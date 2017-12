Meryem dizisi 22.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Meryem 21. bölüm bu akşam Kanal D'de izlenecek

Meryem dizisi 22.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtı ve Meryem 21.son bölüm izleme linki haberimizde. Aşk ve tutku dolu sahneleriyle izleyenleri ekrana kilitleyen Meryem 21. son bölümünde Hastaneden kaçırılan Oktay, içinde olduğu ambulansla kaza geçiriyor; ölüm haberi her şeyin seyrini değiştiriyor! Oktay’ın ölümünün ardından Meryem, geçmişinden birini kaybettiği için sarsılmıştır. Savaş geleceğe dair umutludur. Derin, Meryem’in hapse girmesi için harekete geçer. Nurten de oğlunun katilinin Meryem olduğunu düşünmektedir. Bomba etkisi yaratan tanıtımları ve oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiren Meryem dizisi 22.yeni bölüm fragmanı ve 21. son bölüm detaylarını sizler için derledik. Furkan Andıç ve Ayça Ayşin Turan’ın başrollerini paylaştığı Meryem dizisi yeni bölümleriyle her Çarşamba akşamı Kanal D'de izleyicisiyle buluşmaya devam edecek..



Meryem dizisinde ''Bir çift göz mutlulukla seni izliyorsa, attığın her adıma bakıyorsa, bütün hareketlerini takip ediyorsa, başka hiçbir şey yapmaya gerek yoksa, o zaman mutluluk var demektir...''







Meryem ile Savaş'ın aşkı zirveye çıkıyor! İkili bir arada yaşadıkları tüm problemleri arkalarında bırakmak isterler. İlk defa her ikisi de sorunlarından sıyrılıp, gelecekleri hakkında umut dolu olabilmişlerdir. Bu aşk dolu dakikalar, Güçlü'den gelen telefonla son bulur.





Güçlü, savcı Oktay'ın gözleri önünde cayır cayır yandığını ve öldüğünü söyler. Şok haberi alan Savaş, kendileri için hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını anlamıştır. Meryem ile Savaş'ı şimdi yeni bir mücadele beklemektedir.

MERYEM 21. BÖLÜM ÖZETİ

Hastaneden kaçırılan Oktay, içinde olduğu ambulansla kaza geçiriyor; ölüm haberi her şeyin seyrini değiştiriyor!



Oktay’ın ölümünün ardından Meryem, geçmişinden birini kaybettiği için sarsılmıştır. Savaş geleceğe dair umutludur. Derin, Meryem’in hapse girmesi için harekete geçer. Nurten de oğlunun katilinin Meryem olduğunu düşünmektedir.



MERYEM 21. BÖLÜM FRAGMANI







Savaş, Meryem’i korumak için onu uzaklaştırmaya karar verir ancak Oktay hakkındaki araştırma derinleştikçe tüm karakterleri ilgilendiren bilgiler ortaya çıkmaya başlamıştır.



Meryem ile Savaş, sonunda mutluluğu yakalıyor; Güçlü, Burcu'nun yaralarını sarmaya çalışıyor!



Meryem ile Savaş, ilk tanıştıkları andan itibaren dikenlerle dolu yollardan geçmek zorunda kalmışlardı. Sevinç ve bebeğinin ölümüyle sonuçlanan kaza, ikilinin yollarının kesişmesine sebep olmuştu. Savaş, intikam almak için Meryem'i hedef haline getirse de gerçekler sonunda ortaya çıkmış ve asıl suçlunun Oktay olduğu anlaşılmıştı. Bu süreçten sonra Meryem, Savaş'ın duygularına karşılık vermek istemese de kalbine daha fazla engel olamaz. İkili yaşadıkları onca acıdan sonra aralarındaki duvarları yıkarlar ve aşk, her ikisine de iyi gelir.



MERYEM 21. BÖLÜM FRAGMANI







MERYEM 20. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Meryem, babasının ölümünde Oktay’ın parmağı olduğunu öğrendiği için şoktadır. Oktay’ı bulmak için yola çıkar. Bu kez Savaş, Meryem’in katil olmasını engellemek için peşine düşer. Oktay ise kaçmaya hazırlanmaktadır. Meryem’i karşısında görünce ne yapacağını bilemez. Meryem babasının hesabını sormaya kararlıdır. Oktay’ın kaçmasına göz yummaya niyeti yoktur. Oktay hakkındaki gerçekler, Meryem'i harekete geçiriyor; Savaş onu durdurmaya çalışıyor!



MERYEM DİZİSİ GENEL KONUSU



Yağmurlu bir gecede yaşanan kazanın üç insanın hayatını tamamen değiştirmesini konu alan dizinin genel hikayesi ve künyesi şöyle;



Sevdiği adam için işlemediği suçu üstlenen bir kadın Meryem, Kariyer ve güç uğruna her şeyi yapabilecek bir Savcı Oktay, Âşık olduğu kadını kaybettikten sonra intikam hırsı ile gözü kararan Savaş…



Yağmurlu bir gecede yaşanan kaza bu üç insanın hayatını değiştirir. Adalet adamı Oktay güce, gücün adamı Savaş adalete muhtaç ilerler bu yolda.

Her iki adamın günahlarının yükünü Meryem çeker… Ta ki aşk denkleme dâhil olup, adaleti getirene kadar…



MERYEM OYUNCU KADROSU

Furkan Andıç (Savaş)

26 yaşındaki İstanbul doğumlu yıldızı parlayan oyuncu Bilgi Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon programcılığı bölümünü bitirmiştir. Annesi Boşnak, babası ise Trabzon'ludur, 3 erkek kardeşin ortancısıdır. Umutsuz Ev Kadınları, Kaçak Gelinler, Kırgın Çiçekler gibi dizilerde rol almıştır. Yakışıklı oyuncu son olarak Tatlı İntikam dizisinde Sinan karakterine hayat vermiştir.

Ayça Ayçin Turan (Meryem Akça)

25 ocak doğumlu 24 yaşındaki güzel oyuncu 1.67 boyunda 48 kilodadır. İstanbul Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümü mezunudur. Karagül dizisinde Ada Şanverdi karakterine hayat vermiştir. Sevimli Tehlikeli filminde Şükrü Özyıldız'la başrolleri paylaşmıştır.

Serenay Aktaş (Burcu Komiser)

1 Ekim 1993 İstanbul doğumlu yetenekli oyuncu aynı zamanda profesyonel futbolcudur Beşiktaş'ın kadın futbol takımında forvet oynamaktadır. Survivor 2014'te yarışmıştır. Survivor All Star yarışmasında da yer almıştır. Kaçak Gelinler, Acil Aşk Aranıyor, Muhteşem Yüzyıl, Kanıt, Yahşi Cazibe ve Rengarenk gibi dizilerde rol almıştır.

Açelya Topaloğlu (Derin)

19 Kasım 1986 İzmir doğumlu genç oyuncu Anadolu Ateşi dans grubunda yer almıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden mezun olmuştur. Arka Sokaklar, Eve Düşen Yıldırım, Kaçak Gelinler gibi dizilerde rol almıştır. Son olarak İnadına Aşk dizisinde Defne'yi canlandıran oyuncu büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştur.

Cemal Toktaş (Savcı Oktay)

14 Ocak 1983 İstanbul doğumlu yetenekli oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunudur. Nergis Öztürk ile evlidir. Sıla, Adını Sen Koy, Dokorlar, Böyle Bitmesin ve Yılanların Öcü gibi dizilerde rol bulmuştur.

Uğur Demirpehlivan (Gülümser)

1 ocak 1963 doğumlu başarılı oyuncu 1.67 boyunda ve 78 kilodadır. Çilek Kokusu dizisinde Emel karakterine hayat vermiştir. Güzel Köylü dizisinde Ayten karakterine hayat vermiştir. Fatih Barbiye, Bir Çocuk Sevdim, Üvey Aile, Baba Ocağı rol aldığı diğer bazı dizilerdir.

Mutlu Güney (Arif Akça)

1 ocak 1954 Kayseri doğumlu oyuncu 1.80 boyunda ve 80 kilodadır. Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Lisans bölümü mezunudur. Aramızda Kalsın dizisinde Cemal karakterine hayat vermiştir. Son olarak Acı Aşk dizisinde rol almıştır.

Bestemsu Özdemir (Beliz)

1992 İstanbul doğumlu 23 yaşındaki yetenekli oyuncu 54 kiloda 1.74 boyundadır. İstanbul Teknik Üniversitesi Moda bölümünden mezundur. Saçları kestane tonundadır veoğlak burcudur. İlk olarak oyunculuk deneyimine Sakarya Fırat dizisinde başlamıştır. Kara Para Aşk dizisinde Nilüfer karakterini canlandırmıştır.

Uğur Çavuşoğlu (Yurdal)

12 Mart 1967 Artvin doğumlu oyuncu Karadeniz Teknik Üniversitesi fizik bölümünü tamamlamıştır. Daha sonra Bilkent Üniversitesi'nde Sahne sanatları tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Beni Unutma, Parmaklıklar Ardında, Dürüye'nin Güğümleri, Umutsuz Ev Kadınları ve Osmanlı Tokadı gibi dizilerde rol oynamıştır.

Kenan Acar (Güçlü)

6 mart 1990 İzmir doğumlu genç ve yakışıklı oyuncu 1.91 boyunda ve 80 kilodadır. Balık burcu olan oyuncu İzmir Bornova Lisesi'nden mezun olduktan sonra New York State Üniversitesi'nde eğitimini tamamlamıştır. Medcezir dizisinde Murat karakterine hayat vermiştir. Gamsız Hayat ve Cesur Yürek gibi dizilerde rol oynamıştır.

Sema Öztürk (Tülin)

23 temmuz 1977 İstanbul doğumlu oyuncu ilk olarak Karamel dizisinde oyunculuk yapmıştır. Ayrılsak da Beraberiz, Melekler Adası ve Hacı gibi dizilerde rol oynamıştır. 1.72 boyunda ve 54 kilodadır. Kara Melek, karadayı, Ruhsar, Kurtlar Vadisi, Avrupalı ve Deli Dumrul gibi projelerde yer almıştır.

Ayten Uncuoğlu (Nurten)

24 Mayıs 1946 Eskişehir doğumlu yetenekli oyuncu Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya bölümünden meuzn olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini Çılgın Bediş dizisi ile yaşamıştır. Kavak Yelleri dizisinde Mine karakterinin annesi rolünde oynamıştır. Dadı, 20 Dakika, Aliye, Haziran Gecesi, Eve DÖnüş gibi dizilerde rol oynamıştır.

Beste Kanar (Naz Sargun)

1991 Marmara Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunu olan oyuncu Kim Milyoner Olmak ister'de yarışmış 4. soruda elenmiştir. 1.66 boyunda ve 54 kiloda olan oyuncu terazi burcudur ve yeşil gözleriyle dikkatleri çekmiştir. Oyuncu ilk deneyimini Hanım Köylü dizisinde yaşamıştır.

Gülden Avşaroğlu (Selma)

1980 İstanbul doğumlu oyuncu Müjdar Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimini almıştır. 1.70 boyunda ve 64 kiloda olan oyuncu Cümbür Cemaat Aile, Alacakaranlık, Ey Aşk Nerdesin ve İlişki Durumu Karışık gibi projelerde yer almıştır.