihan Fatihi 3. Bölümünde Neler Oldu?

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin son bölümünde ; Çandarlı Halil Paşa , gizliden gizliye işler çevirmeye çalışmıştı. Sultan Mehmed’in tahta çıkar çıkmaz Konstantiniyye’ye girmek için planları ise Mimar Muslihuddin iş birliği ile devam etmişti. Daha sonra yanına Zağanos Paşa,Şahabettin Paşa ve akıl hocası Akşemsettin’i de alan Mehmed büyük fetih planının taslağını oluşturdu. Mehmed fethe hazırlık sürecinde yanına Mega Dük Notaras’ın kızı Eleni’yi de aldı. Mimarı bilgisi olan Eleni bu süreçte Mehmed’e büyük katkı sağlayacaktı.

4. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor ?

Mehmet Bir Cihan Fatihi’nin ekranlara gelen 4. Bölüm fragmanında; Çandarlı’nın başı Mehmed yüzünden belada. Tahta geçer geçmez İstanbul fethi için hazırlıklara başlayan Mehmed’i durduramayan Çandarlı yaşanacak kötü olaylardan dolayı korku içindedir. Çandarlı Halil Paşa ‘’ neyin peşindesin’’ diye Mehmed’in yaptıklarını merak ettiğini belirtiyor. Sultan Mehmed ise derinden derinden Konstantinniye’ye ulaşma planları yapıyor.

Diğer yandan İmparator Konstantin ve eşi Mara Hatun yemekte iken, Mara Hatun korkularından bahsediyor. Sultan Mehmed’in Konstantinniye’yi fethetmeyi azmettiği için tehlikede olduğunu düşünene Maya Hatun , bunu imparatora ilettiğinde ‘merak etme tüm şehri kapattım’’ diyerek kadının korkularını dindiriyor. Fakat Teodora aniden çıka geliyor . Maya Hatun’un odasına saklanarak ‘’ tehlikedesiniz’’ diyor. Teodora’nın düşman mı dost mu olduğunu anlayamayan Maya Hatun onun boynuna bıçak dayıyor. Fakat Teodora’nın gösterdiği yüzük ile aslında onun Bizans dostu olduğunu anlıyor. Sultan Mehmed ise kardeşi Orhan’a sarayda yardım eden birinim olduğunu öğreniyor. Bu kişinin yüksek rütbeden biri olduğunu da söylüyorlar. Bunun üzerine Sultan Mehmed kardeşinin sorguya alıyor. Bu sorgunun ardından öğrendikleri ile Sultan Mehmed soluğu Çandarlı Halil Paşanın yanında alıyor

Mehmed Bir Cihan Fatihi Dizisinin Konusu

Tüm dünyanın gözdesi olan kadim şehir ‘’ Konstantinopolis’’ yüzyıllar boyunca kuşatılmış fakat hiçbir ülke hiçbir hükümdar tarafından fetih edilememiş. Konstantinopolis’i elinde tutan Bizans İmparatorluğu'na ve arkasındaki Hristiyan âlemine karşı kimse karşı gelememiş. Öyle ki günü gelince Sultan Mehmed parlak zekâsı, askeri ve stratejik dehası, aklı ve zafere olan inancıyla ‘’imkansız ‘’ denilen şehriyalnızca 53 gün kuşatır ve Konstantinopolis’i fetheder. Bu sayede adını tarihe yazdırır.

Mehmed Bir Cihan Fatihi Dizisinin Oyuncuları

Mara Hatun ( İdil Fırat ) : Mara Hatun , Sırbistan imparatorluğunun güzeller güzeli prensesidir. Daha 14 yaşında iken siyasi sebeplerden ötürü Sultan Murad ile evlendirilmiştir. Mara Hatun evliliği boyunca çocuk sahibi olmamıştır. Üvey oğlu olan Mehmed’i ise çok sevmiş ve üvey annelik yapmıştır. Hristiyan olan Mara Hatun , Osmanlı toprakları içinde dinini özgürce yaşamış ve baskı görmemiştir. Sultan Murad’ın ölümünden sonra tahta geçen Mehmed’e ise akıl hocalığı yapmıştır. Sultan Mehmed’in Konstantinniye’yi fethi süresince Mara Hatun önemli katkılarda bulunmuştur.

Teodora ( Toprak Sağlam ) : Pontus prensesi olan Teodora ; Konstantinniye’ye gelmiştir. Burada Demetrios ile tanışıp birbilerine aşık olmuşlardır. Demetrios ile evlenince Bizans Prensesi olma ünvanına kavuşmuştur. Demetrios ileriki zamanlarda tahta geçme ihtimali kendisinin de Bizans Kraliçesi olma ihtimali olduğundan gizliden gizlice iç siyaseti yönetmiştir. Kocası Demetrios’u taht mücadelesine girmesi ve tahta geçmesi için kışkırtmıştır.

Kenan İmirzalıoğlu: 18 Haziran 1974 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamlayan İmirzalıoğlu, yüksek öğrenimini ise Yıldız Teknik ÜniversitesiMatematik Bölümü’nde tamamladı. 1997 senesinde Best Model of Turkey elemelerine katıldı ve ilk 20’ye kaldıktan sonra birinci seçildi.

Çetin Tekindor: Yılan Hikayesi, Bir İstanbul Masalı ve içerde gibi dizilerle tanınan Ünlü Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Çetin Tekindor 16 Temmuz 1945 yılında Sivas ilimizde dünyaya gelmiştir. Çetin Tekindor boyu 170 cm olup, 77 kg civarındadır. Çetin Tekindor, Zerrin Tekindor ile 1987 yılında evlendi. On ay sonra boşanıp tekrar evlendiler. Sonra tekrar boşandılar. 23 Eylül 1989 doğumlu Hira adında bir oğlu vardır.

Gürkan Uygun: Gürkan Uygun‘u yönetmen Osman Sınav‘ın Kurtlar Vadisi dizisinde yaklaşık 10 yıl boyunca canlandırdığı Memati rolüyle herkes tanır oldu. 27 Mayıs 1974 tarihinde İzmit Yarımca’da bir işçi ailesinin doğmuştur. Gürcü kökenli olan Gürkan Uygun aslen Ordu‘ludur.

Altan Erkekli: Altan Erkekli, 18 Ocak 1955 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Sanatçı, "Bir Demet Tiyatro"daki rolüyle ününü pekiştirdi ve Vizontele, Anlat İstanbul gibi birçok yapımda önemli roller üstlendi, birçok ödül aldı.

Büşra Develi: Büşra Develi, 25 Ağustos 1993 tarihinde İzmit'de doğmuştur. 4 kız kardeştirler. İlköğrenimin ardından ailesiyle birlikte Antalya'ya taşındı. Orta öğrenim ve lise eğitimini Antalya'da tamamladı. Daha sonra hedefleri doğrultusunda tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim almak için İstanbul'a taşındı. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı böülümünde okumaya başladı. Dizi çekimleri yüzünden okulunu dondurmak zorunda kaldı.

Sedef Avcı: Türk oyuncu, model. Kanal D'de yayınlanan Menekşe ile Halil ve Ezel adlı dizilerdeki rolleriyle tanınmaktadır. Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümü mezunu olan Sedef Avcı, Gaye Sökmen Ajansı'na bağlı olarak mankenlik yapmıştır

Ertan Saban: Makedonya Türkü oyuncu. Makedonya Devlet Konservatuvarı, Tiyatro bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar kardeşi Erman Saban ile birlikte Makedonya Türk Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda sahneye çıktı. Türkiye'ye gelerek oyunculuğa başladı.