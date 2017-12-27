Mehmed Bir Cihan Fatihi ne zaman başlıyor Mehmed Bir Cihan Fatihi tarihi belli oldu mu

Merakla beklenen ve birinci bölümü yeniden çekilen Mehmet Bir Cihan Fatihi için geri sayım başladı. Mehmed Bir Cihan Fatihi ne zaman başlayacak hangi gün ekrana gelecek? Kenan İmirzalıoğlu'nu uzun zaman sonra ekranda göreceğimi dizi olan Mehmed Bir Cihan Fatihi birinci bölüm fragmanı yayılandı mı? Mehmet Bir Cihan Fatihi Diriliş Ertuğrul ile rakip mi olacak? Ocak ayında başlaması beklenen Mehmed Bir Cihan Fatih birinci bölüm fragmanı yayınlandı mı ne zaman ekrana gelecek? Mehmed Bir Cihan Fatih detaylarına gelin yakından bakalım.



Kanal D, 2018 yılına damgasını vuracak “Mehmed Bir Cihan Fatihi” dizisi heyecanla bekleniyor. Fatih Sultan Mehmet’i Kenan İmirzalıoğlu’nun canlandırdığı iddialı proje, ocak ayında ekranda olacak. Dizi tutkunları, Kanal D’nin iddialı projesi “Mehmed Bir Cihan Fatihi”ni büyük merak ve heyecanla bekliyor. Fatih Sultan Mehmet’e hayat veren Kenan İmirzalıoğlu’nun diziden yansıyan ilk görüntüleri, bu merakı daha da perçinledi. Ünlü oyuncunun Osmanlı tuğralı yüzüğüyle yer aldığı dizinin ilk afişi de sosyal medyada büyük ilgi çekti.







MEHMED BİR CİHAN FATİHİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. İddialara göre Mehmet Bir Cihan Fatihi çarşamba günleri ekrana gelecek. Böylece diğer tarihi dizisi Diriliş Ertuğrul ile rakip olacak.



MEHMED BİR CİHAN FATİHİ BİRİNCİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



Dizinin afişinin yayınlanmasıyla birlikte izleyiciler merakla dizinin birinci bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Kanal D'ye baktığımız zaman ise dizinin birinci bölüm fragmanının henüz yayınlanmadığını görüyoruz.



İDDİALI OYUNCU KADROSU



Çekimlerine geçen ay başlanan “Mehmed Bir Cihan Fatihi”, güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun yanı sıra Metin Akpınar, Çetin Tekindor, Altan Erkekli, Gürkan Uygun, Funda Eryiğit, Burak Tamdoğan, Ertan Saban, Duygu Boztepe, Sevinç Meşe ve Toprak Sağlam’ın rol aldığı dizinin ocak ayında yayına başlaması planlanıyor.