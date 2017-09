Meryem 7. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Meryem 6. Bölümde Savaş, gizli ilişkiyi ortaya çıkarıyor!

Meryem 7. yeni bölüm fragmanı öncesi yeni bölüm için nefesler tutuldu. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile gündemden düşmeyen Meryem, heyecan dolu yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Seyircinin merakla beklediği Meryem 6. bölüm fragmanı yayına girdi. Meryem dizisinde bu hafta Savaş, Oktay ile Yurdal Sargun işbirliğini öğreniyor! Yurdal’ın kaçması üzerine, Savaş tutuklanır. Savaş, emniyette ağaç eve Derin ve Oktay’ın beraber geldiklerini öğrenir ve aralarında gizli bir ortaklık olduğundan şüphelenmeye başlar.



Meryem yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!



Yurdal, Oktay’ın, Turan’ın evinden aldığı dosyanın ödemesini bu kez farklı bir yolla yapacaktır. Plan sorunsuz işleyecek gibi gözükmektedir. Ama Savaş'ı hesaba katmamışlardır. Oktay’ın, Yurdal’dan rüşvet aldığını Meryem’e kanıtlamak üzerdir. Üstelik bu kez tüm kanıtları Meryem’in gözü önüne serecektir.



Meryem dizisi 6. bölümünde, Savaş'ın sözlerinden etkilenen Meryem, Oktay'ın söylediklerine inanmıyor! Peki Meryem sonunda onu korumaktan vazgeçip her şeyi itiraf edecek mi? Savaş'ın sözlerinden etkilenen Meryem, Oktay'ın söylediklerine inanmıyor! Peki Meryem sonunda onu korumaktan vazgeçip her şeyi itiraf edecek mi?



Meryem son bölümde neler oldu?



Savaş, kendisi gibi mağdur olan Meryem’e yardım etmekte kararlıdır. Meryem’in gerçekleri görmesi için uğraş veren Savaş, onu Oktay konusunda uyarır. Oktay’ın kirli işlere karıştığını ve rüşvet aldığını iddia eden Savaş, Meryem’e bunu kanıtlamak için uğraş verir. Oktay’ın babası Yurdal Sargun’la birlikte çalıştığını söyleyen Savaş, Meryem’in ona daha fazla inanamamasına çaba sarf eder.



Meryem ise artık Oktay’ın davranışlarının sorgulamaya başlamıştır. Her adımını takip eder ve Oktay ile bir kez daha karşı karşıya gelirler. Meryem, sevgilisi Oktay’a inanmamaya başlar. Oktay’a inanacının kalmadığını itiraf eden Meryem’in kimseye güveni kalmaz. Bu yolda tek yoldaşı kendisi gibi yaşanan kazada en büyük yarayı alan Savaş’tır.



İntikam ve iyilik arasında gidip gelen Savaş ise son hamlesini yapar. Polis sorgusunda uzun zamandır peşinde olduğu bir durumu açıklar. Oktay’ı düşman belleyen Savaş, Meryem ile ilişkilerinin olduğunu ve bu sayede Meryem’in cezasının sona erdiğini savunur. Artık tüm oklar hem Oktay hem de Meryem’in üzerine çekilmiştir.



OYUNCULAR



Furkan Andıç (Savaş Sargun)



Sargun Ailesi'nin veliahtı. Mütevazı ve vicdanlı bir genç adam. Sevgilisi Sevinç, Meryem ve Oktay’ın yaptığı kazada karnında bebeğiyle ölünce dünyası darmadağın oluyor. Şimdi tek amacı intikam. Doğrunun peşinden giden, yalanla oyunla işi olmayan biri.



Ayça Ayşin Turan (Meryem Akça)



Hikayenin en masum karakteri. Babası Arif’in fırınında çalışıyor. Annesini kaybetmiş. Babası ve sevgilisi Savcı Oktay’dan başka kimsesi yok. Sevgilisi Oktay’ın suçunu üstleniyor ve normal giden sakin hayatı bir gecede altüst oluyor. Hem büyük bir sırrı saklamak hem de kendine söylenen yalanlara rağmen hayatla baş etmek zorunda