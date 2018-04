Mehmetçik Kut'ül Amare yeni 11.bölüm fragmanı izle | Mehmetçik Kut'ül Amare son 10.bölüm TRT1 izle

Mehmetçik Kut'ül Amare 11.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Mehmetçik Kut'ül Amare 10.son bölüm izleme linki dizi izleyicileri tarafından araştırılıyor. TRT 1'in beğenilen dizilerinden Mehmetçik Kut'ül Amare 10. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Tarihe ışık tutan dizi'nin geçen hafta yayınlanan heyecanlı final sahnesinin ardından yeni bölümde neler olacağı sabırsızlıkla beklenmeye başlandı. Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinin bu haftaki bölümünde; Üsküplü Mehmet esir kampından kaçmayı başarmıştır ancak zorlu bir yolculuk onu bekler. Yüzbaşı Robert'ın aracına saklanan Mehmet, nöbetçi askeri öldürür ve Yüzbaşı'nı yaralar. Bu sayede kurtulmayı başaran Mehmet bir an önce Kut'a vararak gerçekleştirilecek olan nakili engellemelidir. Mehmet şehre zamanında varıp diğer esirleri kurtarabilecek mi? Cox yolda yaralı halde yatan Robert'i bulur ve Robert'tan öğrendiklerinden sonra şok olur. Üsküplünün kim olduğunu da nasıl bir planı olduğunu da anlamıştır artık. Şimdi tüm gücünü onun planını bozmak için kullanacaktır. İşte Mehmetçik Kut'ül Amare 11.yeni bölüm fragmanı ve 10.son bölüm izleme linki..



Başarılı dizinin mutfağında; Diriliş Ertuğrul'un yapımcılığını ve senaristliğini üstlenen Mehmet Bozdağ, Mehmetçik Kut'ül Amare'nin de yapımcısı ve senaristi olarak karşımıza çıkıyor. Başarılı dizinin yönetmen koltuğunda ise "Son Osmanlı Yandım Ali" ve "Meryem" gibi başarılı dizilerin yönetmenliğini yapmış olan Mustafa Şevki Doğan oturuyor. Senaryosu ve kurgusu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı olan dizide; " İsmail Ege Şaşmaz, İlker Aksum, Kaan Taşaner, Gamze Özçelik, Serdar Gökhan ve İsmail Hakkı yer alıyor.



Mehmetçik Kut'ül Amare kalp atışlarını hızlandıracak bir bölümle daha ekranlara geliyor. Mehmetçik Kut'ül Amare yeni bölümüyle 5 Nisan Perşembe Günü Saat 20:00'de TRT 1 ekranlarında!







MEHMETÇİK KUT'ÜL AMARE'NİN 9.BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?



Üsküplü Mehmet Hintli doktorun mesajını çözüyor ve esir askerlerin 3 gün sonra Hindistan'a nakledileceğini öğreniyor. Ancak Mehmet de esirdir ve eli kolu bağlı ne yapabileceğini düşünmeye başlar. Diğer yanda karargaha giden Said, Musap'la karşılaşır. Onun şüphe uyandırıcı tavırlarından bir şey planladığını anlar. Musap, Victoria'nın yemeğine ilaç katmak için geldiyse de bu emelini gerçekleştiremez. Ancak onun peşini bırakmayan Said onu takip eder. Ancak gördükleri karşısında şaşkına dönen Said Musap'ın bir hain olduğunu anlar ancak müdahale edemeden Oswlad ve adamları tarafından esir alınır. Öte yandan Üsküplünün planı üzerine Mevlüt ve Niyazi harekete geçer ve kampta isyan başlatır. İsyan giderek büyür ve ortalık karışır. Bu karışıklıktan faydalanan Mehmet ise Bernard'ın boğazını keser ve kıyafetlerini alarak kaçar. Başarılı bir kaçış gerçekleştiren Mehmet Yüzbaşının aracının altına saklanır. Asıl zorlu kaçış şimdi başlamaktadır.







MEHMETÇİK KUT'ÜL AMARE 10.BÖLÜM İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR?



Yüzbaşı'nın aracının altına saklanan Mehmet onlara yakalanmamayı başarmıştır. Yolda nöbetçi askeri öldürür ve Yüzbaşı Robert'i yaralar. Zamanı daralan Mehmet bir an önce Kut'a varmalı ve diğer esir askerleri kurtarmalıdır. Öte yandan Yüzbaşı Şefik Victoria'nın kaçışıyla hayal kırıklığı yaşamıştır. Her yerde arama emri çıkaran Şefik onu bulmayı kafasına koymuştur. Öte yandan kaçak hayat yaşamaktan yorulan Victoria'yı ayakta tutan ise Neccar'ın aşkıdır. Mehmet Kut'a varır ve esaretten kurtulduğunu ise kaymakamlık binasına vardığında hisseder. Türk bayrağının dalgalanışı onun ruhunu özgür bırakır. Şimdi ilk iş diğer esirleri özgür bırakmaktır. Cox, Robert'i yaralı olarak bulmuş ve Üsküplü ile ilgili gerçeği öğrenmiştir. Onun bir mahkum değil de casus olduğunu öğrenen Cox büyük bir şok yaşar. Üsküplü'nün planına engel olmak için de ne gerekiyorsa yapacaktır.



Bir jilet ve doğru zamanda tertip edilmiş bir isyan ile kamptan kaçmayı başaran Üsküplü, kendini zorlu bir yolculuğun içinde bulur. Yüzbaşı Robert’ın aracına saklanan Üsküplü, aracı durdurarak nöbetçi askerleri öldürüp yüzbaşıyı yaralamayı başarır. Artık Kut’a ulaşmalı ve nakil gerçekleşmeden önce gerekeni yapmalıdır. Peki, şehre zamanında ulaşabilecek midir?



MEHMETÇİK KUT'ÜL AMARE 10.BÖLÜM FRAGMANI







İngiliz komutan Alfred, isyanın planlı olduğunu anlamıştır. Ancak bilmediği durum, dışarıdan birinin kampa girdiği değil, kamptan birinin kaçtığıdır. Üsküplü’nün kaçışı sonrası başlayan aralamalar sonuç vermez. Üsküplü çoktan Kut şehrine ulaşmıştır.



Victoria’nın kaçışı sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Yüzbaşı Şefik, şehrin her yanına arama emri verir. Kaçak casus Victoria mutlaka bulunmalıdır. Şamil Çavuş ve beraberindeki askerler şehrin her yerini arasa da bir iz bulamazlar.







Ta ki, Şerif Neccar’ın evine girene kadar. Neccar adamı Mahdum ile bir oyun tezgahlamıştır. Şamil Victoria ile burun buruna gelir ancak son anda kaçan bir kadının olduğu haberi planları değiştirir. Victoria son anda kurtulmuştur. Peki Victoria bu kaçak hayatına daha ne kadar dayanacaktır? Neccar’ın ona olan ilgisi Victoria’nın her şeyi göze almasına sebep olur…



Üsküplü şehre ulaşmayı başarır. Kaymakamlık binasına ulaştığında ise duygu dolu anlar yaşar. Uzun süredir esir olan Üsküplü özgürce dalgalanan Türk bayrağını gördüğünde hürriyetin değerini anlar. Şifreli mesajın ulaşmasıyla Üsküplü Ali’nin kurtulup geldiğini anlayan Şefik büyük bir mutluluk yaşar. İki eski dost yeniden bir aradadır. Ancak asıl mücadele şimdi başlamıştır. Üsküplü kurtulmuştur. Ya diğerleri? Esir Türk askerlerinin fazla vakti kalmamıştır. Peki, Hindistan’a kalkan gemiye binmeden önce kurtulma şansları var mıdır?



Cox yolda yaralı halde bulduğu Robert ve İngiliz askerlerini karargâha getirmiştir. Ancak aklında tek bir soru vardır. Bunu kim yaptı? Boğazı kesik olan Robert güçlükle tarif ederek Üsküplü’nün yaptığını ifşa eder. Cox ise büyük bir şok yaşamıştır. Bir eli sakat bir asker tüm bunları nasıl yapabilir? Cox’un bulmacayı çözmek için fazla vakti yoktur. Ve sonunda anlamıştır. Üsküplü kolu özürlü bir asker değil, esirlerin arasına sızmış bir Teşkilat-ı Mahsusa casusudur. Ve planı esirleri kaçırmaktır. Peki, Cox bu plana engel olabilecek midir?



Mehmetçik KutülAmare nefes kesen 10. Bölümü ile bu Perşembe TRT 1’de…







MEHMETÇİK KUT'ÜL AMARE DİZİ KONUSU



Osmanlı Devleti'nin büyük başarısı Kut'ül Amare Zaferini konu alan Mehmetçik Kut'ül Amare, Üsküplü Mehmet ve arkadaşlarının birinci cihan harbi zamanında nasıl korkusuzca İngilizlere kafa tuttuklarını ve onların planlarını nasıl bozduklarını konu alır. Mehmet ve Osmancık Taburunun istediği tek şey Devlet'in kurtuluşu ve yeniden yükselişidir. Vatan aşkını yüreklerine işlemiş olan cevval gençler, bu emel uğruna büyük bir kahramanlık göstererek Türk tarihinde isimlerinden söz ettirmeyi başarmışlardır.







MEHMETÇİK KUT'ÜL AMARE DİZİ OYUNCULARI



Elizabeth (Gamze Özçelik)



Genç ve güzel bir kadın olan Elizabeth, Amerikalı bir gazeteci gibi görünse de aslında bir casustur. Keskin zekalı ve iletişim yönü kuvvetli bir kadındır.



Gamze Özçelik 26 Ağustos 1982 yılında İstanbul'da doğmuştur. Oyunculuk kariyerine ilk olarak "Eyvah Kızım Büyüdü" dizisiyle adım atmıştır. Yer aldığı diğer projeler ise; "Tatlı Hayat", "Cinler ve Periler", "Serseri", "Hırsız Var" ve "Arka Sokaklar" dır.



Zeynep (Özgü Kaya)



20 yaşında bir genç kız olan Zeynep çok naif ve zarif bir genç kızdır. Ancak yeri geldiğinde bir aslan kadar güçlüdür. Çok meraklıdır ve hırslıdır. Tarih, coğrafya ve siyaset bilgisiyle karşısındakini şaşkına çevirir. Araştırmayı sever çok zekidir.



Özgü Kaya 1996 senesinde İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarında eğitim gören güzel oyuncunun yer aldığı ilk dizi "Adı Efsane"dir.