Mehmed Bir Cihan Fatihi ne zaman başlayacak? Oyuncuları kimdir?

Mehmed Bir Cihan Fatihi ne zaman başlayacak? 2018 yılının dev bütçeli televizyon dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi oyuncuları arasında birbirinden yıldız isimler bulunuyor. Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde değişiklik haberleri üst üste geliyor. Kanal D’nin dev bütçeli dizisini başından beri Alican Yaraş ile Özge Efendioğlu kaleme alıyordu. Ancak sil baştan çekilen dizinin yeni yazarla yoluna devam etmesine karar verildi. Daha önce fenomen “Behzat Ç.” dizi ve filmini yazan başarılı kalem Ercan Mehmet Erdem “Mehmed Bir Cihan Fatihi” dizisinin yeni yazarı oldu.

Altan Dönmez’in yerine yönetmen koltuğuna Cevdet Mercan oturmuştu. Yeni yönetmen gelir gelmez de eski çekilen sahneleri izlemiş ve birinci bölümün tamamını çöpe atmak zorunda kalmıştı. Dekorları yenilenen ve daha gösterişli sahnelerin çekilmesi için sanat yönetmeni değişen dizinin son olarak yazım ekibi yenilendi.

Erdem, geçen yaz, Netflix’in Çağatay Ulusoy’lu ilk yerli dizisinin senaryo ekibinde de yer almıştı. Birinci bölümünün çekimleri tamamlanmak üzere olan iddialı dizi “Mehmed Bir Cihan Fatihi”nin şubat sonu ya da mart başında seyirciyle buluşması planlanıyor.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ NE ZAMAN?

Kanal D, 2018 yılına damgasını vuracak “Mehmed Bir Cihan Fatihi” dizisi için geri sayıma başladı. Fatih Sultan Mehmet’i Kenan İmirzalıoğlu’nun canlandırdığı iddialı projenin ne zaman başlayacağı henüz netlik kazanmadı. Dizi tutkunları, Kanal D’nin iddialı projesi “Mehmed Bir Cihan Fatihi”ni büyük merak ve heyecanla bekliyor. Fatih Sultan Mehmet’e hayat veren Kenan İmirzalıoğlu’nun diziden yansıyan ilk görüntüleri, bu merakı daha da perçinledi. Ünlü oyuncunun Osmanlı tuğralı yüzüğüyle yer aldığı dizinin ilk afişi de sosyal medyada büyük ilgi çekti. Peki dizinin başlama tarihi belli oldu mu?

Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. İddialara göre Mehmet Bir Cihan Fatihi çarşamba günleri ekrana gelecek. Böylece diğer tarihi dizisi Diriliş Ertuğrul ile rakip olacak.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ OYUNCU KADROSU

Çekimlerine geçen ay başlanan “Mehmed Bir Cihan Fatihi”, güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun yanı sıra Metin Akpınar, Çetin Tekindor, Altan Erkekli, Gürkan Uygun, Funda Eryiğit, Burak Tamdoğan, Ertan Saban, Duygu Boztepe, Sevinç Meşe ve Toprak Sağlam’ın rol aldığı dizinin yayın tarihi merakla bekleniyor.