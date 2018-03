Mehmetçik Kut'ül Amare 10.yeni bölüm fragmanı Mehmetçik Kut'ül Amare 9.son bölüm izle TRT1’de! Milyonları ekrana kilitleyen dizi Mehmetçik Kut'ül Amare yeni bölüm fragmanı ve Mehmetçik Kut'ül Amare son bölüm izleme linki merak ediliyor. Mehmetçik Kut'ül Amare 9. Bölüm Fragmanı seyirciyi oldukça meraklandırdı. Üsküplü Mehmet Hintli doktorun mesajını çözerek esirlerin 3 gün sonra Hindistan'a nakledileceğini anlar. Ancak kendisi de esir olduğu için bu duruma nasıl mani olacağını bilemez. Öte yandan başka bir vazife istemek için karargaha giden Said, Musap'la karşılaşır. Ancak onun tavırlarından bir iş çevirdiğini anlar. Musap aslında Victoria'nın yemeğine ilaç katmak için gelmiştir. ve Mehmetçik Kut'ül Amare son bölümde sinsi planlar peşinde olan Cox, esirlerin durumuyla ilgili haber yapmak için gelen Elizabeth'e oyun oynar. Bazı esirleri de bu oyunun içine sokan Cox, esirler arasında Mehmet'in de olduğundan habersizdir. İstanbullu Mehmet'in esirler arasında olduğunu fark eden Elizabeth ise çok şaşırır ancak durum hakkında bilgiyi ondan almak ister.

Mehmetçik Kut'ül Amare'nin 8. Bölümünde Neler oldu?

Sinsi planlar peşinde olan Cox, esirlerin durumuyla ilgili haber yapmak için gelen Elizabeth'e oyun oynar. Bazı esirleri de bu oyunun içine sokan Cox, esirler arasında Mehmet'in de olduğundan habersizdir. İstanbullu Mehmet'in esirler arasında olduğunu fark eden Elizabeth ise çok şaşırır ancak durum hakkında bilgiyi ondan almak ister. Mehmet ise verdiği bilgilerle herkes'i şaşırtır ancak aklında bir plan vardır. İstanbullu Mehmet Süleyman askerinin yolladığı mektuptaki şifreyi çözer ve kampın içinde bir casus olduğunu anlar. Mehmet hemen Hintli hekimin şifreli mesajlarını çözmek için kolları sıvar. Bu sırada yemeğinin içinde bir jilet bulur. Peki bu jilet onun kurtuluşu olabilecek midir?

9. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?

Mehmetçik Kut'ül Amare 9. Bölüm Fragmanı seyirciyi oldukça meraklandırdı. Üsküplü Mehmet Hintli doktorun mesajını çözerek esirlerin 3 gün sonra Hindistan'a nakledileceğini anlar. Ancak kendisi de esir olduğu için bu duruma nasıl mani olacağını bilemez. Öte yandan başka bir vazife istemek için karargaha giden Said, Musap'la karşılaşır. Ancak onun tavırlarından bir iş çevirdiğini anlar. Musap aslında Victoria'nın yemeğine ilaç katmak için gelmiştir. Ancak Said gelince planını gerçekleştiremez. Said, Musap'tan şüphelenir ve onu takibe alır. Gördüklerine inanamayan Said onun bir hain olduğunu anlasa da bir şey yapamaz çünkü o sırada Oswlad ve adamları onu esir alır. Üsküplü bir oyun tertipler ve Mevlüt, Mehmet ve Niyazi isyan başlatır. Sırf oyalamak için yapılan bu isyan büyürken Mehmet, Yüzbaşı Robert'le görüşmek için içeri girer ve Jiletle boğazını keserek kıyafetlerini giyer ve oradan çıkar. Şimdi zorlu bir kaçış onu beklemektedir.

Mehmetçik Kut'ül Amare Dizisinin Konusu

Mehmetçik Kut'ül Amare Osmanlı Devleti'nin büyük başarısı Kut'ül Amare Zaferini konu alıyor. Osmanlı Devleti'nin birinci Cihan harbi'ne hazırlandığı sırada, tek emelleri Devletin yeniden yükselişi ve kurtuluşu olan ve Vatan aşkıyla yanıp tutuşan Mehmet ve arkadaşlarının dillere destan hikayesiyle izleyicinin ihtişamlı tarihimize tanıklık etmesi sağlanıyor.

Mehmetçik Kut'ül Amare Dizisi Oyuncuları

Mehmetçik Kut'ül Amare 9.bölüm fragmanı

Mehmet (İsmail Ege Şaşmaz)

Ailesini Osmanlı-Yunan savaşında kaybeden Mehmet 5 yaşından bu yana Hüsrev tarafından büyütülmüştür. 20 yaşında olan Mehmet, azimli, her zaman ezilenin yanında olan ve asi bir gençtir. Ancak Mehmet'in içindeki Vatan aşkı onu ayakta tutan en yüce histir.

İsmail Ege Şaşmaz 25 Kasım 1993 yılında Manisa'da doğmuştur. İlk oyunculuk deneyimine "Güneşi Beklerken" dizisi ile adım atmıştır. Yakışıklı oyuncu oyunculuktaki başarısını kanıtladıktan sonra pek çok yapımda yer almıştır. Yer aldığı projeler; "Aşk Laftan Anlamaz", Günebakan", "Serçe Sarayı", "Aşk Yalanı Sever", "Lise Devriyesi" dir.

Cox (İlker Aksum)

Zalim ve çıkarları peşinde koşan 40 yaşındaki Cox sorunlu bir çocukluk geçirmiştir. Daha 5 yaşındayken İngiliz İstihbaratı onu kaldığı yetimhane'den alarak başarılı bir eğitime tabii tutmuştur. İngiltere'nin çıkarlarını korumak amacıyla yetiştirilmiş olan Cox, hiç bir zaman hedefinden şaşmayan acımasız bir ajandır.

İlker Aksum, 23 Mayıs 1971 senesinde Isparta'da doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarından mezundur. Bir süre tiyatroyla ilgilendikten sonra ilk olarak "Çarli" dizisinde Afakan dayı olarak karşımıza çıktı. Yer aldığı diğer projelerden bazıları ise; "Küçük Kıyamet", "Bizim Büyük Çaresizliğimiz", "Yabancı Damat", "Canım Ailem", "Güz Sancısı" ve "Ejder Kapanı"dır.

Kaan Taşaner (Süleyman Askeri)

23 Nisan 1979 tarihinde Antalya'da dünyaya gelen Kaan Taşaner, kendisi de oyuncu olan Sacide Taşaner'in oğludur. Konya, Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuarı Tiyatro Ana sanat Dalı bölümünden mezundur. Kaan Taşaner, oyunculuğa ilk adımını, Karanlıkta ilk ışık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla attı, ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı. 2004 yılında "Büyük Buluşma" adlı dizide rol alarak dizi hayatına başladı. Kaan Taşaner , 2010 yılında Vedat Türkali'nin senaryosunu yazdığı "Fatmagül'ün Suçu Ne?" adlı dizide rol aldı. 2013 yılında "Kayıp" adlı dizide Mete Horozoğlu, Aslı Enver, İlker Kaleli, Dolunay Soysert, Kürşat Alnıaçık, Menderes Samancılar ile beraber rol aldı. 8 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de başlayan "Diriliş: Ertuğrul Gazi" adlı dizide Gündoğdu karakterine hayat verdi.

Karakteri:

33 yaşında, gözü kara, vatanına ve milletine sonuna kadar bağlı biridir. Verilen görevleri, eksiksiz ve sorgusuz sualsiz bir şekilde yerine getirir. Ömrü savaşlarla geçmiş ve Enver Paşa’nın yakın silah arkadaşı olmuştur. Sert mizaçlı biridir. Geçmişi başarılarla dolu bir askerdir. Teşkilat-ı Mahsusa'nın başındaki isimdir.

Serdar Gökhan (HÜSREV)

Serdar Gökhan, 15 Mayıs 1946 tarihinde Bolu, Mudurnu'da doğmuştur. Gerçek adı Nusret Ersöz'dür. Asıl mesleği ressamlıktır. Çizgi roman ressamlığı yaptı. Beşiktaş Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nde okudu. 1969 yılında Ses Dergisi'nin ''Sinema Yıldızı '' yarışmasına katılınca prodüktör Kadir Kesemen'in dikkatini çekerek Saltuk ve Dadaş film şirketleri ile on filmlik anlaşma imzaladı. Birçok tarihi, aksiyon ve avantür filmlerde oynadı. Türk sinema izleyicileri onu canlandırdığı atletik, dürüst, mert, adaletli, cesaretli, kahraman ve vatansever karakterlerle özleştirdi. Oynadığı tüm karakterlerde sadece '' Anadolu insanının saf ve temiz duygularını yansıtmaya çalıştım '' diyen sanatçı 1976 yılında Yeşilçam'da seks temalarının işlendiği filmlerin başlaması üzerine prensiplerine sadık kalarak bu tür filmlerde oynamadı. 8 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de başlayan "Diriliş: Ertuğrul" adlı dizide "Süleyman Şah" karakterini canlandırdı.

Karakteri:

63 yaşında, Plevne gazisi bir pehlivandır. Ömrü savaşmakla geçmiştir. Liyakat madalyası bulunan eski bir askerdir. Bektaşi ocağında aldığı eğitim doğrultusunda, hayat felsefesini çizmiştir.

Gamze Özçelik (ELIZABETH)

Gamze Özçelik 26 Ağustos 1982'de İstanbul'da dünyaya geldi. Maltepe Anadolu Lisesi ve Bilgi Üniversitesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra, 1999’da Elite Model Look Ipek güzeli, 2000’de Miss Turkey 2. güzeli seçilmiş ama bir hayır defilesi dışında podyuma çıkmamış, oyunculuğa ağırlık vermiştir. Popstar isimli yarışma programında sunuculuk yapmıştır. ‘Seni Seviyorum’ isimli tiyatro oyununda oynadı. 2006 yılında Arka Sokaklar isimli polisiye dizide Zeynep karakterini canlandırdı. Buzda Dans, Popstar, Türkstar gibi yarışma programlarının sunuculuğunu üstlendi ve birçok özel gecenin sunumunu yaptı.

Karakteri:

32 yaşında, Amerikalı bir gazeteci görünümündeki casustur. İyi bir iletişim yeteneğine ve keskin bir zekaya sahiptir.

Özgü Kaya (ZEYNEP)

Özgü Kaya, 1996 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nde devam etmektedir. Kanal D ekranlarında yayınlanan; başrolü Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer’in paylaştığı Adı Efsane dizisinin kadrosunda yer alan güzel oyuncu ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ve Sibel karakterini canlandırmıştır.

Karakteri:

20 yaşında, bir ceylan kadar zarif olsa da, gerektiğinde çöl aslanı gibi güçlü olabilmektedir. Azimli, kararlı ve meraklı biridir. Hem zekası hem de siyaset, tarih ve coğrafya bilgisiyle akranlarından ayrılmaktadır.

Semih Ertürk (SAİD)

Semih Ertürk, 1993 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır. Reklam filmlerinde rol alan Semih Ertürk, 2015 yılında Yok Artık sinema filminde rol almıştır. Atv’de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında yer almış ve Taner karakterini canlandırmıştır.

Karakteri:

22 yaşında, Darülfünun öğrencisidir. İlgi odağı olmayı önemseyen, hırslarını ön planda tutan, kuralcı ve görevci bir yapıya sahiptir. Bir yönüyle merhametli ve vatanseverdir. Hüsrev’in öz oğludur.

İsmail Hakkı Ürün (MEVLÜT)

İsmail Hakkı Ürün 1976 İstanbul doğumludur. 40 yaşında olan oyuncu İngilizce, Almanca, Rusça, Boşnakça ve Arapçayı mükemmel derecede bilmektedir. Film yapımcısı olarak da dikkat çeken İsmail Hakkı Ürün, 1986-1989 yılları arasında Konya Anadolu Sahnesi’nde tiyatro çalışmaları yapmıştır. Magazin basınında çok yer almayan hayatı ile merak konusu olan sanatçı en son TRT ekranlarında yayınlanan Milat dizisindeki rolüyle dikkatleri üzerine toplamıştır. Kuruluşunda büyük emek harcadığı KON TV’de 1991-1995 yılları arasında ise program yapımcılığı görevi almıştır. İsmail Hakkı Ürün sinema eğitiminden önce Malezya üniversitesinde uluslararası ilişkiler okumuştur. 7 yıl boyunca bölgede kalan oyuncu daha sonra sinema eğitimi için Almanya’ya gitmiştir. Malezya’da kaldığı sürece TV3 kanalında farklı pozisyonlarda görev yapan sanatçı bu şekilde ekranların farklı kademelerinde de görev yapmıştır.

Karakteri:

33 yaşında külhanbeyi tarzında, Antalya yörüklerindendir. Osmancık Taburu askerlerinden biridir. Oldukça iyi ata binmektedir. Askerlere ağabeylik yapar.

Uğur Karabulut (NİYAZİ)

19 Kasım 1983 Ankara doğumludur. Çanakkale Üniversitesi Ziraat Mühendisliği bölümü mezunudur. Bir çok dizide rol alan yakışıklı oyuncu Adını Feriha Koydum: Emir'in Yolu dizisinde dikkat çekmiştir. Daha sonra Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği Hayat Devam Ediyor dizisinde iki sezon boyunca Tuğrul Ersoy karakterini canlandırdı. 2015 yılında 91.1 filminde rol almıştır. 2004-2008 yılları arasında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı'nda oyunculuk eğitimi almıştır.

Karakteri:

32 yaşında, Trabzonlu, enerjisi oldukça yüksek olan ve fıkra anlatmayı seven, deli dolu biridir. Evlidir. 2 yaşında çocuğu vardır. Ancak henüz onu görememiştir. Osmancık Taburu askeridir.