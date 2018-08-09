Meleklerin Aşkı 7.yeni bölüm fragmanı Meleklerin Aşkı son 6.bölüm izle Show TV’de! Sevilen ve ilgiyle izlenilen Meleklerin Aşkı yeni bölümde neler olacak? Meleklerin Aşkı gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Meleklerin Aşkı son bölüm ekrana kilitlemişti. Meleklerin Aşkı 6.bölümde Meleklerin Aşkı’nın bu akşam ekrana gelecek 6. bölümünde Necmettin’in anadilini kaybetmesiyle birlikte Çekilmezlerin hayatı daha da çekilmez hale gelmiştir. Aile, bir yandan Necmettin’i iyileştirmenin yollarını ararken bir yandan da Melike’nin kıskançlık krizleriyle uğraşmaktadır. Necmettin, bu soruna acilen çözüm bulmaya çalışır. Tabii ki bulduğu yöntem, kendi başını daha da belaya sokmaktan ve Melike’nin krizlerini daha da körüklemekten başka bir işe yaramaz. Çekilmezler evi tam bir savaş alanına dönmüştür. Çünkü evde artık yeni bir savaş cephesi açılmıştır. Meleklerin Aşkı gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

MELEKLERİN AŞKI 6. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Meleklerin Aşkı’nın bu akşam ekrana gelecek 6. bölümünde Necmettin’in anadilini kaybetmesiyle birlikte Çekilmezlerin hayatı daha da çekilmez hale gelmiştir. Aile, bir yandan Necmettin’i iyileştirmenin yollarını ararken bir yandan da Melike’nin kıskançlık krizleriyle uğraşmaktadır. Necmettin, bu soruna acilen çözüm bulmaya çalışır. Tabii ki bulduğu yöntem, kendi başını daha da belaya sokmaktan ve Melike’nin krizlerini daha da körüklemekten başka bir işe yaramaz. Çekilmezler evi tam bir savaş alanına dönmüştür. Çünkü evde artık yeni bir savaş cephesi açılmıştır.

Yağmur, bir yandan onların savaşından sağ kurtulmaya çalışırken bir yandan da Deniz’le uğraşmaktadır. Deniz’in varlığı hem Melek’in Yağmur’dan uzaklaşmasına sebep olmakta, hem de Yağmur’un aşkını ilan etmesine engel olmaktadır. Sercan hem Mehtap’la yakınlaşmak, hem de Yağmur’la Melek’i yakınlaştırmak için onları kendi yazlığına davet eder. Ama Deniz, orada da onları rahat bırakmaz. Yağmur yine aşkını itiraf edememiş, yine Melek’e uzaktan bakmakla yetinmiştir. İmdadına tabii ki Rukiye yetişir. Melek ve Yağmur’la birlikte bir kamp tatili ayarlar. Ama Rukiye, kendi planını yaparken Melek ve Yağmur da boş durmamış, ona bir sürpriz hazırlamıştır. Bu sürpriz, Rukiye’yi çileden çıkarır. Çünkü kamp tatilinin davetsiz misafiri Ekrem’den başkası değildir.

Kamp tatili, Yağmur ve Melek için romantik bir organizasyon olacakken, Ekrem ve Rukiye’nin bitmek bilmeyen hırsları yüzünden mahvolur. Rukiye, her fırsatta Ekrem’den geçmişin intikamını almaktadır. Fakat Rukiye kantarın topuzunu kaçırmış, Ekrem yataklara düşmüştür. Yağmur ve Melek, Ekrem için yardım bulmaya gittiklerinde Yağmur, ilk defa Melek’i sonsuza kadar kaybetmenin eşiğine gelmiştir. Çünkü Yağmur’un aşkı, artık Kaf Dağı’nın ardında değil, uçurumun kenarındadır.

MELEKLERİN AŞKI SON BÖLÜM ÖZETİ

Meleklerin Aşkı'nın 5. Bölümünde; Yağmur, Melek’e aşkını itiraf edeceğini, onunla güzel günler göreceğini hayal ederken kendini psikopat bir abinin pençesinde bulmuştur. Yağmur içine düştüğü yanlış anlamadan bu sefer öyle kolay kurtulamayacaktır. Çünkü Mehtap’ın abisi, gözünü karartmıştır. Yağmur’la kardeşini baş göz edecektir. Evdeki herkes Yağmur’un, Hamdi’nin suyuna gitmesini, şimdilik onun söylediklerini yapmasını istemektedir. Fakat Yağmur bunu yapamaz. Çünkü her geçen saniye Melek’ten biraz daha uzaklaşmakta, aşkıyla arasına aşılmaz engeller girmektedir. Bütün ev halkı Yağmur’u, Hamdi’nin elinden kurtarmanın yollarını arar. Sonunda Hamdi bir şekilde ikna edilmiş, tehlike bir süreliğine de uzaklaştırılmıştır. Artık Yağmur’un kaybedecek vakti yoktur. Yeni bir tehlike ya da yanlış anlama baş göstermeden Melek’e aşkını itiraf edecektir. Melek, eve gelir gelmez onu dışarı çıkaracak ve Melek ne derse desin asla aşkından vazgeçmeyecektir. Yani Yağmur, amacına ilk defa bu kadar yaklaşmıştır. Ve fakat kader ağlarını örmeye devam etmiş, Melek’i çok büyük bir ikilemde bırakmıştır. Melek vicdanına yenik düşmüş, eve; herkesi ve her şeyi terk etme kararıyla gelmiştir. Yağmur, hayallerine adım atacağını sandığı anda Melek’i sonsuza kadar kaybetme gerçeğiyle karşı karşıyadır.

Çünkü Yağmur yine çok büyük bir yanlış anlaşılmanın baş rolündedir. Melek, yine Yağmur’u en yakın arkadaşıyla birlikte görmüştür. Yağmur’un öne sürdüğü gerekçeler hafifletici sebep olsa da bunu herkese anlatamaz. Çünkü iş artık çığırından çıkmış araya kızın abisi, ailesi gibi faktörüler girmiştir. Ve Yağmur, birden bire namlunun ucuna gelmiştir. Yağmur, tahmin bile etmediği bir kızla bir yanlış anlamanın içine düşmüştür. Bu yanlış anlamanın içinden sıyrılmak için Yağmur’un herşeyi kabul etmekten başka şansı yoktur. Yağmur bu sefer Melek’i sonsuza kadar kaybedecektir…

MELEKLERİN AŞKI KONUSU

Yağmur (Berkay Hardal) daha bebekken annesi tarafından huzurevine bırakılan, zeki, merhametli, sevgi dolu bir genç adam… Melek (Gülper Özdemir) ise inatçı, adaletli ve hayatını doğaya adamış bir genç kız. Bu iki kalbi birleştirecek olan kişi ise Melek’in annesi Rukiye’den (Oya Başar) başkası değil. Büyük kızı ve damadına kızıp huzurevine yerleşen ve Yağmur’u da öz oğlu gibi seven Rukiye, Melek ve Yağmur’u evlendirebilmek için türlü planlar yapar. Ama kaderin cilvesi Rukiye’nin işini kolaylaştırır. Çünkü Yağmur; huzurevine adeta bir melek gibi yetişen Melek’e daha ilk görüşte aşık olmuştur. Rukiye’nin huzurevinden ayrılmasıyla Çekilmez ailesinin de başkahramanı olan Yağmur, Melek’in eniştesi Necmettin’in (Toygan Avanoğlu) Melek’i zengin iş ortağı ile evlendirme hayallerine karşı savaşı kazanabilecek miydi? Yağmur ve Melek çevresinde dönen onca entrikaya rağmen bir araya gelecek mi, gelemeyecek mi, gelseler de mutlu olacaklar mı? Bu kaderin örülen ağlarında gizlidir.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, genel koordinatörlüğünü Akın Topuz’un yaptığı, yönetmen ve senarist koltuğuna başarılı projelerin mimarı Ersoy Güler’in oturduğu “Meleklerin Aşkı”nın oyuncu kadrosu belli oldu. Zekeriyaköy’de çekimleri başlayan Meleklerin Aşkı dizisinin oyuncu kadrosunda Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Serkan Kuru, Alihan Aracı, Rümeysa Arslan, Özlem Mahmutoğlu, Ebrar Alya Demirbilek, Deniz Kaynak, Arda Adil Görgen ve daha birçok başarılı isim yer alıyor.

Meleklerin Aşkı Oyuncuları

Gülper Özdemir (Melek Saymaz);

18 Kasım 1990 doğumlu genç oyuncu eğitimini ABD Truman State Universyt’de almıştır. Genç oyuncu en son Tutsak isimli dizide Elif karakterine hayat vermişti. Ayrıca 2016 yılında başrollerini Seda Bakan, Mustafa Üstündağ ve Kadir Doğulu’nun paylaştığı Bana Sevmeyi Anlat dizisiyle profesyonel oyunculuk hayatına adım atmıştır. Son olarak ise 2017 yılında Sema Ergenekon ile Eylem Canpolat’ın senaryosunu kaleme aldığı başrollerinde Zeynep Çamcı, Haluk Bilginer, Ushan Çakır ve Emre Kınay’ın yer aldığı Kara Yazı adlı dizinin kadrosunda yer almıştır.

Berkay Hardal (Yağmur Duru);

1996 yılında İstanbul’da doğan genç oyuncu ilk televizyon deneyimini İstanbullu Gelin dizisindeki Murat karakteri ile başlamıştır. Menajer Müzeyyen Karakan’ın İnstagram’dan bulup keşvettiği oyuncuyu sektöre kazandırmıştır.

Oya Başar (Rukiye);

Usta oyuncu 11 Şubat 1956 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Başarılı oyuncu Olacak O Kadar isimli komedi programıyla tanınmıştır.

Didem Balçın (Melike);

Güzel ve başarılı oyuncu 18 Mayıs 1982 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. İlk televizyon dizisi olan ve başrollerinde Haluk Bilginer ile Sumru Yavrucuk’un yer aldığı Sevgili Dünürüm isimli dizide rol almıştır. Çakallarla Dans film serisiyle tanınan başarılı oyuncu en sın diriliş Ertuğrul dizisinde Selcan Hatun karakterine hayat vermiştir.