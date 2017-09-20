Meryem 9. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Meryem dizisi 8. bölüm bu akşam Kanal D'de izlenecek

Meryem 9. bölüm fragmanı öncesi bu akşam yayına girecek olan 8.yeni bölüm fragmanı günler öncesinde seyirciyle buluştu. Savaş ile Meryem arasındaki engeller ortadan kalkıyor; Burcu ile Güçlü duygularını birbirlerine açıklıyor! Sevinç ve bebeğinin ölümüyle sonuçlanan kaza, Savaş ile Meryem'i karşı karşıya getirmişti. Savaş, tüm suçun Meryem taarfından işlendiğini düşünmüş ve onun cezasını çekmesi için kollarını sıvamıştı. Fakat zamanla gerçekleri öğrenmeye başlayan Savaş, Meryem'in başkalarını korduğunu anlamıştı. Meryem'in de kendisi gibi bu kazadan gönül yarasıyla kurtulduğunu gören Savaş, Meryem'e karşı beslediği nefret duygusunu sonlandırmıştı. Meryem de Savaş'ın çektiği acıları anlamış ve kendisini onun yerine koyduğunda büyük acılar çekmişti. İkilinin aralarındaki duvarları yıkması, yeni bir başlangıç yapmalarına sebep olur. İşte Meryem 9. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.



MERYEM 8. BÖLÜM ÖZETİ



Oktay, amaçlarına adım adım ulaşmak üzeredir. Yurdal Sargun ile iş birliği yapmış, Sargun Holding’te çalışmak istemektedir. Fakat en önemli arzusu Savaş’ın, Meryem’den uzak durmasıdır. Yurdal, şirket kısmına boyun eğer fakat Savaş’ın, Meryem’den uzak durması çok da mümkün değildir.



Öte yandan Savaş, Arif’i yeniden kliniğe aldırır. Meryem ona güvenmeye başlar. Güçlü, sonunda Burcu’yu ikna eder ve Burcu arşive girer. Delil torbasında buldukları ‘’Ş’’ harfli kol düğmesi onları hedefe daha da yaklaştırır. Kol düğmesinin tekrar gündeme geldiğini öğrenen Oktay ise deliye döner. Savaş, Meryem’e daha da yakınlaşır ve Oktay’ın onu daha fazla kandırmasına müsaade etmemeye karar verir.



Öte yandan her fırsatta Burcu'ya duygularını açıklamak isteyen Güçlü, yüzleşme fırsatı yakalar. Güçlü, kalbini Burcu'ya açarken, Burcu'nun vereceği cevap onu daha da heyecanlandırır. Oktay, Savaş'ı bir seçim yapmaya zorluyor; Meryem'i büyük bir tehlike bekliyor!



Meryem, Derin ve savcı Oktay'ın büyük yüzleşmesinde silah sıkılır. Oktay, oynadığı oyunla Derin'i büyük bir tehlikenin içine atar. Derin, artık çaresizdir ve Oktay'ın ağzından çıkan her şeyi yapmak zorunda kalacaktır. Bu durumu lehine çeviren Oktay, yine güçlü duruma geçmiştir. Meryem ise yaşadığı olaylardan yorulmuş, buna bir son vermek için uzaklaşmaya kararlıdır. Savaş'ın hırsından korkan Meryem, herkesten uzakta olmayı tercih etmek zorunda kalır.



Burcu, labaratuardan gelen sonuçta yepyeni bir bilgiye ulaşır. Güçlü ile Burcu, kazanın detaylarına ulaşmaya yaklaşırken, Oktay'ın oyunlarının son kurbanı Savaş olacaktır. Meryem, merakla beklenen yeni bölümüyle 20 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

MERYEM 8. BÖLÜM FRAGMANI







MERYEM DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Meryem, Oktay'dan ayrılacağı konuşuldu. Meryem, son yaşananlardan sonra artık Oktay ile devam etmeme kararı alır. Tüm gerçekleri, Savaş'ın da bilmesi gerektiğini düşünür ve onunla görüşmeye gider. Savaş, saklanan sırları öğrenmek için Meryem'in açıklama yapmasını bekler.



Savaş'ın inatçı tavrıyla gerçekler gün yüzüne çıkmaya eder. Burcu'nun bulduğu bilgiler, işlerin yönünü değiştirecektir. Meryem ise Oktay'ın kendinden bir şeyler sakladığına artık daha çok inanmaya başlar. Elindeki dosyayla Oktay'a hesap sorar ve alacağı yanıta göre olayların bambaşka boyut alacağını gayet açık bir dille lanse eder.