Meryem 11. bölüm fragmanı yayında mı Meryem 10. bölüm bu akşam Kanal D'de

Meryem 11. yeni bölüm fragmanı yayında mı sorusu dizi severler tarafından araştırılıyor. Heyecanın bir an olsun eksik olmadığı Meryem dizisi, yeni bölümüyle 4 Ekim Çarşamba akşamı Kanal D'de ekrana geldi. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile izleyiciyi ekrana kilitleyen Meryem dizisinde bu hafta Oktay köşeye sıkışıyor! Meryem'in babasının hayatı, söyleyecekleri yüzünden tehlikeye mi giriyor? sorusunun yanıtı haberimizde. Meryem'in babası, kendisini bu hale getiren Oktay'ın adını kağıda yazmıştır. Hemşire, gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemez ve ilk işi koşarak Savaş'ı aramak olur. Diğer yandan bunlara tanıklık eden Oktay'ın adamı ise Oktay'ı arayarak bilgi verir. Savaş ve Oktay tüm hızlarıyla hastaneye doğru hareket eder. Oktay artık köşeye sıkışmaya çok yakındır. Kendisini bu durumdan kurtarabilmek için gözünü karartmış ve herkesi öldürmeyi bile kabullenmiştir. Meryem, babasını bu hale getiren adamın Oktay olduğunu öğrenecek mi? Savaş, canlı şahitlik yapabilecek adamı Oktay'dan koruyabilecek mi? soruların yanıtları ve Meryem 11. yeni bölüm fragmanı detayları haberimizde.



MERYEM 10. BÖLÜM FRAGMANI





MERYEM 10. BÖLÜM ÖZETİ



Meryem, gerçekleri yazdığı mektubu Sevinç'in mezarına bırakıyor; herkesi şaşırtacak bir karar alıyor! Meryem 10. Bölümü ile 4 Ekim Çarşamba 20.00'de! Meryem'in babası Arif'in konuştuğu haberini alan Savaş ve Oktay kliniğe giderlerken, Meryem'i kötü bir sürpriz beklemektedir!



Arif’in konuştuğu haberini alan Oktay ve Savaş, ne söylediğini öğrenmek üzere kliniğe doğru yol alırlar. Üstelik Meryem kliniğe girmiş, babasına ulaşmak üzeredir. Arif’in tek amacı ise kızını Oktay’a karşı uyarmak ve kendisini komaya sokan kişinin o olduğunu söylemektir. Burcu, kendisini ve Güçlü’yü yaralayanın Ertan olduğundan şüphelenmeye başlar. Burcu ve Güçlü, Ertan’ın peşine düşerlerken Savaş, Arif’in konuştuğu haberini verdikten sonra ortadan kaybolan hemşirenin peşine düşer.



Sevdikleri zarar gördükçe kendini daha da suçlayan Meryem, kaza gecesiyle ilgili gerçekleri yazdığı bir mektubu Sevinç’in mezarına bırakır ve yeni bir karar alır. Savaş, Meryem’i kararından vazgeçirmek ve ona gerçekleri göstermek için elinden geleni yapacaktır.



MERYEM 9. BÖLÜM ÖZETİ



Güçlü, Burcu'ya saldıranın peşinden giderken vuruluyor! Kötü haberi alan Savaş, sessizliğe gömülüyor! Meryem, Oktay'ın ihanetini artık öğrenir. Oktay ne yapacağı konusunda şaşkınlığını gizleyemez. Meryem'in tüm bildiklerini gizlemesi için baskı uygular. Burcu bir gece ansızın kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğrar. Olay yerine yakın olan Güçlü, kaçan saldırganın peşinden gider. Güçlü'nün saldırgan ile girdiği kavga sırasında silah patlar ve Güçlü'ye isabet eder.



Oktay'ın katil olduğunu öğrenen Beliz, bir karar vermek zorunda kalıyor! Meryem Oktay’ı, Yurdal’ın rezidansında suçüstü yakalar. Burcu ve Güçlü, kol düğmesinin kime ait olduğunu bulmaya kararlıdır. Fakat onları büyük bir tehlike beklemektedir. Oktay’a deliler gibi aşık olmasına rağmen katil olduğunu öğrendikten sonra Beliz, Oktay’la ilgili bir karar vermek zorunda kalır.



İçini kimseye dökemeyen Meryem artık dayanamayıp Selma’ya kaza gecesi olanlarla ilgili bir itirafta bulunmak üzeredir. Uzak durması gereken Savaş ve Meryem olanlardan sonra artık çok daha yakınlardır. Arif ise konuşmak üzeredir ve ilk yapacağı şey Oktay’ın foyasını ortaya çıkarmaktır.

MERYEM DİZİSİ KONUSU

Başrol karakteri Meryem Akça otoyol girişlerinde memur olarak çalışan herkes tarafından sevilen alçak gönüllü bir kadındır. Ayrıca işi dışında babasının fırınında hamur işleriyle uğraşmaktadır. Meryem karakterinin bir de sevgilisi var adı Savcı Oktay. Sevgilisiyle birlikte evlilik planları yaparken onun yaptığı trafik kazasını üstlenen saf ve temiz bir kadın olan Meryem'in adı katile çıkar ve başına ummadık belalar açar.

MERYEM DİZİSİ OYUNCULARI

Furkan Andıç (Savaş)

26 yaşındaki İstanbul doğumlu yıldızı parlayan oyuncu Bilgi Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon programcılığı bölümünü bitirmiştir. Annesi Boşnak, babası ise Trabzon'ludur, 3 erkek kardeşin ortancısıdır. Umutsuz Ev Kadınları, Kaçak Gelinler, Kırgın Çiçekler gibi dizilerde rol almıştır. Yakışıklı oyuncu son olarak Tatlı İntikam dizisinde Sinan karakterine hayat vermiştir.

Ayça Ayçin Turan (Meryem Akça)

25 ocak doğumlu 24 yaşındaki güzel oyuncu 1.67 boyunda 48 kilodadır. İstanbul Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümü mezunudur. Karagül dizisinde Ada Şanverdi karakterine hayat vermiştir. Sevimli Tehlikeli filminde Şükrü Özyıldız'la başrolleri paylaşmıştır.

Serenay Aktaş (Burcu Komiser)

1 Ekim 1993 İstanbul doğumlu yetenekli oyuncu aynı zamanda profesyonel futbolcudur Beşiktaş'ın kadın futbol takımında forvet oynamaktadır. Survivor 2014'te yarışmıştır. Survivor All Star yarışmasında da yer almıştır. Kaçak Gelinler, Acil Aşk Aranıyor, Muhteşem Yüzyıl, Kanıt, Yahşi Cazibe ve Rengarenk gibi dizilerde rol almıştır.

Açelya Topaloğlu (Derin)

19 Kasım 1986 İzmir doğumlu genç oyuncu Anadolu Ateşi dans grubunda yer almıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden mezun olmuştur. Arka Sokaklar, Eve Düşen Yıldırım, Kaçak Gelinler gibi dizilerde rol almıştır. Son olarak İnadına Aşk dizisinde Defne'yi canlandıran oyuncu büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştur.

Cemal Toktaş (Savcı Oktay)

14 Ocak 1983 İstanbul doğumlu yetenekli oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunudur. Nergis Öztürk ile evlidir. Sıla, Adını Sen Koy, Dokorlar, Böyle Bitmesin ve Yılanların Öcü gibi dizilerde rol bulmuştur.

Uğur Demirpehlivan (Gülümser)

1 ocak 1963 doğumlu başarılı oyuncu 1.67 boyunda ve 78 kilodadır. Çilek Kokusu dizisinde Emel karakterine hayat vermiştir. Güzel Köylü dizisinde Ayten karakterine hayat vermiştir. Fatih Barbiye, Bir Çocuk Sevdim, Üvey Aile, Baba Ocağı rol aldığı diğer bazı dizilerdir.

Mutlu Güney (Arif Akça)

1 ocak 1954 Kayseri doğumlu oyuncu 1.80 boyunda ve 80 kilodadır. Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Lisans bölümü mezunudur. Aramızda Kalsın dizisinde Cemal karakterine hayat vermiştir. Son olarak Acı Aşk dizisinde rol almıştır.

Bestemsu Özdemir (Beliz)

1992 İstanbul doğumlu 23 yaşındaki yetenekli oyuncu 54 kiloda 1.74 boyundadır. İstanbul Teknik Üniversitesi Moda bölümünden mezundur. Saçları kestane tonundadır veoğlak burcudur. İlk olarak oyunculuk deneyimine Sakarya Fırat dizisinde başlamıştır. Kara Para Aşk dizisinde Nilüfer karakterini canlandırmıştır.

Uğur Çavuşoğlu (Yurdal)

12 Mart 1967 Artvin doğumlu oyuncu Karadeniz Teknik Üniversitesi fizik bölümünü tamamlamıştır. Daha sonra Bilkent Üniversitesi'nde Sahne sanatları tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Beni Unutma, Parmaklıklar Ardında, Dürüye'nin Güğümleri, Umutsuz Ev Kadınları ve Osmanlı Tokadı gibi dizilerde rol oynamıştır.

Kenan Acar (Güçlü)

6 mart 1990 İzmir doğumlu genç ve yakışıklı oyuncu 1.91 boyunda ve 80 kilodadır. Balık burcu olan oyuncu İzmir Bornova Lisesi'nden mezun olduktan sonra New York State Üniversitesi'nde eğitimini tamamlamıştır. Medcezir dizisinde Murat karakterine hayat vermiştir. Gamsız Hayat ve Cesur Yürek gibi dizilerde rol oynamıştır.

Sema Öztürk (Tülin)

23 temmuz 1977 İstanbul doğumlu oyuncu ilk olarak Karamel dizisinde oyunculuk yapmıştır. Ayrılsak da Beraberiz, Melekler Adası ve Hacı gibi dizilerde rol oynamıştır. 1.72 boyunda ve 54 kilodadır. Kara Melek, karadayı, Ruhsar, Kurtlar Vadisi, Avrupalı ve Deli Dumrul gibi projelerde yer almıştır.

Ayten Uncuoğlu (Nurten)

24 Mayıs 1946 Eskişehir doğumlu yetenekli oyuncu Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya bölümünden meuzn olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini Çılgın Bediş dizisi ile yaşamıştır. Kavak Yelleri dizisinde Mine karakterinin annesi rolünde oynamıştır. Dadı, 20 Dakika, Aliye, Haziran Gecesi, Eve DÖnüş gibi dizilerde rol oynamıştır.

Beste Kanar (Naz Sargun)

1991 Marmara Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunu olan oyuncu Kim Milyoner Olmak ister'de yarışmış 4. soruda elenmiştir. 1.66 boyunda ve 54 kiloda olan oyuncu terazi burcudur ve yeşil gözleriyle dikkatleri çekmiştir. Oyuncu ilk deneyimini Hanım Köylü dizisinde yaşamıştır.

Gülden Avşaroğlu (Selma)

1980 İstanbul doğumlu oyuncu Müjdar Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimini almıştır. 1.70 boyunda ve 64 kiloda olan oyuncu Cümbür Cemaat Aile, Alacakaranlık, Ey Aşk Nerdesin ve İlişki Durumu Karışık gibi projelerde yer almıştır.

Tekin Temel (Turan)

1 ocak 1968 Manisa doğumlu oyuncu 1.83 boyunda 75 kilodadır. Oğlak burcu olan oyuncu yeşil göz rengiyle dikkatleri çekmektedir. Ege Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Veda, Merhaba Hayat, Suskunlar, Güneşi Beklerken, Sevdaluk, İntikam ve Aşk ve Günah gibi dizilerde rol almıştır.

Sonat Dursun (Rıza)

1979 Ankara doğumlu oyuncu Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olmuştur. Kurtlar Vadisi Pusu, Dedektif Memoli ve Sende Gitme gibi projelerde yer almıştır.