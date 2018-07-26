Meleklerin Aşkı 5.yeni bölüm fragmanı Meleklerin Aşkı son 4.bölüm izle Show TV’de! Ekranların sevilen dizisi Meleklerin Aşkı yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar merak ediliyor. Meleklerin Aşkı 4. bölüm fragmanı Yağmur’un bu hafta büyük bir şaşkınlık yaşayacağını gösterdi. Annesinin aniden ortaya çıkmasıyla birlikte nasıl bir yanıt vereceğini bilemeyen Yağmur, herkesi etkileyen açıklamalarda bulunacak. İşte Meleklerin Aşkı dizisinde bu hafta yaşanacak tüm gelişmeler? Meleklerin Aşkı yeni bölümde Melek, yine Yağmur’u en yakın arkadaşıyla birlikte görmüştür. Yağmur’un öne sürdüğü gerekçeler hafifletici sebep olsa da bunu herkese anlatamaz. Çünkü iş artık çığırından çıkmış araya kızın abisi, ailesi gibi faktörüler girmiştir. Ve Yağmur, birden bire namlunun ucuna gelmiştir. Meleklerin Aşkı son bölümde heyecan zirvede yaşandı. İşte tüm merak edilenler haberimizde…

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yağmur, yıllardır izini sürdüğü annesinin kapısının önündedir artık fakat kapıyı çaldığında çok büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Yağmur’un, yıllardır içinde taşıdığı ve büyüttüğü boşluk kapanacağına daha da büyümüştür. Fakat Yağmur, Melek’le ilk kez bu kadar yakınlaşmıştır, tek tesellisi budur. Fakat İstanbul’dan çıkıp gelen davetsiz misafirler bu duruma da çomak sokar. Ve bu kez tek sorun Deniz değildir, Yağmur’un rakibi de Alaçatı’dadır. Ancak bu misafirlerin hiçbiri Yağmur ve Melek’in arasını bozmaya, tadını kaçırmaya yetmez. İkisi nihayet birbirlerine korkmadan yaklaşabilmiş ve birbirlerini tanıma fırsatı bulmuşlardır. Fakat Rukiye’nin Nuri’yi kullanarak yaptığı plan herşeyi mahveder. Çünkü Yağmur yine çok büyük bir yanlış anlaşılmanın baş rolündedir. Melek, yine Yağmur’u en yakın arkadaşıyla birlikte görmüştür. Yağmur’un öne sürdüğü gerekçeler hafifletici sebep olsa da bunu herkese anlatamaz. Çünkü iş artık çığırından çıkmış araya kızın abisi, ailesi gibi faktörüler girmiştir. Ve Yağmur, birden bire namlunun ucuna gelmiştir. Yağmur, tahmin bile etmediği bir kızla bir yanlış anlamanın içine düşmüştür. Bu yanlış anlamanın içinden sıyrılmak için Yağmur’un herşeyi kabul etmekten başka şansı yoktur. Yağmur bu sefer Melek’i sonsuza kadar kaybedecektir…

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yağmur, Deniz’le birlikte yakalanmış, Melek’i kendine aşık etme planı daha başlamadan bitme noktasına gelmiştir. Bu yüzden Melek’e bir an önce gerçekleri anlatmalıdır. Fakat bir sorun vardır ki, gerçekleri o da bilmemektedir. Çünkü geceye dair hiçbir şey hatırlamamaktadır. O gece yaşananları bilen tek bir kişi vardır, o da Deniz’dir. Deniz de gerçekleri menfaatleri doğrultusunda manuple edecektir.

Yağmur’un kendisi bile, Deniz’le sevgili olduğuna nerdeyse inanacaktır. Yağmur, bu duruma daha fazla dayanamaz. Şartları lehine çevirmek için harekete geçecektir ki Rukiye’nin verdiği akılla, işlerin iyiden iyiye sarpa sarmasına neden olur. Yağmur, yine bir yanlış anlamanın ve entrikanın içine düşmüştür. Yağmur, bu bardireyi de atlatır. Tüm yanlış anlaşılmalardan, Deniz’in ahtapot gibi saran kollarından nihayet kurtulmuşur. Artık herkes Yağmur’la Deniz’in sevgili olmadığına emindir. Evde şimdilik sular durulmuşsa da Necmettin ikna olmamıştır. Evinin koridorlarında yaşanan trafiğe el koymaya karar verir. Kapalı kapılar ardında yaşananları ortaya çıkaracaktır. Bunun için de eve gizli kamera taktırır.

MELEKLERİN AŞKI KONUSU

Yağmur (Berkay Hardal) daha bebekken annesi tarafından huzurevine bırakılan, zeki, merhametli, sevgi dolu bir genç adam… Melek (Gülper Özdemir) ise inatçı, adaletli ve hayatını doğaya adamış bir genç kız. Bu iki kalbi birleştirecek olan kişi ise Melek’in annesi Rukiye’den (Oya Başar) başkası değil. Büyük kızı ve damadına kızıp huzurevine yerleşen ve Yağmur’u da öz oğlu gibi seven Rukiye, Melek ve Yağmur’u evlendirebilmek için türlü planlar yapar. Ama kaderin cilvesi Rukiye’nin işini kolaylaştırır. Çünkü Yağmur; huzurevine adeta bir melek gibi yetişen Melek’e daha ilk görüşte aşık olmuştur. Rukiye’nin huzurevinden ayrılmasıyla Çekilmez ailesinin de başkahramanı olan Yağmur, Melek’in eniştesi Necmettin’in (Toygan Avanoğlu) Melek’i zengin iş ortağı ile evlendirme hayallerine karşı savaşı kazanabilecek miydi? Yağmur ve Melek çevresinde dönen onca entrikaya rağmen bir araya gelecek mi, gelemeyecek mi, gelseler de mutlu olacaklar mı? Bu kaderin örülen ağlarında gizlidir.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, genel koordinatörlüğünü Akın Topuz’un yaptığı, yönetmen ve senarist koltuğuna başarılı projelerin mimarı Ersoy Güler’in oturduğu “Meleklerin Aşkı”nın oyuncu kadrosu belli oldu. Zekeriyaköy’de çekimleri başlayan Meleklerin Aşkı dizisinin oyuncu kadrosunda Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Serkan Kuru, Alihan Aracı, Rümeysa Arslan, Özlem Mahmutoğlu, Ebrar Alya Demirbilek, Deniz Kaynak, Arda Adil Görgen ve daha birçok başarılı isim yer alıyor.

Meleklerin Aşkı Oyuncuları

Gülper Özdemir (Melek Saymaz);

18 Kasım 1990 doğumlu genç oyuncu eğitimini ABD Truman State Universyt’de almıştır. Genç oyuncu en son Tutsak isimli dizide Elif karakterine hayat vermişti. Ayrıca 2016 yılında başrollerini Seda Bakan, Mustafa Üstündağ ve Kadir Doğulu’nun paylaştığı Bana Sevmeyi Anlat dizisiyle profesyonel oyunculuk hayatına adım atmıştır. Son olarak ise 2017 yılında Sema Ergenekon ile Eylem Canpolat’ın senaryosunu kaleme aldığı başrollerinde Zeynep Çamcı, Haluk Bilginer, Ushan Çakır ve Emre Kınay’ın yer aldığı Kara Yazı adlı dizinin kadrosunda yer almıştır.

Berkay Hardal (Yağmur Duru);

1996 yılında İstanbul’da doğan genç oyuncu ilk televizyon deneyimini İstanbullu Gelin dizisindeki Murat karakteri ile başlamıştır. Menajer Müzeyyen Karakan’ın İnstagram’dan bulup keşvettiği oyuncuyu sektöre kazandırmıştır.

Oya Başar (Rukiye);

Usta oyuncu 11 Şubat 1956 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Başarılı oyuncu Olacak O Kadar isimli komedi programıyla tanınmıştır.

Didem Balçın (Melike);

Güzel ve başarılı oyuncu 18 Mayıs 1982 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. İlk televizyon dizisi olan ve başrollerinde Haluk Bilginer ile Sumru Yavrucuk’un yer aldığı Sevgili Dünürüm isimli dizide rol almıştır. Çakallarla Dans film serisiyle tanınan başarılı oyuncu en sın diriliş Ertuğrul dizisinde Selcan Hatun karakterine hayat vermiştir.