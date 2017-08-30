Meryem 6. Bölüm fragmanı yayında mı? Meryem 5. Bölüm Kanal D’de

Meryem dizisi 5. Son Bölüm izleyici ile buluştu. Meryem 6. Bölüm fragmanı merak ediliyor. Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Meryem, saat 20.00’da ekrana geliyor. Sevgilisine güvenip onun işlediği bir cinayeti üstlenen Meryem’in başından geçenlerin anlatıldığı dizide başrollerini Furkan Andıç, Ayça Ayşin Turan ve Cemal Toktaş paylaşıyor. Oyuncu kadrosunda Açelya Topaloğlu, Uğur Çavuşoğlu, Serenay Aktaş ve Bestemsu Özdemir gibi isimler bulunuyor. Meryem son bölümde Savaş, Meryem ve Oktay’ın sevgili olduklarını öğrenmek üzereydi. Oktay’ın tüm engelleme çabasına rağmen Savaş, Meryem ve Oktay’ın birlikte oldukları otel odasına daldı. Gördükleri onu şoke etti. Meryem 6. Bölüm fragmanı ve Meryem 5. Bölüm izleme linki haberimiz içerisinde sizlerle olacak. Dizinin konusu ise şu şekilde; Başrol karakteri Meryem Akça otoyol girişlerinde memur olarak çalışan herkes tarafından sevilen alçak gönüllü bir kadındır. Ayrıca işi dışında babasının fırınında hamur işleriyle uğraşmaktadır. Meryem karakterinin bir de sevgilisi var adı Savcı Oktay. Sevgilisiyle birlikte evlilik planları yaparken onun yaptığı trafik kazasını üstlenen saf ve temiz bir kadın olan Meryem'in adı katile çıkar ve başına ummadık belalar açar.

MERYEM SON 5. BÖLÜM ÖZETİ

Meryem ve Oktay'ı otel odasında basan Savaş, gördüğü manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşıyor!

Savaş, Meryem ve Oktay’ın sevgili olduklarını öğrenmek üzeredir. Oktay’ın tüm engelleme çabasına rağmen Savaş, Meryem ve Oktay’ın birlikte oldukları otel odasına dalar. Gördükleri onu şoke eder. Turan Ersoy, Sargun Holding’in yolsuzluk davası için tekrar İstanbul’a gelmiştir.

Savaş, babasının ne kadar korktuğunu görür ama her zaman doğrulardan yanadır. Meryem’e onu çıkaranın Turan Ersoy olduğunu ve Oktay’ın babasından para aldığını ispatlamak için elinden geleni yapacaktır. Meryem onu hapisten kurtaran kişinin Oktay değil, Turan olduğunu öğrenmek üzeredir.

MERYEM DİZİSİ KONUSU

Başrol karakteri Meryem Akça otoyol girişlerinde memur olarak çalışan herkes tarafından sevilen alçak gönüllü bir kadındır. Ayrıca işi dışında babasının fırınında hamur işleriyle uğraşmaktadır. Meryem karakterinin bir de sevgilisi var adı Savcı Oktay. Sevgilisiyle birlikte evlilik planları yaparken onun yaptığı trafik kazasını üstlenen saf ve temiz bir kadın olan Meryem'in adı katile çıkar ve başına ummadık belalar açar.

MERYEM DİZİSİ OYUNCULARI

Furkan Andıç (Savaş)

26 yaşındaki İstanbul doğumlu yıldızı parlayan oyuncu Bilgi Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon programcılığı bölümünü bitirmiştir. Annesi Boşnak, babası ise Trabzon'ludur, 3 erkek kardeşin ortancısıdır. Umutsuz Ev Kadınları, Kaçak Gelinler, Kırgın Çiçekler gibi dizilerde rol almıştır. Yakışıklı oyuncu son olarak Tatlı İntikam dizisinde Sinan karakterine hayat vermiştir.

Ayça Ayçin Turan (Meryem Akça)

25 ocak doğumlu 24 yaşındaki güzel oyuncu 1.67 boyunda 48 kilodadır. İstanbul Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümü mezunudur. Karagül dizisinde Ada Şanverdi karakterine hayat vermiştir. Sevimli Tehlikeli filminde Şükrü Özyıldız'la başrolleri paylaşmıştır.

Serenay Aktaş (Burcu Komiser)

1 Ekim 1993 İstanbul doğumlu yetenekli oyuncu aynı zamanda profesyonel futbolcudur Beşiktaş'ın kadın futbol takımında forvet oynamaktadır. Survivor 2014'te yarışmıştır. Survivor All Star yarışmasında da yer almıştır. Kaçak Gelinler, Acil Aşk Aranıyor, Muhteşem Yüzyıl, Kanıt, Yahşi Cazibe ve Rengarenk gibi dizilerde rol almıştır.

Açelya Topaloğlu (Derin)

19 Kasım 1986 İzmir doğumlu genç oyuncu Anadolu Ateşi dans grubunda yer almıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden mezun olmuştur. Arka Sokaklar, Eve Düşen Yıldırım, Kaçak Gelinler gibi dizilerde rol almıştır. Son olarak İnadına Aşk dizisinde Defne'yi canlandıran oyuncu büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştur.

Cemal Toktaş (Savcı Oktay)

14 Ocak 1983 İstanbul doğumlu yetenekli oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunudur. Nergis Öztürk ile evlidir. Sıla, Adını Sen Koy, Dokorlar, Böyle Bitmesin ve Yılanların Öcü gibi dizilerde rol bulmuştur.

Uğur Demirpehlivan (Gülümser)

1 ocak 1963 doğumlu başarılı oyuncu 1.67 boyunda ve 78 kilodadır. Çilek Kokusu dizisinde Emel karakterine hayat vermiştir. Güzel Köylü dizisinde Ayten karakterine hayat vermiştir. Fatih Barbiye, Bir Çocuk Sevdim, Üvey Aile, Baba Ocağı rol aldığı diğer bazı dizilerdir.

Mutlu Güney (Arif Akça)

1 ocak 1954 Kayseri doğumlu oyuncu 1.80 boyunda ve 80 kilodadır. Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Lisans bölümü mezunudur. Aramızda Kalsın dizisinde Cemal karakterine hayat vermiştir. Son olarak Acı Aşk dizisinde rol almıştır.

Bestemsu Özdemir (Beliz)

1992 İstanbul doğumlu 23 yaşındaki yetenekli oyuncu 54 kiloda 1.74 boyundadır. İstanbul Teknik Üniversitesi Moda bölümünden mezundur. Saçları kestane tonundadır veoğlak burcudur. İlk olarak oyunculuk deneyimine Sakarya Fırat dizisinde başlamıştır. Kara Para Aşk dizisinde Nilüfer karakterini canlandırmıştır.

Uğur Çavuşoğlu (Yurdal)

12 Mart 1967 Artvin doğumlu oyuncu Karadeniz Teknik Üniversitesi fizik bölümünü tamamlamıştır. Daha sonra Bilkent Üniversitesi'nde Sahne sanatları tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Beni Unutma, Parmaklıklar Ardında, Dürüye'nin Güğümleri, Umutsuz Ev Kadınları ve Osmanlı Tokadı gibi dizilerde rol oynamıştır.

Kenan Acar (Güçlü)

6 mart 1990 İzmir doğumlu genç ve yakışıklı oyuncu 1.91 boyunda ve 80 kilodadır. Balık burcu olan oyuncu İzmir Bornova Lisesi'nden mezun olduktan sonra New York State Üniversitesi'nde eğitimini tamamlamıştır. Medcezir dizisinde Murat karakterine hayat vermiştir. Gamsız Hayat ve Cesur Yürek gibi dizilerde rol oynamıştır.

Sema Öztürk (Tülin)

23 temmuz 1977 İstanbul doğumlu oyuncu ilk olarak Karamel dizisinde oyunculuk yapmıştır. Ayrılsak da Beraberiz, Melekler Adası ve Hacı gibi dizilerde rol oynamıştır. 1.72 boyunda ve 54 kilodadır. Kara Melek, karadayı, Ruhsar, Kurtlar Vadisi, Avrupalı ve Deli Dumrul gibi projelerde yer almıştır.

Ayten Uncuoğlu (Nurten)

24 Mayıs 1946 Eskişehir doğumlu yetenekli oyuncu Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya bölümünden meuzn olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini Çılgın Bediş dizisi ile yaşamıştır. Kavak Yelleri dizisinde Mine karakterinin annesi rolünde oynamıştır. Dadı, 20 Dakika, Aliye, Haziran Gecesi, Eve DÖnüş gibi dizilerde rol oynamıştır.

Beste Kanar (Naz Sargun)

1991 Marmara Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunu olan oyuncu Kim Milyoner Olmak ister'de yarışmış 4. soruda elenmiştir. 1.66 boyunda ve 54 kiloda olan oyuncu terazi burcudur ve yeşil gözleriyle dikkatleri çekmiştir. Oyuncu ilk deneyimini Hanım Köylü dizisinde yaşamıştır.

Gülden Avşaroğlu (Selma)

1980 İstanbul doğumlu oyuncu Müjdar Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimini almıştır. 1.70 boyunda ve 64 kiloda olan oyuncu Cümbür Cemaat Aile, Alacakaranlık, Ey Aşk Nerdesin ve İlişki Durumu Karışık gibi projelerde yer almıştır.

Tekin Temel (Turan)

1 ocak 1968 Manisa doğumlu oyuncu 1.83 boyunda 75 kilodadır. Oğlak burcu olan oyuncu yeşil göz rengiyle dikkatleri çekmektedir. Ege Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Veda, Merhaba Hayat, Suskunlar, Güneşi Beklerken, Sevdaluk, İntikam ve Aşk ve Günah gibi dizilerde rol almıştır.

Sonat Dursun (Rıza)

1979 Ankara doğumlu oyuncu Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olmuştur. Kurtlar Vadisi Pusu, Dedektif Memoli ve Sende Gitme gibi projelerde yer almıştır.