Mehmetçik Kûtulamâre dizisi 8.bölüm fragmanı ve 7.son bölüm izleme linki

Mehmetçik Kûtulamâre dizisi heyecan dolu bir bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Yayına giren Mehmetçik Kûtulamâre 7.son bölümde yaşanan tüm detayları ve tekrarını izleme linkini bu haberimizde bulabilirsiniz. Hemen ardından merakla beklenen Mehmetçik Kûtulamâre 8.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Mehmetçik Kûtulamâre yayınlandığı ilk günden beri izleyiciyi ekrana kilitliyor. Dizide bu hafta Rota, İngilizler'in eline geçmez. Son bölümde esir düşen askerleri gözlemlemek için Elizabeth karargaha gelmişti. Cox'un önerilerini dinlemeyen İngiliz Generali, savaşta Osmancık Taburu karşısında mağlup düşer. Bir avuç asker, İngiliz ordusu karşısında ölesiye çarpışır. Mehmet, Süleyman Askeri'nin talimatları doğrultusunda aldığı notu Üsküplü'ye ulaştırır. Mehmet, esir kampında arkadaşları ile zor şartlara dayanmaya çalışırken, gazeteci kimliğiyla kampa gelen Elizabeth esirlerle görüşür. Esirlerin arasından birinin Elizabeth'e söyledikleri Mehmet'i çileden çıkartır. Bu sözler esir kampında İngilizler tarafından zorlanmadıklarını söyler niteliktedir.



Mehmetçik Kûtulamâre son bölümünde Rota 'da İngiliz ordusuyla karşı karşıya gelen Osmancık taburu, şiddetli çatışmadan başarıyla çıktıysa da çok sayıda asker şehit verdi. Süleyman Askeri cephede bacağından yaralanırken, Yüzbaşı Cemil ise korkusuzca düşmana saldırdığı sırada şehit düştü. Düşman askerlerinin sayıca çok fazla olmasına rağmen Rota'yı İngiliz ordusuna bırakmayan Osmancık Taburu muharebeden galip çıktı. Mehmet, Mevlüt ve Niyazi'de bu çatışmanın sonunda esir düşerek kampa götürüldü. Mehmet götürüldüğü esir kampında, Süleyman Askeri'nin arkadaşı Üsküplü ile buluşarak Askeri'nin gizli notunu iletti. Esir kampında namaz kılmak için toplanan Osmancık Taburu neferlerinin İngiliz askerleri tarafından tartaklanarak engellendiği sahne izleyicilere duygusal anlar yaşatırken Mevlüt Çavuş'un ağlayarak namaz kılması sosyal medya da gündem oldu. Teğmen Ali'ye ulaştırılmak üzere Mehmet'e verilen notta ne yazıyor? Cox ile Mehmet'in karşılaşmasının sonucu ne olacak? Zeynep'le Mehmet tekrar karşılaşabilecek mi? soruların yanıtları Mehmetçik Kûtulamâre 7. son bölümde yanıt buldu.





MEHMETÇİK KUTULAMARE 8.BÖLÜM FRAGMANI









Mehmetçik Kûtulamâre 7. Bölümde Yaşanacaklar



Rota, İngilizler'in eline geçmez. Cox'un önerilerini dinlemeyen İngiliz Generali, savaşta Osmancık Taburu karşısında mağlup düşer. Bir avuç asker, İngiliz ordusu karşısında ölesiye çarpışır. Mehmet, Süleyman Askeri'nin talimatları doğrultusunda aldığı notu Üsküplü'ye ulaştırır. Mehmet, esir kampında arkadaşları ile zor şartlara dayanmaya çalışırken, gazeteci kimliğiyla kampa gelen Elizabeth esirlerle görüşür. Mehmet'se içinde bulundukları bu durumu anlatabilme şansları varken, söylememeyi yanlış bulur. Bunun sonucunda da kavga çıkar. İngilizler, fiziksel şiddetle birlikte psikolojik şiddete de baş vurur. Bu bölümde Cox ve Mehmet ilk defa karşılaşacaklardır.







Mehmetçik Kûtulamâre 6. Bölümde Yaşananlar



Osmancık Taburu, İngilizler'in karşısına çıkmış, sayıca kendilerinden fazla olan bu orduya karşı müthiş bir direnç göstermişti. Osmancık Taburu kazanmış ancak ciddi kayıplar vermişti. Bu kayıplara eklenen esirler de vardı. Mehmet ve Said için geçen bölümde yaşanan sürprize rağmen, Mehmet de esir düşer. Arkadaşlarıyla birlikte İngiliz karargahında esir olarak tutulurlar. İngilizler esirlere aynı zamanda fiziksel şiddette uygularlar. Bu arada Süleyman Askeri cephede yaralanır. Yaralanmasına rağmen, onu taşıyan askerlere kendisini bırakmalarını ve cepheye dönmelerini söyler. Mehmet, bu sırada esir düşer. Süleyman Askeri'yi bekleyen bir şahadet haberi vardır.



Mehmetçik Kûtulamâre Konusu

Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’na hazırlanırken, devleti tekrar eski gücüne kavuşturmak isteyen bir avuç insan bu uğurda mücadele vermektedir. Bu ekibin en önemli insanları Mehmet ve Süleyman Askeri’dir. Süleyman Askeri, Osmancık Taburu’nun başındaki komutandır. Mehmet’in kahramanlıkları ve Süleyman Askeri’nin müthiş dehasıyla burada bir destan yazılır. Bu destansa büyük bir imparatorluğun varislerine bıraktığı son şanlı destandır. Konusu tarihi kaynaklara dayanan dizinin temelinde vatan sevgisi vardır. Bu sevgi çoğu zaman insanların sevdiklerini geride bırakmalarına neden olsa da bütün duyguların üzerindedir.



Mehmetçik Kûtulamâre Oyuncuları



Süleyman Askeri (Kaan Taşaner)



33 yaşında genç bir asker olan Süleyman Askeri, vatanı için her an gözünü karartacak bir adamdır. Kendisine verilen görevleri eksiksiz yerine getirmek için elinden geleni yapar. Verilen emirleri sorgulamaz. Bir dönem Enver Paşa ile silah arkadaşlığı yapmış Askeri, sert mizacına rağmen, askerilerinin başına kötü bir durum geldiği zaman duygusallaşabilen bir yapıdadır. Teşkilat-ı Mahsusa'nın başındadır.



Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Anasanat Dalı mezunu olan Kaan Taşaner, Fatmagül'ün Suçu Ne adlı dizideki rolüyle iyi bir çıkış yakalar. Bu zamana kadar tiyatro oyunlarında rol alarak oyunculuğu sürdürür Daha sonra Kayıp ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde rol alır.







Mehmet (İsmail Ege Şaşmaz)



Darülfünun talebesi Mehmet 20 yaşında hırslı ve kararlı bir gençtir. Bütün amacı Osmancık Taburu’na katılıp cepheye gitmektir. Ne yapıp edip bu emeline erer. Osmanlı-Yunan savaşında ailesini kaybeden Mehmet’e Hüsrev sahip çıkar. İçindeki vatan aşkı o kadar büyüktür ki, canını bile ortaya koyar. Savaş sırasında çalıştığı Zeynep ile büyük aşk yaşar.



1993 yılında Manisa’da doğan İsmail Ege Şaşmaz, Manisa Belediyesi Konservatuarı’nda oyunculuk eğitimi alır. Güneşi Beklerken dizisi ekranlardaki ilk rolüdür. Aşk Laftan Anlamaz, Aşk Yalanı Sever, Serçe Sarayı ve Günebakan dizilerinde de rol almıştır.



Kaan Taşaner (Süleyman Askeri)



23 Nisan 1979 tarihinde Antalya'da dünyaya gelen Kaan Taşaner, kendisi de oyuncu olan Sacide Taşaner'in oğludur. Konya, Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuarı Tiyatro Ana sanat Dalı bölümünden mezundur. Kaan Taşaner, oyunculuğa ilk adımını, Karanlıkta ilk ışık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla attı, ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı. 2004 yılında "Büyük Buluşma" adlı dizide rol alarak dizi hayatına başladı. Kaan Taşaner , 2010 yılında Vedat Türkali'nin senaryosunu yazdığı "Fatmagül'ün Suçu Ne?" adlı dizide rol aldı. 2013 yılında "Kayıp" adlı dizide Mete Horozoğlu, Aslı Enver, İlker Kaleli, Dolunay Soysert, Kürşat Alnıaçık, Menderes Samancılar ile beraber rol aldı. 8 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de başlayan "Diriliş: Ertuğrul Gazi" adlı dizide Gündoğdu karakterine hayat verdi.



Karakteri:



33 yaşında, gözü kara, vatanına ve milletine sonuna kadar bağlı biridir. Verilen görevleri, eksiksiz ve sorgusuz sualsiz bir şekilde yerine getirir. Ömrü savaşlarla geçmiş ve Enver Paşa’nın yakın silah arkadaşı olmuştur. Sert mizaçlı biridir. Geçmişi başarılarla dolu bir askerdir. Teşkilat-ı Mahsusa'nın başındaki isimdir.



İlker Aksum (COX)



30 Kasım 1971 Isparta doğumlu olan Aksum, Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bölümü'nden mezundur. 1994’te Antalya Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. İlk kez profesyonel olarak Hamlette Ophelia rolü ile sahneye çıkmıştır. Kadro açılmadığı için buradan ayrılarak İstanbul’a yerleşti. Çok zaman geçmeden askere gitmiş, Kars Sarıkamış’ta askerliğini yapmıştır. İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda 1 yıl kadar çalışmıştır. Okul arkadaşı olan Özgür Çınar’ın teklifi üzerine bir bölümlüğüne ‘Sır Dosyası’ dizisinde rol aldı. Bu rolün ardından kısa süre içinde ‘Çarli İş Başında’ dizisi ile ekranlara gelmiştir. Aksum en iyi çıkışını ‘Yabancı Damat’ dizisindeki Ruşen karakteri ile yakalamıştır. Hemen ardından ‘Kara Yılan’ dizisinde Fransız bir komutanı oynamıştır.



Karakteri:



42 yaşında, çıkarları için her şeyi yapabilecek bir kişilikte, acımasız ve güvenilmez biridir. Zorlu bir çocukluk geçirmiştir. İngiliz İstihbaratı tarafından 5 yaşında yetimhaneden alınıp, sıkı bir eğitimden geçirilmiştir. İngiltere’nin çıkarlarına hizmet etmek için, hedefi doğrultusunda her şeyi mübah gören bir ajandır. Bir Arap kadar Arapça, bir Türk kadar Türkçe konuşabilmektedir.



Serdar Gökhan (HÜSREV)



Serdar Gökhan, 15 Mayıs 1946 tarihinde Bolu, Mudurnu'da doğmuştur. Gerçek adı Nusret Ersöz'dür. Asıl mesleği ressamlıktır. Çizgi roman ressamlığı yaptı. Beşiktaş Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nde okudu. 1969 yılında Ses Dergisi'nin ''Sinema Yıldızı '' yarışmasına katılınca prodüktör Kadir Kesemen'in dikkatini çekerek Saltuk ve Dadaş film şirketleri ile on filmlik anlaşma imzaladı. Birçok tarihi, aksiyon ve avantür filmlerde oynadı. Türk sinema izleyicileri onu canlandırdığı atletik, dürüst, mert, adaletli, cesaretli, kahraman ve vatansever karakterlerle özleştirdi. Oynadığı tüm karakterlerde sadece '' Anadolu insanının saf ve temiz duygularını yansıtmaya çalıştım '' diyen sanatçı 1976 yılında Yeşilçam'da seks temalarının işlendiği filmlerin başlaması üzerine prensiplerine sadık kalarak bu tür filmlerde oynamadı. 8 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de başlayan "Diriliş: Ertuğrul" adlı dizide "Süleyman Şah" karakterini canlandırdı.



Karakteri:



63 yaşında, Plevne gazisi bir pehlivandır. Ömrü savaşmakla geçmiştir. Liyakat madalyası bulunan eski bir askerdir. Bektaşi ocağında aldığı eğitim doğrultusunda, hayat felsefesini çizmiştir.



İsmail Ege Şaşmaz (MEHMET)



İsmail Ege Şaşmaz, 1993 yılında Manisa’da doğmuştur. Manisa Belediyesi Konservatuarı’nda oyunculuk eğitimi alan İsmail Ege Şaşmaz birincilikle bitirmiştir. 2013 yılında Güneşi Beklerken dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış; Aşk Laftan Anlamaz, Aşk Yalanı Sever, Serçe Sarayı ve Günebakan dizilerinde rol almıştır.

Trt ekranlarında yayınlanan Lise Devriyesi dizisinde Mehmet Ozan Dolunay, Asena Tuğal, Bahar Şahin ve Doğan Akdoğan ile birlikte başrolü paylaşmakta ve Fırat karakterini canlandırmıştır.



Karakteri:



Mehmet, 20 yaşında, Darülfünun talebesi, hırslı, kararlı ve vatanperver bir gençtir. Mazlumun yanında, asi ruhlu ve inatçı bir kişiliktir. Anne ve babasını 5 yaşında Osmanlı-Yunan savaşında kaybettiğinden beri Hüsrev tarafından büyütülmüştür. Vatanı için gözünü kırpmadan canını verebilecek bir aslan parçasıdır.



Gamze Özçelik (ELIZABETH)



Gamze Özçelik 26 Ağustos 1982'de İstanbul'da dünyaya geldi. Maltepe Anadolu Lisesi ve Bilgi Üniversitesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra, 1999’da Elite Model Look Ipek güzeli, 2000’de Miss Turkey 2. güzeli seçilmiş ama bir hayır defilesi dışında podyuma çıkmamış, oyunculuğa ağırlık vermiştir. Popstar isimli yarışma programında sunuculuk yapmıştır. ‘Seni Seviyorum’ isimli tiyatro oyununda oynadı. 2006 yılında Arka Sokaklar isimli polisiye dizide Zeynep karakterini canlandırdı. Buzda Dans, Popstar, Türkstar gibi yarışma programlarının sunuculuğunu üstlendi ve birçok özel gecenin sunumunu yaptı.



Karakteri:



32 yaşında, Amerikalı bir gazeteci görünümündeki casustur. İyi bir iletişim yeteneğine ve keskin bir zekaya sahiptir.



Özgü Kaya (ZEYNEP)



Özgü Kaya, 1996 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nde devam etmektedir. Kanal D ekranlarında yayınlanan; başrolü Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer’in paylaştığı Adı Efsane dizisinin kadrosunda yer alan güzel oyuncu ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ve Sibel karakterini canlandırmıştır.



Karakteri:



20 yaşında, bir ceylan kadar zarif olsa da, gerektiğinde çöl aslanı gibi güçlü olabilmektedir. Azimli, kararlı ve meraklı biridir. Hem zekası hem de siyaset, tarih ve coğrafya bilgisiyle akranlarından ayrılmaktadır.



Semih Ertürk (SAİD)



Semih Ertürk, 1993 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır. Reklam filmlerinde rol alan Semih Ertürk, 2015 yılında Yok Artık sinema filminde rol almıştır. Atv’de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında yer almış ve Taner karakterini canlandırmıştır.



Karakteri:



22 yaşında, Darülfünun öğrencisidir. İlgi odağı olmayı önemseyen, hırslarını ön planda tutan, kuralcı ve görevci bir yapıya sahiptir. Bir yönüyle merhametli ve vatanseverdir. Hüsrev’in öz oğludur.



İsmail Hakkı Ürün (MEVLÜT)



İsmail Hakkı Ürün 1976 İstanbul doğumludur. 40 yaşında olan oyuncu İngilizce, Almanca, Rusça, Boşnakça ve Arapçayı mükemmel derecede bilmektedir. Film yapımcısı olarak da dikkat çeken İsmail Hakkı Ürün, 1986-1989 yılları arasında Konya Anadolu Sahnesi’nde tiyatro çalışmaları yapmıştır. Magazin basınında çok yer almayan hayatı ile merak konusu olan sanatçı en son TRT ekranlarında yayınlanan Milat dizisindeki rolüyle dikkatleri üzerine toplamıştır. Kuruluşunda büyük emek harcadığı KON TV’de 1991-1995 yılları arasında ise program yapımcılığı görevi almıştır. İsmail Hakkı Ürün sinema eğitiminden önce Malezya üniversitesinde uluslararası ilişkiler okumuştur. 7 yıl boyunca bölgede kalan oyuncu daha sonra sinema eğitimi için Almanya’ya gitmiştir. Malezya’da kaldığı sürece TV3 kanalında farklı pozisyonlarda görev yapan sanatçı bu şekilde ekranların farklı kademelerinde de görev yapmıştır.



Karakteri:



33 yaşında külhanbeyi tarzında, Antalya yörüklerindendir. Osmancık Taburu askerlerinden biridir. Oldukça iyi ata binmektedir. Askerlere ağabeylik yapar.



Uğur Karabulut (NİYAZİ)



19 Kasım 1983 Ankara doğumludur. Çanakkale Üniversitesi Ziraat Mühendisliği bölümü mezunudur. Bir çok dizide rol alan yakışıklı oyuncu Adını Feriha Koydum: Emir'in Yolu dizisinde dikkat çekmiştir. Daha sonra Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği Hayat Devam Ediyor dizisinde iki sezon boyunca Tuğrul Ersoy karakterini canlandırdı. 2015 yılında 91.1 filminde rol almıştır. 2004-2008 yılları arasında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı'nda oyunculuk eğitimi almıştır.



Karakteri:



32 yaşında, Trabzonlu, enerjisi oldukça yüksek olan ve fıkra anlatmayı seven, deli dolu biridir. Evlidir. 2 yaşında çocuğu vardır. Ancak henüz onu görememiştir. Osmancık Taburu askeridir.



Eva Dedova (VICTORIA)



Eva Dedova 22 Şubat 1992'de Kazakistan'da doğdu. Babası aslen Rus asıllıdır. Eva Dedova'nın çocukluğu Kazakistan'da Taldykorgan'da geçti. Oyunculuğa ilgisi olan Eva Dedova bu alanda kendini geliştirerek ilk olarak Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı TV programında rol aldı. Daha sonra 2011 yılında Kavak Yelleri dizisine dahil oldu ve Öykü karakterine hayat verdi. 2012 yılında Yalan Dünya dizisinde kısa bir rol aldı. 2013 yılında vizyona giren Mahmut ile Meryem adlı sinema filminde Aras Bulut İynemli ile başrolü paylaştı. Eva Dedova 2014 yılında Kurt Seyit ve Şura dizisinde Tatya rolü ile seyirci karşısına çıktı. Son olarak Babam ve Ailesi dizisinde rol almıştır.



Karakteri:



23 yaşında, İngiliz İstihbaratı’nın İstanbul’daki casuslarından biridir. Görünen mesleği öğretmenlik olan Victoria, zeki, kurnaz ve güzelliği sayesinde birçok erkekten istediğini alabilen biridir.