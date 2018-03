Mehmetçik Kûtulamâre 9.yeni bölüm fragmanı neden yok TRT 1 yayın akışı 22 Mart Mehmetçik Kûtulamâre yeni bölüm ne zaman izlenecek

Mehmetçik Kûtulamâre 9.yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı Mehmetçik Kûtulamâre yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? TRT 1 yayın akışı Mehmetçik Kûtulamâre yeni bölüm neden yok dizi bitti mi fragmanı hangi gün ekrana gelecek soruların yanıtları dizi izleyicileri tarafından merak edilirken beklenen ilk açıklama geldi. Birinci Cihan Harbi’ne hazırlanan Osmanlı devletinde, tek hayalleri devletin yeniden dirilişi ve kurtuluşu olan, gönlünde vatan sevdasından başka bir şey bulunmayan Mehmet ve arkadaşlarının destansı hikâyesini konu alan Mehmetçik Kûtulamâre 8.son bölüm bittikten sonra instagram hesabından şu açıklama yapıldı. Aksiyon sahnelerimizin yoğunluğu ve mevcut hava şartları nedeniyle dizimizin 9. bölüm tanıtım yetişmemiştir. Aksiyon, heyecan ve sürprizlerle dolu 9. bölümüyle Mehmetçik Kûtulamâre önümüzde ki perşembe günü yayınlanacaktır. 22 Mart Perşembe gününe ait TRT 1 yayın akışı, sabah 06:10’da “Halit Yerebakan’la Doktor Geldi” adlı sağlık programı ekranlara dahil olacak. Sabahın erken saatlerinde başlayan programı izlerken sağlıklı yaşama dair pek çok konuda bilgi sahibi olabileceksiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Regaib Kandili Özel” adlı kandil gününe özel yayın sizlerle olacak. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını okuyabilirsiniz. İşte Mehmetçik Kûtulamâre 9.yeni bölüm fragmanı ve TRT 1 yayın akışı ile ilgili detaylar..



TRT 1'de perşembe akşamları yayınlanan ve 1. Dünya Savaşı'nda İngilizlerle yapılan bir muharebeyi anlatan Mehmetçik Kut'ül Amare dizisi, son bölümüyle yine reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başardı. Herkes şimdiden 22 Mart'ta ekrana gelecek Mehmetçik Kutül Amare dizisinin 9. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. TRT'nin son dönemde önem verdiği tarihi dizilerden biri olan Kutül Amare Osmanlı Devleti'nin tekrar dirilişi için mücadele veren bir kaç vatan sevdalısı askerin destansı hikayesini konu alıyor.







Dizide Kaan Taşaner (Süleyman Askeri), İsmail Ege Şaşmaz (Mehmet), İlker Aksum (COX), Serdar Gökhan (Hüsrev), Gamze Özçelik (Elizabeth), Özgü Kaya (Zeynep), Semih Ertürk (Said), İsmail Hakkı (Mevlüt), Uğur Karabulut (Niyazi), Eva Dedova (Viztoria) gibi oyuncular yer alıyor.



Dizide; vatanı için her türlü fedakârlığı göze alan Osmanlı Devleti’nin efsanevi komutanlarından Süleyman Askeri’nin komuta ettiği Osmancık Taburu ve dizinin ana karakterlerinden Mehmet’in silah arkadaşlarıyla birlikte, zorlu Irak coğrafyasında İngilizlere karşı verdikleri destansı mücadeleleri ve kahramanlıkları işleniyor.



MEHMETÇİK KUTULAMARE 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Bu hafta 9.bölümü yayınlanması beklenen Mehmetçik Kûtulamâre dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Herhangi bir final söz konusu haberleri duyurulmamasına rağmen yeni bölüm fragmanının yayınlanmamasının sebebi merak ediliyor.







TRT 1 YAYIN AKIŞINDA 22 MART 2018 NELER VAR?



Sabah ilk olarak “Halit Yerebakan’la Doktor Geldi” adlı sağlıklı yaşama dair bilgiler sunan renkli program sizlerle olacak. Ardından 07:25’de “Böyle Bitmesin” adlı sevilen diziyi izleyebileceksiniz. Sevilen dizinin tekrar bölümü, hafta içi her gün aynı saatte ekranlarınız karşısına çıkıyor. 09:25’de ”1’de Bugün” adlı sabah bülteni ekranlarınız karşısına çıkacak. Haberin nabzını tutan tüm sıcak gelişmeleri sabahın ilk saatlerinde TRT 1 ekranlarınızdan öğrenebileceksiniz. 09:35’de “Hangimiz Sevmedik” adlı dizinin heyecan dolu tekrar bölümünü bir kez daha seyredebileceksiniz.



12:40’da “Halit Yerebakan’la Doktor Geldi” adlı sağlıklı yaşam programı yepyeni bölümü ile ekranlarınız karşısına çıkıyor. Birbirinden farklı, alanında uzman hekimlerin katılımı ile hafta içi her gün aynı saatte yayına dahil olan program, hem tedavi yöntemleri hakkında detaylı bilgiler sunuyor hem de diyet, beslenme ve spor gibi farklı alanlarda tüyolar sunuyor. 14:30’da “Evlilik Okulu” adlı program ekranlarınızda olacak. Birbirinden farklı 5 çiftin hayat hikayelerini gözler önüne seren yayını izlerken heyecan dolu anlara tanıklık edebileceksiniz.



16:25’de “1’de Bugün” adlı haber bülteni ekranlarınız karşısına geçecek. Haberin nabzını tutan gelişmeleri genel hatları ile bu programdan takip edebilirsiniz. 16:35’de “Aslan Ailem” adlı dizinin tekrar bölümünü izleyebileceksiniz. 18:55’de “Hava Durumu” adlı kısa yayın ekranlarınıza dahil olacak. Dünya üzerindeki pek çok noktanın ve Türkiye’nin haftalık hava durumunu, bu yayından takip edebilirsiniz.



19:00’da “Ana Haber” bülteni ile akşam haberleri sizlerle olacak. Sağlıktan yaşama, ekonomiden piyasaya kadar akla gelebilecek pek çok konu alanına özgü gelişmeler detayları ile karşınızda yer alacak. 20:00’da “Regaib Kandili Özel” adlı kandil gününün anlamını ve önemine içeren bir yayın ekranlara dahil oluyor.







22:00’da “Mehmetçik Kutulamare” adlı tarihi dizi tekrar bölümü ile sevenlerinin karşısında olacak. Sevilen diziyi, ailenizle birlikte keyif içinde seyrederek güzel bir akşam geçirebilirsiniz. 23:30’da “Pelin Çift ile Gündem Ötesi” adlı güncel yaşam programı ekranlara geçecek. Hemen ardından 01:00’da “Leyla ile Mecnun” adlı dizinin tekrar bölümü sizlerle oluyor. 02:40’da “Böyle Bitmesin” adlı dizinin tekrar bölümü başlıyor. 04:30’da “1’de Bugün” adlı haber bülteni yayına geçecek. 04:40’da ise gündüz kuşağına ait “Evlilik Okulu” adlı programın tekrarını izleyebileceksiniz.



MEHMETÇİK KUTÜLAMARE 8.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Mehmetçik Kûtulamâre 8.son bölüm özetine göre, Cox, esirlerin durumunu haber yapmak için gelen Elizabeth’e bir oyun oynamıştır. Birkaç esiri bu oyunun içine dahil eden Cox’un hesaba katmadığı ise İstanbul’lu Mehmet’in esirler arasında bulunmasıdır.



İstanbul’lu Mehmet’i karşısında gören Elizabeth şaşırmış ve ondan esir kampı hakkında bilgi istemiştir. Ancak Üsküplü Mehmet kimsenin beklemediği cevaplar vererek Yüzbaşı Robert ve Cox dahil herkesi şaşırtmıştır. Peki, Üsküplü Mehmet bunu neden yapmıştır? Asıl planı nedir?



"Zeynep pes etmiyor”



Mehmet’ten ümidini kesmeyen ve onu kurtarabilmek her yolu deneyen Zeynep, Cox’un planı dahilinde gönderdiği Musap’ın sözlerinden etkilenmiş, Kumandan Askeri Bey’i takasa ikna etmesi için Hüsrev Bey’le konuşmuştur. Hüsrev Bey’in çabalarına rağmen takas konusu kapanmış Zeynep bir kez daha hayal kırıklığına uğramıştır. Acı içinde bir yol bulmaya çalışan Zeynep, fırına gelen askerler yüzünden bir kez daha şaşkınlığa uğrar. Peki, Osmancık taburu askerleri fırına baskın yaparak ne bulmayı ummaktadır?



MEHMETÇİK KUTULAMARE 8.SON BÖLÜM FULL İZLE





“Cox savaşın seyrini değiştirebilecek mi?”



Takas konusunda başarısız olan Cox, Victoria’yı kurtarmak için yeni bir plan yapmalıdır. Bu plan ne olacaktır? Savaşın seyrini değiştirecek hamleler hazırlayan Cox, Şerif Neccar’dan ne isteyecektir?



“Üsküplü Mehmet Hürriyet’e çok yakın”



Üsküplü Mehmet Süleyman Askeri’nin gönderdiği notta yazan şifreyi çözünce kampın içinde Teşkila-ı Mahsusa’nın bir casusu olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır. Üsküplü Mehmet, Hintli Hekimden aldığı şifreli mesajları çözmeye çalışırken, bir anda yemeğinin içinde bir jilet bulur. Peki, bulduğu jilet Hürriyete açılan kapının anahtarı olabilecek midir?



Mehmetçik KutülAmare, nefes kesen 8. Bölümü ile 15 Mart Perşembe günü TRT 1’de ekrana geldi









MEHMETÇİK KUTÜLAMARE KONUSU



Mehmetçik Kûtulamâre dizisi, Birinci Cihan Harbi’ne hazırlanan Osmanlı devletinde, tek hayalleri devletin yeniden dirilişi ve kurtuluşu olan, gönlünde vatan sevdasından başka bir şey bulunmayan Mehmet ve arkadaşlarının destansı hikâyesini konu alıyor. Darülfünun talebesi olan Mehmet, vatanı için her türlü fedakarlığı ve çabayı göstermekten geri durmaz. Bu amaçla başında Süleyman Askeri Bey’in bulunduğu ve en kabiliyetli askerlerin seçildiği Osmancık Taburu’na katılıp cepheye gitmek için büyük bir mücadele gösterir.



İhtişamlı bir devletin varislerine bıraktığı son destan olan Kûtulamâre Zaferi’ni konu alan dizi, Mehmet karakterini merkezine alarak her anı heyecan, aksiyon ve derin duygularla yoğrulmuş hikâyesiyle seyirciyle buluşacaktır. Bunun yanında Mehmet’in, vatan için canını ortaya koyarken karşısına çıkacak Zeynep ile yaşayacakları sevda ise, çöle yazılan bir aşk destanı olacaktır.



Mehmet, başında Süleyman Askeri Bey’in bulunduğu Osmancık Taburu’yla birlikte Arap coğrafyasında büyük bir mücadele gösterecektir. Bölgede yaptıklarıyla Osmancık Taburu içinde büyük bir kahraman haline gelecektir. Mehmet kahramanlıkları İngilizlerin oyunlarını bozacak ve Kûtulamâre destanının mimarı olacaktır.



Osmanlı Devleti’nin, İngilizleri Kûtulamâre’de kuşatıp teslim almasında canını ortaya koyacak olan Mehmet ile birlikte Osmancık Taburu’nun diğer kahraman askerleri de yakından tanıtılacaktır. Aynı zamanda Osmanlı Devleti askerleriyle, İngiliz askerleri arasında çöllerde, dağ başlarında, nehirlerde yaşanan amansız mücadele tarihi kaynaklara dayanılarak anlatılacaktır.



MEHMETÇİK KUTULAMARE OYUNCULARI



İsmail Ege Şaşmaz

MEHMET



Mehmet, 20 yaşında, Darülfünun talebesi, hırslı, kararlı ve vatanperver bir gençtir. Mazlumun yanında, asi ruhlu ve inatçı bir kişiliktir. Anne ve babasını 5 yaşında Osmanlı-Yunan savaşında kaybettiğinden beri Hüsrev tarafından büyütülmüştür. Vatanı için gözünü kırpmadan canını verebilecek bir aslan parçasıdır.



İlker Aksum

COX

42 yaşında, çıkarları için her şeyi yapabilecek bir kişilikte, acımasız ve güvenilmez biridir. Zorlu bir çocukluk geçirmiştir. İngiliz İstihbaratı tarafından 5 yaşında yetimhaneden alınıp, sıkı bir eğitimden geçirilmiştir. İngiltere’nin çıkarlarına hizmet etmek için, hedefi doğrultusunda her şeyi mübah gören bir ajandır. Bir Arap kadar Arapça, bir Türk kadar Türkçe konuşabilmektedir.



Gamze Özçelik

ELIZABETH

32 yaşında, Amerikalı bir gazeteci görünümündeki casustur. İyi bir iletişim yeteneğine ve keskin bir zekaya sahiptir.



Özgü Kaya

ZEYNEP

20 yaşında, bir ceylan kadar zarif olsa da, gerektiğinde çöl aslanı gibi güçlü olabilmektedir. Azimli, kararlı ve meraklı biridir. Hem zekası hem de siyaset, tarih ve coğrafya bilgisiyle akranlarından ayrılmaktadır.



Semih Ertürk

SAİD

22 yaşında, Darülfünun öğrencisidir. İlgi odağı olmayı önemseyen, hırslarını ön planda tutan, kuralcı ve görevci bir yapıya sahiptir. Bir yönüyle merhametli ve vatanseverdir. Hüsrev’in öz oğludur.



İsmail Hakkı

MEVLÜT

33 yaşında külhanbeyi tarzında, Antalya yörüklerindendir. Osmancık Taburu askerlerinden biridir. Oldukça iyi ata binmektedir. Askerlere ağabeylik yapar.



Uğur Karabulut

NİYAZİ

32 yaşında, Trabzonlu, enerjisi oldukça yüksek olan ve fıkra anlatmayı seven, deli dolu biridir. Evlidir. 2 yaşında çocuğu vardır. Ancak henüz onu görememiştir. Osmancık Taburu askeridir.



Eva Dedova

VICTORIA

23 yaşında, İngiliz İstihbaratı’nın İstanbul’daki casuslarından biridir. Görünen mesleği öğretmenlik olan Victoria, zeki, kurnaz ve güzelliği sayesinde birçok erkekten istediğini alabilen biridir.