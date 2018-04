Mehmetçik Kut'ül Amare, 14.yeni bölüm fragmanı Mehmetçik Kut’ül Amare son 13.bölüm Trt1 izleme linki

Mehmetçik Kut’ül Amare, 14.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Mehmetçik Kut’ül Amare, 13.son bölüm izleme linki dizi izleyicileri tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Osmanlı gibi görkemli bir imparatorluğun, varislerine bıraktığı son zaferin hikayesi olan “Mehmetçik Kut’ül Amare”nin 13. son bölüm yayınlandı. Cox, Şerif Neccar’a Victoria ile evlendireceği sözünü verir çünkü onun bağlılığını yitirmek istemez. Ancak içten içe Victoria’nın bu evliliğe sıcak bakmadığını bilmektedir. Bu sebeple bir oyun oynayarak hem bu sözden kurtulur hem de Neccar’ın sadakatini perçinler. Üsküplü, kendisine verilen emri sorgular ve Şuaybe yerine Ahvaz mevzine gider. Ancak bu emre itaatsizliğin bir bedeli muhakkak olacaktır. Üsküplü’nün bu hamlesinin sonuçları hem Osmanlı hem İngiliz cephelerini etkileyecektir. Her ne kadar niyeti iyi de olsa Üsküplü, Yüzbaşı Şefik’e açıklama yapmak zorundadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun asil ve her biri askerlerinin kanıyla mühürlenmiş zaferlerinin sonuncusu olan Kut’ül Amare’nin hikayesinin anlatıldığı dizinin 13. bölümü 26 Nisan Perşembe günü saat 20:00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Mehmet Bozdağ’ın yapımcılığını ve senaristliğini yaptığı başarılı tarihi destan dizinin oyuncu kadrosu da göz dolduruyor. Unutulmaya yüz tutmuş bir zaferin gururunu yeni nesillere aktarmayı başaran dizinin yönetmenliğini "Son Osmanlı Yandım Ali" filmi ve "Meryem" dizisinin de yönetmenliğini yapmış olan Mustafa Şevki Doğan üstleniyor. Her bölümüyle geçmişten günümüze ülkemiz üzerinde oynanan oyunları ve içimizdeki hainleri tekrar tekrar gözler önüne seren “Mehmetçik Kut’ül Amare” İlker Aksum, İsmail Ege Şaşmaz, Kaan Taşaner, Gamze Özçelik, Serdar Gökhan ve İsmail Hakkı Ürün gibi başarılı oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Mehmetçik Kut’ül Amare 14.yeni bölüm fragmanı ve 13.son bölüm izleme linki haberimizde...





Mehmetçik Kûtulamâre 13.Bölüm Özet



“Victoria’nın aklına ekilen şüphe tohumu büyüyor”



Cox, Şerif Neccar’ın sadakatini kaybetmemek için Victoria ile evlenmesini sağlayacağı sözünü vermiştir. Ancak Victoria’nın bu evliliğe sıcak bakmayacağına emindir. Ve bir oyun oynar. Victoria’yı ihbar ederek Üsküplü’nün ellerine teslim edince Şerif Neccar çıldırır. Türklere olan düşmanlığı ve Cox’a olan sadakati katlanmıştır. Ancak Üsküplü Ali, bu ihbarın altında bir oyun olduğunu anlamıştır. Üsküplü şüphesini paylaşınca şoke olan Victoria, Cox’un kendisini ihbar ettiğine inananacak mıdır?



Mehmetçik Kûtulamâre 13.Bölüm fragmanı







“Düşman Birlikleri Parçalanıyor”



Kendisine verilen emri sorgulayan ve Şuaybe mevkii yerine Ahvaz yakınlarına kadar giderek, İngiliz devriyesini yok eden Üsküplü, Yüzbaşı Şefik’e açıklama yapmak zorundadır. Amacı düşman birliklerini parça parça yok etmek olan Üsküplü’nün planı istediği gibi gidecek midir?



“Yüzbaşı Şefik ve Teğmen Ali’nin arası açılıyor”



Yüzbaşı Şefik’in emirlerine uymayan Üsküplü’yü nasıl bir sonuç bekliyor? Bu hamlesinin İngiliz karargahına yansımaları neler olacak? Harekat planı için bilgi toplayan düşman istihkam birliği amacına ulaşabilecek mi? Victoria ile ilgili Cox’u bekleyen büyük sürpriz ne?



Mehmetçik Kut'ül Amare 13. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?



Mehmetçik Kut'ül Amare 13. Bölüm Fragmanı yine nefes kesti. Dizinin bu haftaki bölümünde; Esirlerin firarıyla birlikte bir darbe daha alan Cox’un itibarı aldığı her mağlubiyetle daha da düşmektedir. Hem itibarını yeninden kazanmak hem de Şerif Neccar’ın sadakatini sarsılmaz kılmak için Cox bir plan yapar. Bu plana göre Neccar’la Victoria’yı evlendirecektir ancak Victoria’nın bu evlilikte gönlü olmadığını bilmektedir. Bu sebeple Victoria’yı ihbar ederek yakalanmasını sağlar ve bunu Neccar’a bildirir. Victoria’nın yakalandığı haberiyle öfkesi katlanan Neccar’ın Cox’a olan bağlılığı, tam da planladığı gibi katlanarak artar. Diğer yandan Üsküplü aldığı emri sorgulamaktadır. Ona Şuaybe mevzine gitmesi söylenmesine rağmen buna uymaz ve Ahvaz yakınlarına varır. Burada girdiği mücadeleyle İngilizleri darmadağın eden Üsküplü, her ne kadar niyeti iyi olsa da emre itaatsizliğinin sebebini açıklamak zorundadır. Üsküplü’nün asıl amacı, düşman birliklerini parça parça yok etmektir. Ancak bu tehlikeli planı uygulamaya koymadan önce önünde aşması gereken Yüzbaşı Şefik vardır.



Mehmetçik Kûtulamâre 13.Bölüm fragmanı







Mehmetçik Kut'ül Amare'nin 12. Bölümünde Neler oldu?



Sonunda esirlikten kurtulan Osmanlı ordusunun gözü pek neferleri sonunda şehre ulaşmayı başarır. Askerler de halk da artık zafere tüm benlikleriyle inanmaktadır. Ancak bu firar, İngiliz cephesini derinden etkiler. Özellikle Cox, gururunun büyük yara aldığı bu firarı unutturmak için hain bir plan devreye sokar. Savaşın tüm yıpratıcılığı ve acımasızlığına rağmen kurşunların ve bombaların arasında Mehmet’le Zeynep’in aşkı da günden güne alevlenmektedir. Çok uzun zamandır esir tutulan Said, büyük kahramanlıklar ve heyecan dolu bir çatışmayla sonunda kurtarılır. Ancak esaretle geçen bu süre Said’i değiştirmişe benzemektedir. İntikam hırsıyla yanıp tutuşan Said, tüm savaş stratejilerini çöpe atacak bir hareket yapmak üzeredir.











Mehmetçik Kut'ül Amare Dizisinin Konusu



Süleyman Askeri Bey'in bulunduğu Osmancık Taburu'na katılıp Birinci Cihan Harbi'nde cepheye giden Mehmet, vatanına duyduğu aşktan dolayı pek çok şeyle birlikte Darülfünun’u da geçmişte bırakır. Mehmet gibi düşünen binlerce gencin tek isteği devletin yeniden ayağa kalkması ve eski görkemli günlerine kavuşmasıdır. Bu askerler, bu uğurda canlarını gözlerini kırpmadan vermeye hazırdırlar.









Mehmetçik Kut'ül Amare Dizisi Oyuncuları



Niyazi (Uğur Karabulut)



Osmancık Taburu askerlerinden Trabzonlu Niyazi, anlattığı fıkralarla taburun neşe kaynağıdır. 32 yaşındaki Niyazi’nin 2 yaşında bir çocuğu vardır ancak cepheye gitmesinden dolayı henüz yavrusunu görmek nasip olmamıştır.



19 Kasım 1983 doğumlu olan Uğur Karabulut, 2004-2008 yılları arasında Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde eğitim alır. Ekranlarda ilk olarak bir içecek reklamında boy gösteren Karabulut, daha sonra “Vurgun”, “Şüphe” ve “Hayat Devam Ediyor” gibi dizilerle oyunculuk yaşantısına devam eder.









Cox (İlker Aksum)



Kendi çıkarları için kimsenin gözünün yaşına bakmayan, hıyanet ve entrika yüklü bir ruha sahip Cox, İngiliz istihbaratı tarafından 5 yaşında yetimhaneden alınıp sıkı bir eğitimden geçmiştir. Burada yaşadığı zorluklar ve aldığı eğitim sebebiyle son derece sert bir mizaca sahip olmuştur.



30 Kasım 1971 Isparta doğumlu olan İlker Aksum, 1989 yılında Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarını kazanarak 1993 yılında mezun olur. Sayısız tiyatro, dizi ve filmde rol alan Aksum, ekranlarda ilk olarak Olacak O Kadar’da boy göstermiştir.