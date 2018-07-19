Meleklerin Aşkı 4.yeni bölüm fragmanı Meleklerin Aşkı son 3.bölüm izle Show TV’de

Meleklerin Aşkı 4.yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Meleklerin Aşkı son 3.bölüm izle Show TV’de yayınlanacak. Meleklerin Aşkı dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Teoman ve Melike’yi yakalayınca kıskançlık krizine giren Necmettin yine başını belaya sokuyor. Melek ve Yağmur’un ilk randevularına hazırlandığı tanıtımda ikilinin romantik dans sahneleri ekrana gelirken, içkiyi fazla kaçıran Yağmur’un “O son gazozu içmeyecektim ben!” sözleri dikkat çekiyor. Meleklerin Aşkı 3.bölümde Rukiye, Yağmur'un başını beladan kurtarayım derken onu Çok daha büyük bir belanın içine sokmuştur. Yağmur'un artık Deniz'den kurtulma ihtimali nerdeyse hiç yoktur. Fakat Rukiye'de çareler tükenmemektedir. Yağmur'la Melek'in baş başa olacakları bir organizasyon düzenlemiştir. Onları alıp Alaçatı'ya götürmeye karar verir. Böylece Yağmur'un Melek'e açılmasının önünde hiçbir engel kalmamıştır.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yağmur, Deniz'den kurtulmaya çalışırken bu kez öyle bir yanlış anlamanın içine düşmüştür ki onu bu kez Rukiye bile kurtaramayacaktır.

Rukiye, Yağmur'un başını beladan kurtarayım derken onu Çok daha büyük bir belanın içine sokmuştur. Yağmur'un artık Deniz'den kurtulma ihtimali nerdeyse hiç yoktur. Fakat Rukiye'de çareler tükenmemektedir. Yağmur'la Melek'in baş başa olacakları bir organizasyon düzenlemiştir. Onları alıp Alaçatı'ya götürmeye karar verir. Böylece Yağmur'un Melek'e açılmasının önünde hiçbir engel kalmamıştır.

Fakat Rukiye planlarını yaparken Necmettin de boş durmamıştır. Melek için en uygun kısmeti alıp ta Alaçatı'ya götürmeye karar vermiştir. Yağmur'un artık bir rakibi vardır. Yağmur, bu rakibi ekarte etmeye çalışırken bir de Deniz'e tutulmuş işler iyice sarpa sarmıştır. Rukiye, yine durum el koyar. Fakat bu defa yöntemi kendisi değil, bu konunun uzmanı Nuri belirleyecektir.

Nuri, en çok bildiği yöntemi devreye sokmuştur. Fakat bu defa işler öyle bir arapsaçına dönmüştür ki Yağmur'un kurtulma şansı hiç yoktur. Çünkü Yağmur, Deniz'den kurtulmaya çalışırken bu kez öyle bir yanlış anlamanın içine düşmüştür ki onu bu kez Rukiye bile kurtaramayacaktır.

MELEKLERİN AŞKI 3.BÖLÜM FRAGMANI

MELEKLERİN AŞKI KONUSU

Yağmur (Berkay Hardal) daha bebekken annesi tarafından huzurevine bırakılan, zeki, merhametli, sevgi dolu bir genç adam… Melek (Gülper Özdemir) ise inatçı, adaletli ve hayatını doğaya adamış bir genç kız. Bu iki kalbi birleştirecek olan kişi ise Melek’in annesi Rukiye’den (Oya Başar) başkası değil. Büyük kızı ve damadına kızıp huzurevine yerleşen ve Yağmur’u da öz oğlu gibi seven Rukiye, Melek ve Yağmur’u evlendirebilmek için türlü planlar yapar. Ama kaderin cilvesi Rukiye’nin işini kolaylaştırır. Çünkü Yağmur; huzurevine adeta bir melek gibi yetişen Melek’e daha ilk görüşte aşık olmuştur. Rukiye’nin huzurevinden ayrılmasıyla Çekilmez ailesinin de başkahramanı olan Yağmur, Melek’in eniştesi Necmettin’in (Toygan Avanoğlu) Melek’i zengin iş ortağı ile evlendirme hayallerine karşı savaşı kazanabilecek miydi? Yağmur ve Melek çevresinde dönen onca entrikaya rağmen bir araya gelecek mi, gelemeyecek mi, gelseler de mutlu olacaklar mı? Bu kaderin örülen ağlarında gizlidir.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, genel koordinatörlüğünü Akın Topuz’un yaptığı, yönetmen ve senarist koltuğuna başarılı projelerin mimarı Ersoy Güler’in oturduğu “Meleklerin Aşkı”nın oyuncu kadrosu belli oldu. Zekeriyaköy’de çekimleri başlayan Meleklerin Aşkı dizisinin oyuncu kadrosunda Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Serkan Kuru, Alihan Aracı, Rümeysa Arslan, Özlem Mahmutoğlu, Ebrar Alya Demirbilek, Deniz Kaynak, Arda Adil Görgen ve daha birçok başarılı isim yer alıyor.

Meleklerin Aşkı Oyuncuları

Gülper Özdemir (Melek Saymaz);

18 Kasım 1990 doğumlu genç oyuncu eğitimini ABD Truman State Universyt’de almıştır. Genç oyuncu en son Tutsak isimli dizide Elif karakterine hayat vermişti. Ayrıca 2016 yılında başrollerini Seda Bakan, Mustafa Üstündağ ve Kadir Doğulu’nun paylaştığı Bana Sevmeyi Anlat dizisiyle profesyonel oyunculuk hayatına adım atmıştır. Son olarak ise 2017 yılında Sema Ergenekon ile Eylem Canpolat’ın senaryosunu kaleme aldığı başrollerinde Zeynep Çamcı, Haluk Bilginer, Ushan Çakır ve Emre Kınay’ın yer aldığı Kara Yazı adlı dizinin kadrosunda yer almıştır.

Berkay Hardal (Yağmur Duru);

1996 yılında İstanbul’da doğan genç oyuncu ilk televizyon deneyimini İstanbullu Gelin dizisindeki Murat karakteri ile başlamıştır. Menajer Müzeyyen Karakan’ın İnstagram’dan bulup keşvettiği oyuncuyu sektöre kazandırmıştır.

Oya Başar (Rukiye);

Usta oyuncu 11 Şubat 1956 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Başarılı oyuncu Olacak O Kadar isimli komedi programıyla tanınmıştır.

Didem Balçın (Melike);

Güzel ve başarılı oyuncu 18 Mayıs 1982 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. İlk televizyon dizisi olan ve başrollerinde Haluk Bilginer ile Sumru Yavrucuk’un yer aldığı Sevgili Dünürüm isimli dizide rol almıştır. Çakallarla Dans film serisiyle tanınan başarılı oyuncu en sın diriliş Ertuğrul dizisinde Selcan Hatun karakterine hayat vermiştir.