Mehmet Bir Cihan Fatihi yeni 4.bölüm fragmanı izle | Mehmet Bir Cihan Fatihi son 3.bölüm izle

Mehmed Bir Cihan Fatihi 4.yeni bölüm fragmanı dizi izleyicileri tarafından şimdiden araştırılmaya başlandı. Mehmed Bir Cihan Fatihi 3.son bölüm izleme linki ve yeni bölüm fragmanını haberimizden izleyebilirsiniz. Uzun süredir yapım çalışmaları süren ve titizlikle yazılan senaryosuyla sonunda Mehmed Bir Cihan Fatihi izleyicileriyle Kanal D ekranlarında buluştu. Zengin oyuncu kadrosu ve yüksek bütçeli yapım çalışması ile 2018 en iddialı dizileri arasında olan Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümlerinin ardından 3. bölümü de merakla bekleniyor. Kanal D’nin en iddialı yapımlarından olan Mehmed Bir Cihan Fatihi, salı günleri diğer dizilerin karşısında reyting savaşı verecek. Yapımcılığını O3 Medya’nin yapımcılığını üstlendiği, senaryosu Ercan Mehmet Erdem elinden çıkan, yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan bulunuyor. Türk tarihine adını altın harflerle yazıdan Fatih Sultan Mehmed’in yaşadığı dönemde yaptıkları, İstanbul’un fethi, saray ve ülke durumunu anlatacak olan dizide birçok usta oyuncu ve yetenekli genç oyuncular yer alıyor. Mehmed Bir Cihan Fatihi’nin başrollarinde ; Kenan İmirzalıoğlu (Mehmed), Çetin Tekindor (Çandarlı Halil Paşa), Gürkan Uygun (Delibaş), Büşra Develi (Eleni) yer alırken aynı zamanda ; Hazal Filiz Küçükköse (Melike),Ertan Saban (İmparator Konstantinos), Funda Eryiğit (Evdokya), Sedef Avcı (Leyla), İsmail Demirci (Şehzade Orhan), Atsız Karaduman (Zağanos Paşa), Burak Tamdoğan (Şahabettin Paşa), Kaan Çakır (İshak Paşa), Meral Çetinkaya (Daye Hatun), Altan Erkekli (Mimar Muslihuddin), İdil Fırat (Mara Hatun), Toprak Sağlam (Teodora), Serdar Orçin (Demetrios), Yavuz Sepetçi (Notaras), Leyla Tanlar (Esleme), Mert Yazıcıoğlu (Korkut) gibi oyuncular da yer alıyor. Geçmişteki Osmanlı tarihine ışık tutacak olan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde yayınlanan ilk bölüm yayınlandı. Yayınlanan 2.bölümde Mehmed Fatih’in babasının vefatı ile tek başına ülkeyi yönetmeye aday olarak Fatih tahta geçmişti. Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin 4. bölüm fragmanı ve 3.son bölümde neler yaşanacağını star.com.tr adresi üzerinden öğrenebilirsiniz.





MEHMET BİR CİHAN FATİHİ 3.BÖLÜM İZLEYİCİLERİ NELER BEKLİYOR?



Mehmet Bir Cihan Fatihi’nin ekranlara gelen 3. Bölüm fragmanında; Sultan Mehmed’in odasında fetih için planlar yaptığı görülüyor. Odasında fethin nasıl yapılacağını düşünürken ona Muslihuddin eşlik ediyor. Masada onlarca proje üzerinden araştırma yaparken Muslihuddin’in şüpheleri dile geliyor. Muslihuddin af buyurarak Sultan Mehmed’e ‘’ 28 kez fethedilme girişiminde bulunulmuş fakat başarılamamış olan Konstantinniye 29. da fethedilmeye nasip midir’’ diye soruyor. Sultan Mehmed ise ‘’ 29. da bu iş bitecek inşallah’’ diyor.



MEHMET BİR CİHAN FATİHİ 3.BÖLÜM FRAGMANI







Ardından gemi inşasını kontrole gidiyor. Burada gemi yapımcısının itirazlarına ‘’ imkanın sınırını anlamak için imkansızı denemek gerek’’ diyor. Bunun üzerine çalışmalar yeniden gözden geçiriliyor. Çandarlı Halil Paşa’nın kızı Melike Sultan ise Eleni ile büyük bir rekabet içindedir. Eleni’nin sürekli Sultan Mehmed’in yanında olmasından rahatsızlık duyduğu için babasına veryansında bulunuyor. Mehmed ise Eleni’yi yanında tutmaya devam ediyor. Eleni hala Sultan Mehmed’i sultanı olarak kabul etmediği için ; ‘’ bana Sultan Mehmed demen için Roma imparatoru mu olmama gerekir’’ diyor. Leyla Hatun ise büyük bir sır saklıyor. Bu sır açığa çıkarsa büyük bir tehlike içine girecek. Delibaş ve Sultan Mehmed ise fethin ilk kıvılcımlarını yayıyorlar.



MEHMET BİR CİHAN FATİHİ 2.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin son bölümünde ; Mehmed daha önce tahttan indirildiği şehre yeniden gelmişti. Artık tahta geçme sırası kendisinde olan Mehmed büyük bir tören ile Sultan olmuştu. Sultan olur olmaz da; tahtta hak iddia eden Şehzade Orhan’ın peşine düşmüştü. Şehzade Orhan ise canını korumak için düşman toprağı olan Bizans’a sığınmıştı. Çandarlı Halil Paşa hükümdarın emaneti olan Osmanlı İmparatorluğunu ve tahtı korumak için iki şehzade arasında kalmıştı. Öyle ki Çandarlı’nın atacağı her adım kellesini gitmesi riski taşıyordu. Sultan Mehmed ise tahta geçer geçmez en büyük hayali olan Konstantinniye fetihi için hazırlıklara başlamıştı.





MEHMET BİR CİHAN FATİHİ DİZİ KONUSU



Tüm dünyanın gözdesi olan kadim şehir ‘’ Konstantinopolis’’ yüzyıllar boyunca kuşatılmış fakat hiçbir ülke hiçbir hükümdar tarafından fetih edilememiş. Konstantinopolis’i elinde tutan Bizans İmparatorluğu'na ve arkasındaki Hristiyan âlemine karşı kimse karşı gelememiş. Öyle ki günü gelince Sultan Mehmed parlak zekâsı, askeri ve stratejik dehası, aklı ve zafere olan inancıyla ‘’imkansız ‘’ denilen şehriyalnızca 53 gün kuşatır ve Konstantinopolis’i fetheder. Bu sayede adını tarihe yazdırır.





“1451 yılında, babasının ölüm haberini alıp Manisa'dan Edirne'ye yani Payitaht'a doğru yola çıktığında, Sultan Mehmed'in bir büyük hayali vardı: Cihanın gözbebeği Konstantinopolis'i fethetmek. Ancak büyük hayalinin önünde aşılması zor, büyük engeller duruyordu. Şehir yüzyıllar boyunca defalarca kuşatılmış ama ne toplar güçlü surlarında tek bir gedik açabilmiş ne de Haliç'in devasa zinciri düşman gemilerine geçit vermişti.







Üstelik Mehmed şehri almak istiyorsa yalnız Bizans İmparatorluğu'na ve arkasındaki Hristiyan âlemine karşı değil, devlet içindeki en büyük muhalifi veziriazam Çandarlı Halil Paşa'ya karşı da mücadele etmek zorundaydı. Ama o engel tanımadı, askeri ve stratejik dehası, aklı ve zafere olan inancıyla, her türlü engeli aşarak ilerledi. Tahta çıktıktan iki yıl sonra şehri kuşattı, yalnızca 53 gün süren bir kuşatmanın ardından ‘imkansız' denileni başararak Konstantinopolis'i fethetti.







MEHMET BİR CİHAN FATİHİ DİZİ OYUNCULARI



Mehmet Bir Cihan Fatihi dizisinde, Kenan İmirzalıoğlu'nun yanı sıra Gürkan Uygun, Büşra Develi, Hazal Filiz Küçükköse, Funda Eryiğit, Sedef Avcı, Ertan Saban, İsmail Demirci, Atsız Karaduman, Burak Tamdoğan, Meral Çetinkaya, Altan Erkekli, İdil Fırat, Toprak Sağlam, Kaan Çakır, Serdar Orçin, Yavuz Sepetçi, Leyla Tanlar, Mert Yazıcıoğlu ve Çetin Tekindor rol alıyor.



Eleni ( Büşra Develi ): Eleni , aslında Dük Notaras’ın kızıdır . Dük’ün en büyük kızı olan Eleni’nin hayali başarılı bir mimar olmaktır. Fakat siyasi sebeplerden ötürü Şehzade Orhan ile evlendirilir. Eleni’nin hayali Sultan Mehmed’in esiri olmasıyla son bulur. Fakat Sultan Mehmed ile arasında yaşananlar bir döneme damgasını vurur.



Melike Hatun ( Hazal Filiz Küçükköse ): Çandarlı Halil Paşanın büyük kızı olan Melike Hatun , küçük yaşlardan beri Sultan Mehmed’e aşıktır. Sultan Mehmed’in şehzade iken Manisa’ya gönderilmesiyle Melike Hatun onu bekleyeceğini yemin etmiştir. Murad Han’ın ölümünden sonra tahta geçen Mehmed ile yıllardır kurduğu evlilik hayallerini gerçekleştireceğini sanırken , işler ummadığı şekilde değişir.









Kenan İmirzalıoğlu: 18 Haziran 1974 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamlayan İmirzalıoğlu, yüksek öğrenimini ise Yıldız Teknik ÜniversitesiMatematik Bölümü’nde tamamladı. 1997 senesinde Best Model of Turkey elemelerine katıldı ve ilk 20’ye kaldıktan sonra birinci seçildi.



Çetin Tekindor: Yılan Hikayesi, Bir İstanbul Masalı ve içerde gibi dizilerle tanınan Ünlü Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Çetin Tekindor 16 Temmuz 1945 yılında Sivas ilimizde dünyaya gelmiştir. Çetin Tekindor boyu 170 cm olup, 77 kg civarındadır. Çetin Tekindor, Zerrin Tekindor ile 1987 yılında evlendi. On ay sonra boşanıp tekrar evlendiler. Sonra tekrar boşandılar. 23 Eylül 1989 doğumlu Hira adında bir oğlu vardır.



Gürkan Uygun: Gürkan Uygun‘u yönetmen Osman Sınav‘ın Kurtlar Vadisi dizisinde yaklaşık 10 yıl boyunca canlandırdığı Memati rolüyle herkes tanır oldu. 27 Mayıs 1974 tarihinde İzmit Yarımca’da bir işçi ailesinin doğmuştur. Gürcü kökenli olan Gürkan Uygun aslen Ordu‘ludur.



Altan Erkekli: Altan Erkekli, 18 Ocak 1955 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Sanatçı, "Bir Demet Tiyatro"daki rolüyle ününü pekiştirdi ve Vizontele, Anlat İstanbul gibi birçok yapımda önemli roller üstlendi, birçok ödül aldı.



Büşra Develi: Büşra Develi, 25 Ağustos 1993 tarihinde İzmit'de doğmuştur. 4 kız kardeştirler. İlköğrenimin ardından ailesiyle birlikte Antalya'ya taşındı. Orta öğrenim ve lise eğitimini Antalya'da tamamladı. Daha sonra hedefleri doğrultusunda tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim almak için İstanbul'a taşındı. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı böülümünde okumaya başladı. Dizi çekimleri yüzünden okulunu dondurmak zorunda kaldı.



Sedef Avcı: Türk oyuncu, model. Kanal D'de yayınlanan Menekşe ile Halil ve Ezel adlı dizilerdeki rolleriyle tanınmaktadır. Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümü mezunu olan Sedef Avcı, Gaye Sökmen Ajansı'na bağlı olarak mankenlik yapmıştır



Ertan Saban: Makedonya Türkü oyuncu. Makedonya Devlet Konservatuvarı, Tiyatro bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar kardeşi Erman Saban ile birlikte Makedonya Türk Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda sahneye çıktı. Türkiye'ye gelerek oyunculuğa başladı.



SEDEF AVCI KİMDİR?



Sedef Avcı, 22 Ocak 1982 tarihinde İstanbul'da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Dört yaşında baleye başladı, sekiz sene bale yaptı. 2001 yılında Üniversiteyi kazandı. Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümünden mezun oldu. Mahşeri Cümbüş topluluğundan oyunculuk dersleri aldı. Daha sonra da İpek Bilgin'den oyunculuk dersleri aldı. New York'taki Actors Studio'dan gelen Anthony Vincent Bova'nın work-shop'larına üç kez katıldı.



Gaye Sökmen Ajansı'na bağlı olarak mankenlik yaptı. 1997 yılında Elite Model Look Turkey birincisi oldu. 2001 yılında Miss Turkey yarışmasında ikinci oldu ve 2001 yılında Miss Universe Kainat Güzellik Yarışmasında ülkemizi temsil etti. 2007 yılında Menekşe ile Halil dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrol paylaşmıştır.



Filmleri:

1997 - Böyle mi Olacaktı

2005 - Yanık Koza

2007 - Hayattan Korkma (sinema)

2007 - Menekşe ile Halil

2007, 2009 - Yaprak Dökümü

2009-2010 - Ezel

2009 - Romantik Komedi (sinema)

2010 - Umut Yolcuları

2010 - Arka Sokaklar

2011 - Mazi Kalbimde Yaradır

2012 - Esir Şehrin Gözyaşları - Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi

2013 - Romantik Komedi 2 (sinema)

2015 -Aşk Olsun

2016-Bedel



MEHMED SULTAN KİMDİR?



II. Mehmed, 21 yaşında İstanbul'u fethederek 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu'na son verdi ve bu olay birçok tarihçi tarafından Orta Çağ'ın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edildi.Fetih'ten sonra Fethin Babası anlamına gelen “Ebû'l-Feth” daha sonraki dönemlerde ise “Çağ Açan Hükümdar” ve “Kayser-i Rûm” unvanları ile anıldı.



Müjdelenen kumandan!



Stratejik, askeri ve kişisel dehası ile bir cihan fatihi olan Sultan Mehmed Han'ın 2. Kosova Savaşı görüntüleri ile birlikte zırhını giydiği sahnedeki sözleri herkesi derinden etkiledi.



“Ben Mehmed Han… Mehmedlerin ikincisi. Atam Osmangazi, babam Murad Han…



Doğdum…



Yaşamaz dediler… Yaşadım.



Sultan olamaz dediler… Oldum.



O şehri alamaz dediler…”



Güçlü oyuncu kadrosu ile adını tarihe sayfalarına altın harflerle yazdırmış bir padişahın zafere giden yol üzerinde yaşadıklarının anlatılacağı Mehmed Bir Cihan Fatihi yeni bölümleriyle Kanal D ekranlarında izleyisiciyle buluşmaya devam ediyor...