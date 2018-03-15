Mehmetçik Kut’ül Amare 9.yeni bölüm fragmanı Mehmetçik Kut’ül Amare son 8.bölüm izle TRT1’de! Ekranların sevilen ve ilgiyle izlenilen dizisi Mehmetçik Kut’ül Amare gerek oyuncu kadrosu gerekse konusuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Mehmetçik Kut’ül Amare son bölümde izleyici şoke olmuştu. Mehmetçik Kûtulamâre 8.bölüm fragmanı, Mehmet için özgürlük çanlarının çaldığının işaretini verir. Üsküplü, Askeri’nin gönderdiği notta yazan şifreyi çözer. Bu şifrenin anlamı kampta Teşkila-ı Mahsusa’nın bir casusu olduğunu ortaya çıkarır. Üsküplü, Hintli hekimden aldığı mesajları da çözmeye çalışır. Bir anda yemeğinden çıkan jilet özgürlüğün kapılarının açıldığının belirtisidir. Mehmetçik Kûtulamâre 8.bölüm fragmanı yayınlanmasıyla birlikte, geçen bölümün devamı niteliğinde olayların yaşanacağı ortaya çıktı. Mehmet, arkadaşlarıyla birlikte esir kampında zor günler geçirirken, Elizabeth kampa gelir. Amacı esirlerin durumunu gözlemlemektir. İşte merak edilen Mehmetçik Kut’ül Amare son bölümde yaşananlar…

Mehmetçik Kûtulamâre 7. Bölümde Yaşananlar

Mehmetçik Kûtulamâre 8.bölüm fragmanı yayınlanmasıyla birlikte, geçen bölümün devamı niteliğinde olayların yaşanacağı ortaya çıktı. Mehmet, arkadaşlarıyla birlikte esir kampında zor günler geçirirken, Elizabeth kampa gelir. Amacı esirlerin durumunu gözlemlemektir. Sülayman Askeri, cephede yaralanır. Mehmet ise esir düşer. Mehmet, kampta Askeri’nin notunu iletmek için Üsküplü’yü bulur. İngiliz askerleri kamptaki askerlere kötü davranmaktadır. Buna rağmen, Osmancık Taburu’nun galip gelmesi sevindirici bir haber olur. Mehmet ve Üsküplü arasında tartışma yaşanır. Bu çatışmanın ana nedeni gelen gazeteciye, Üsküplü Mehmet’in verdiği yanıtlardır. Tabi Üsküplü bunu kasıtlı olarak yapar.

Mehmetçik Kûtulamâre 8. Bölümde Yaşanacaklar

Mehmetçik Kûtulamâre 8.bölüm fragmanı, Mehmet için özgürlük çanlarının çaldığının işaretini verir. Üsküplü, Askeri’nin gönderdiği notta yazan şifreyi çözer. Bu şifrenin anlamı kampta Teşkila-ı Mahsusa’nın bir casusu olduğunu ortaya çıkarır. Üsküplü, Hintli hekimden aldığı mesajları da çözmeye çalışır. Bir anda yemeğinden çıkan jilet özgürlüğün kapılarının açıldığının belirtisidir. Mehmet ve diğer mahkumlarla bu durumu paylaşır. Mehmet, kendi özgürlüğü peşindeyken Zeynep’te onu kurtarma derdindedir. Cox’un takas planını Hüsrev aracılığıyla Süleyman Askeri’ye iletir. Askeri ne olursa olsun takası kabul etmez. Cox, Victoria’yı kurtarmak için başka bir plan yapmak zorundadır. Üsküplü’nün kurtuluş planı nedir? Bu kaçışta Mehmet’e ne gibi bir görev düşecek? Zeynep, Mehmet’i kurtarmak için daha neler yapacak?

Mehmetçik Kûtulamâre Konusu

Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’na hazırlanırken, bütün cephelerde kahramanca savaşacak yiğitlere ihtiyaç duyar. Darülfünun talebesi olan Mehmet, ne yapıp edip bu savunma içinde yer alır. Bunun için gizlice Osmancık Taburu’nun yola çıktığı trene biner. Süleyman Askeri ise bu taburun başındaki komutandır. Mehmet, Askeri için ayrı bir öneme sahiptir. Mehmet, Süleyman Askeri’nin onunla ilgili düşüncelerini boşa çıkarmaz, zamanla yaptıklarıyla bir kahramana dönüşür. Bu iki asker ve Osmancık Taburu, Arap coğrafyasında bir destan yazar. Osmanlı Devleti’nin son büyük zaferi bu sayede ortaya çıkar.

Mehmetçik Kûtulamâre Oyuncuları

Süleyman Askeri (Kaan Taşaner)

33 yaşında genç bir asker olan Süleyman Askeri, vatanı için her an gözünü karartacak bir adamdır. Kendisine verilen görevleri eksiksiz yerine getirmek için elinden geleni yapar. Verilen emirleri sorgulamaz. Bir dönem Enver Paşa ile silah arkadaşlığı yapmış Askeri, sert mizacına rağmen, askerilerinin başına kötü bir durum geldiği zaman duygusallaşabilen bir yapıdadır. Teşkilat-ı Mahsusa'nın başındadır.

Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Anasanat Dalı mezunu olan Kaan Taşaner, Fatmagül'ün Suçu Ne adlı dizideki rolüyle iyi bir çıkış yakalar. Bu zamana kadar tiyatro oyunlarında rol alarak oyunculuğu sürdürür Daha sonra Kayıp ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde rol alır.

Serdar Gökhan (HÜSREV)

Serdar Gökhan, 15 Mayıs 1946 tarihinde Bolu, Mudurnu'da doğmuştur. Gerçek adı Nusret Ersöz'dür. Asıl mesleği ressamlıktır. Çizgi roman ressamlığı yaptı. Beşiktaş Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nde okudu. 1969 yılında Ses Dergisi'nin ''Sinema Yıldızı '' yarışmasına katılınca prodüktör Kadir Kesemen'in dikkatini çekerek Saltuk ve Dadaş film şirketleri ile on filmlik anlaşma imzaladı. Birçok tarihi, aksiyon ve avantür filmlerde oynadı. Türk sinema izleyicileri onu canlandırdığı atletik, dürüst, mert, adaletli, cesaretli, kahraman ve vatansever karakterlerle özleştirdi. Oynadığı tüm karakterlerde sadece '' Anadolu insanının saf ve temiz duygularını yansıtmaya çalıştım '' diyen sanatçı 1976 yılında Yeşilçam'da seks temalarının işlendiği filmlerin başlaması üzerine prensiplerine sadık kalarak bu tür filmlerde oynamadı. 8 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de başlayan "Diriliş: Ertuğrul" adlı dizide "Süleyman Şah" karakterini canlandırdı.

Karakteri:

63 yaşında, Plevne gazisi bir pehlivandır. Ömrü savaşmakla geçmiştir. Liyakat madalyası bulunan eski bir askerdir. Bektaşi ocağında aldığı eğitim doğrultusunda, hayat felsefesini çizmiştir.

İsmail Ege Şaşmaz (MEHMET)

İsmail Ege Şaşmaz, 1993 yılında Manisa’da doğmuştur. Manisa Belediyesi Konservatuarı’nda oyunculuk eğitimi alan İsmail Ege Şaşmaz birincilikle bitirmiştir. 2013 yılında Güneşi Beklerken dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış; Aşk Laftan Anlamaz, Aşk Yalanı Sever, Serçe Sarayı ve Günebakan dizilerinde rol almıştır.

Trt ekranlarında yayınlanan Lise Devriyesi dizisinde Mehmet Ozan Dolunay, Asena Tuğal, Bahar Şahin ve Doğan Akdoğan ile birlikte başrolü paylaşmakta ve Fırat karakterini canlandırmıştır.

Karakteri:

Mehmet, 20 yaşında, Darülfünun talebesi, hırslı, kararlı ve vatanperver bir gençtir. Mazlumun yanında, asi ruhlu ve inatçı bir kişiliktir. Anne ve babasını 5 yaşında Osmanlı-Yunan savaşında kaybettiğinden beri Hüsrev tarafından büyütülmüştür. Vatanı için gözünü kırpmadan canını verebilecek bir aslan parçasıdır.

Karakteri:

32 yaşında, Amerikalı bir gazeteci görünümündeki casustur. İyi bir iletişim yeteneğine ve keskin bir zekaya sahiptir.

Özgü Kaya (ZEYNEP)

Özgü Kaya, 1996 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nde devam etmektedir. Kanal D ekranlarında yayınlanan; başrolü Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer’in paylaştığı Adı Efsane dizisinin kadrosunda yer alan güzel oyuncu ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ve Sibel karakterini canlandırmıştır.

Karakteri:

20 yaşında, bir ceylan kadar zarif olsa da, gerektiğinde çöl aslanı gibi güçlü olabilmektedir. Azimli, kararlı ve meraklı biridir. Hem zekası hem de siyaset, tarih ve coğrafya bilgisiyle akranlarından ayrılmaktadır.

Semih Ertürk (SAİD)

Semih Ertürk, 1993 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır. Reklam filmlerinde rol alan Semih Ertürk, 2015 yılında Yok Artık sinema filminde rol almıştır. Atv’de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında yer almış ve Taner karakterini canlandırmıştır.

Karakteri:

22 yaşında, Darülfünun öğrencisidir. İlgi odağı olmayı önemseyen, hırslarını ön planda tutan, kuralcı ve görevci bir yapıya sahiptir. Bir yönüyle merhametli ve vatanseverdir. Hüsrev’in öz oğludur.

İsmail Hakkı Ürün (MEVLÜT)

İsmail Hakkı Ürün 1976 İstanbul doğumludur. 40 yaşında olan oyuncu İngilizce, Almanca, Rusça, Boşnakça ve Arapçayı mükemmel derecede bilmektedir. Film yapımcısı olarak da dikkat çeken İsmail Hakkı Ürün, 1986-1989 yılları arasında Konya Anadolu Sahnesi’nde tiyatro çalışmaları yapmıştır. Magazin basınında çok yer almayan hayatı ile merak konusu olan sanatçı en son TRT ekranlarında yayınlanan Milat dizisindeki rolüyle dikkatleri üzerine toplamıştır. Kuruluşunda büyük emek harcadığı KON TV’de 1991-1995 yılları arasında ise program yapımcılığı görevi almıştır. İsmail Hakkı Ürün sinema eğitiminden önce Malezya üniversitesinde uluslararası ilişkiler okumuştur. 7 yıl boyunca bölgede kalan oyuncu daha sonra sinema eğitimi için Almanya’ya gitmiştir. Malezya’da kaldığı sürece TV3 kanalında farklı pozisyonlarda görev yapan sanatçı bu şekilde ekranların farklı kademelerinde de görev yapmıştır.

Karakteri:

33 yaşında külhanbeyi tarzında, Antalya yörüklerindendir. Osmancık Taburu askerlerinden biridir. Oldukça iyi ata binmektedir. Askerlere ağabeylik yapar.

Uğur Karabulut (NİYAZİ)

19 Kasım 1983 Ankara doğumludur. Çanakkale Üniversitesi Ziraat Mühendisliği bölümü mezunudur. Bir çok dizide rol alan yakışıklı oyuncu Adını Feriha Koydum: Emir'in Yolu dizisinde dikkat çekmiştir. Daha sonra Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği Hayat Devam Ediyor dizisinde iki sezon boyunca Tuğrul Ersoy karakterini canlandırdı. 2015 yılında 91.1 filminde rol almıştır. 2004-2008 yılları arasında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı'nda oyunculuk eğitimi almıştır.

Karakteri:

32 yaşında, Trabzonlu, enerjisi oldukça yüksek olan ve fıkra anlatmayı seven, deli dolu biridir. Evlidir. 2 yaşında çocuğu vardır. Ancak henüz onu görememiştir. Osmancık Taburu askeridir.

Eva Dedova (VICTORIA)

Eva Dedova 22 Şubat 1992'de Kazakistan'da doğdu. Babası aslen Rus asıllıdır. Eva Dedova'nın çocukluğu Kazakistan'da Taldykorgan'da geçti. Oyunculuğa ilgisi olan Eva Dedova bu alanda kendini geliştirerek ilk olarak Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı TV programında rol aldı. Daha sonra 2011 yılında Kavak Yelleri dizisine dahil oldu ve Öykü karakterine hayat verdi. 2012 yılında Yalan Dünya dizisinde kısa bir rol aldı. 2013 yılında vizyona giren Mahmut ile Meryem adlı sinema filminde Aras Bulut İynemli ile başrolü paylaştı. Eva Dedova 2014 yılında Kurt Seyit ve Şura dizisinde Tatya rolü ile seyirci karşısına çıktı. Son olarak Babam ve Ailesi dizisinde rol almıştır.

Karakteri:

23 yaşında, İngiliz İstihbaratı’nın İstanbul’daki casuslarından biridir. Görünen mesleği öğretmenlik olan Victoria, zeki, kurnaz ve güzelliği sayesinde birçok erkekten istediğini alabilen biridir.

Elizabeth (Gamze Özçelik)

32 yaşındaki Elizabeth, Amerikalı bir gazetecidir. Bu kimlik aslında onun görünen kimliğidir. Elizabeth gerçekte ise casustur. Oldukça güzel ve etkileyici bir kadın olan Elizabeth, keskin bir zekaya sahiptir. İletişim yeteneğinden dolayı da ikna kabiliyeti yüksektir.

1999’da Elite Model Look İpek güzeli, 2000’de Miss Turkey 2. Güzeli seçilmesine rağmen, mankenlik yerine oyunculuk yapmayı tercih eden Özçelik, İstanbul doğumludur. Uzun süre Arka Sokaklar dizisinde Zeynep rolü ile ekranlarda oldu. Oyunculuğun yanısıra, televizyon programlarında da sunuculuk yapan Gamze Özçelik’in Uğur Pektaş ile olan evliliğinden bir oğlu vardır.

Cox (İlker Aksum)

Beş yaşında İngiliz İstihbaratı tarafından yetimhaneden alınarak özel olarak yetiştirilen Cox, bu hayatın sonunda acımasız bir insan olmuştur. 42 yaşındadır. İngiltere’nin çıkarları için Arap topraklarına gelir. Çok iyi derecede Arapça ve Türkçe konuşur. Ne bir Türk, ne de bir Arap onun İngiliz olduğunu anlayabilir. Hainlikleri hiç bitmez. Çıkarları için yapamayacağı yoktur.

Oyunculuk eğitimi alan İlker Aksum, Antalya Devlet Tiyatrosu'nda ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalışır. Tiyatro sahnesindeki ilk profesyonel rolü Hamlet oyunundaki Ophelia karakteridir. Sır Dosyası, Çarli İş Başında, Yabancı Damat, Kara Yılan dizilerinde oynamıştır. Küçük Kıyamet adlı filmdeki rolüyle 28. SİYAD Türk Sineması Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü alır. Bizim Büyük Çaresizliğimiz adlı filmse, başrolü oynadığı ilk sinema filmidir.