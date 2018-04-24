Mehmed Bir Cihan Fatihi Kanal D yayın akışında neden yok bitti mi 6. bölüm final tarihi açıklandı mı?

Mehmed Bir Cihan Fatihi 6. bölüm final tarihi açıklandı mı? Mehmed Bir Cihan Fatihi Kanal D yayın akışında neden yok bitti mi? Dizi severlerin merak ettiği ve sıklıkla araştırdığı Mehmed Bir Cihan Fatihi yeni bölüm hangi kanalda yayınlanacak? Kanal D’de büyük umutlarla başlayan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başında kara bulutlar dolaşıyor. Dizi final kararı aldı. Kadrosunda Kenan İmirzalioğlu ve Çetin Tekindor gibi ünlü isimleri barındıran Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi neden bitti, final bölümü ne zaman yayınlanacak gibi sorular merak konusu oldu. Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi 1 Mayıs Salı günü yayınlanacak olan 7. Ve son bölümüyle ekranlara veda ediyor. Dizinin reytinglerinin düştüğü ancak çok kötü bir seviyede olmadığını belirten yorumcular, bununla beraber dizinin maliyeti son derece yüksek. Yüksek maliyetli oyuncuların yanı sıra dizide oyuncu sayısının fazla olması, kostüm ve dekor masrafları da oldukça yüksek. Dizinin bu reytinglerle maliyetleri çıkarması zor görünüyor. Dizi yapımcılarının ATV ile görüşme yaptığı konuşuluyor. Dizi başka bir kanala transfer olarak yayın hayatına devam edebilir.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ BİTİYOR MU?

Kanal D’de büyük umutlarla başlayan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başında kara bulutlar dolaşıyor. Dizi final kararı aldı. Kadrosunda Kenan İmirzalioğlu ve Çetin Tekindor gibi ünlü isimleri barındıran Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi neden bitti, final bölümü ne zaman yayınlanacak gibi sorular merak konusu oldu.

Yapımcılığını O3 medyanın yapımcılığını üstlendiği ve yönetmenliğini de Cevdat Mercan’ın yaptığı dizinin oyuncu kadrosu da son derece iddialı. Kenan İmirzalioğlu, Çetin Tekindor, Gürkan Uygun gibi dev isimlerin yanında Sedef Avcı, Hazal Filiz Küçükköse, Büşra Develi, Ertan Saban, Toprak Sağlam, Funda Eryiğit, Mert Yazıcıoğlu, Burak Tamdoğan, Leyla Tanlar, Meral Çetinkaya ve İsmail Demirci gibi kariyeri son derece parlak isimlerin yer aldığı dizi final yapıyor.

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi 1 Mayıs Salı günü yayınlanacak olan 7. Ve son bölümüyle ekranlara veda ediyor. Dizinin reytinglerinin düştüğü ancak çok kötü bir seviyede olmadığını belirten yorumcular, bununla beraber dizinin maliyeti son derece yüksek. Yüksek maliyetli oyuncuların yanı sıra dizide oyuncu sayısının fazla olması, kostüm ve dekor masrafları da oldukça yüksek. Dizinin bu reytinglerle maliyetleri çıkarması zor görünüyor.

Dizi yapımcılarının ATV ile görüşme yaptığı konuşuluyor. Dizi başka bir kanala transfer olarak yayın hayatına devam edebilir.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ SON BÖLÜMDE (5.BÖLÜM) NELER YAŞANDI?

Bizans İmparatoru Konstantinos, Mehmed’in Konstantiniyye hayalinin bilincindedir. Bunun için Haçlı Birliği’ni toplamak istese de Mehmed’in desteklediği keşiş Gennadios, buna engel olur. Bizans halkı, Katolik Kilisesi ile iş birliği yapmak istemez ve Gennadios’un sayesinde birliğin oluşması engellenir. Mehmed ve Delibaş, Konstantiniyye’den ayrılmak ister. Lakin Konstantinos, Haçlı Birliği’nin oluşamamasının arkasındaki Türkü bulmaya çalışır. Bu sebepten ötürü şehrin kapılarını kapatır ve herkesin sorgulanmasını ister.

Mehmed ve Delibaş, Konstantiniyye’den çıkmanın yollarını ararlarken, Pontus Prensesi Teodora yardımlarına koşar. Teodora, Sultan Murad için mücadele verdiğini ve artık Mehmed’in emrinde olduğunu dile getirir. Mehmed’i şaşırtan bu yardım eli, Konstantiniyye’nin fethi için de elini güçlendirmektedir. Zağanos Paşa, Mehmed’in Konstantiniyye’den çıkabilmesi için Eleni’nin bir plan yapmasını ister. Eleni, su kemerlerinden çıkabilecekleri bir planı yollar.

Mehmed ve Delibaş, Konstantiniyye’den çıkarken Orhan’ı bulurlar. Orhan’ı esir alan Mehmed, onu öldürmek için saray yakınına getirir. Lakin Orhan, kaçmayı başarır. Orhan’ın kaçmasına yardımcı olan kişi, Mehmed’in akıl hocası Akşemsettin’den başkası değildir. Mehmed, bunun nedenini sorgulamaya başlarken, Akşemsettin her olaydan bir ders çıkarması gerektiğini yineler.

Öte yandan Mehmed, ağabeyi Alaaddin’in öldürüldüğünü öğrenir. Üstelik bunun en yakınlarından biri tarafından gerçekleştirildiğini bilmektedir. Mehmed, ağabeyinin katilini ararken, onu öldürenin sağ kollarından biri olan Zağanos Paşa olduğundan haberdar değildir.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ KONUSU NEDİR?

Kadim şehir yüzyıllar boyunca defalarca kuşatılmış; ama ne toplar güçlü surlarında tek bir gedik açabilmiş ne de Haliç’in devasa zinciri düşman gemilerine geçit vermiştir. Üstelik Mehmed şehri almak istiyorsa yalnız Bizans İmparatorluğu'na ve arkasındaki Hristiyan âlemine karşı değil, devlet içindeki en büyük muhalifi kudretli veziriazam Çandarlı Halil Paşa’ya karşı da mücadele etmek zorundadır.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ ELENİ KİMDİR?

Mega Dük Notaras’ın kızı olarak en büyük hayali günün birinde Bizans’ın önemli mimarlarından biri olmak iken siyasi sebepler nedeniyle Şehzade Orhan’la evlenmeye zorlanır. Konstantinopolis’ten Edirne’ye doğru başlayan yolculuğu Sultan Mehmed’in esiri olmasıyla son bulur. Tabii her son yeni bir başlangıçtır.

BÜŞRA DEVELİ KİMDİR?

Büşra Develi, 25 Ağustos 1993 tarihinde İzmit'te dünyaya gelmiştir. 4 kız kardeştirler. İlkokul eğitimini İzmit'te alan Develi ardından ailesi ile birlikte Antalya'ya taşınmıştır. Orta öğrenim ve lise eğitimlerini Antalya'da tamamlamış daha sonra hayalini kurduğu meslek olan oyunculuk için İstanbul'a taşınmıştır. Lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı bölümünde almaya başlamıştır. Bu dönemde bazı dizilerde rol almaya başlamıştır. Hem dizi çekimleri hem okulu bir arada götüremeyen Büşra Develi okulunu dondurmak zorunda kalmıştır.

Büşra Develi, 2015 yılında İlyas Yalçıntaş'ın incir şarkısının klibinde rola almıştır. Ardından 2015 yılında Cem Karcı yönetmenliğindeki Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Burak Deniz, Melisa Şenolsun, Beste Kökdemir, Dilan Çiçek Deniz gibi isimlerle birlikte rol almıştır.

Büşra Develi, 180 cm boyu ve 55 kilo olması ile fiziğini de ön plana çıkarmış ve başarılı oyunculuğu ile de dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştır.

2017 yılında, yapımını Ay Yapımın üstlendiği Azra Kohen'in Fi, Çi, Pi, adlı kitap dizisinden televizyon dizisine uyarlanarak Puhu TV üzerinden yayınlanan Fi dizisinde rol almaya başlamıştır. Başrollerini Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür ve Berrak Tüüznataç'ın paylaştığı dizide Büşra Develi de Bilge karakteri ile başroller arasında yer almaktadır.

Büşra Develi, 2017 yılında yönetmenliğini Can Ulkay'ın senaristliğini Yiğit Güralp'in yaptığı Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı savaş filmi olan "Ayla" adlı yapımda Ast Subay Süleyman'ın gençliğini canlandıran İsmail Hacıoğlu ile birlikte rol almıştır.

Büşra Develi'nin dizi ve filmleri;

2018-Hadi Be Oğlum

2017 - Fi

2017 - Ayla

2016 - Tatlı İntikam

2015 - Tatlı Küçük Yalancılar