Meryem yeni 13. bölüm fragmanı yayında mı Meryem son 12.bölüm Kanal D izleyicisiyle buluşacak

Meryem 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu dizi severler tarafından merak ediliyor. Heyecanın bir an olsun eksik olmadığı dizi Meryem'de bu hafta Meryem yaşadığı acı olay sonrası dünyası değişen genç kızın Savaş'tan duyduklarıyla daha da şaşıracağını gösterdi. Genç kıza karşı olan ilgisini gizlemeye devam eden ve ona aşık olduğunu itiraf edemeyen Savaş, kendi içerisinde yüzleşme yaşayacak. Oktay, annesi sayesinde eline büyük bir koz geçirir. Meryem’in yanında çalıştığı Gülümser’in, Güçlü’nün annesi olduğunu öğrenir. Savaş, Meryem’e babasının ölümünde Yurdal’ın parmağı olduğunu söylerse onu kaybedeceğinin farkındadır ama öğrendiği ismi ona söyleyeceğine söz vermiştir. Yurdal Sargun'un sırt çevirdiği Oktay, karşı bir hamle yapmaya hazırlanıyor! Bomba etkisi yaratan tanıtımları ve oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiren Meryem 12. Bölümü ile 18 Ekim Çarşamba 20.00'de!



MERYEM 12. BÖLÜM ÖZETİ

Meryem’in bu hatfaki yeni bölümünde Oktay, annesi sayesinde eline büyük bir koz geçirir. Meryem’in yanında çalıştığı Gülümser’in, Güçlü’nün annesi olduğunu öğrenir. Savaş, Meryem’e babasının ölümünde Yurdal’ın parmağı olduğunu söylerse onu kaybedeceğinin farkındadır ama öğrendiği ismi ona söyleyeceğine söz vermiştir. Savaş neden Meryem’i kaybetmekten bu kadar korktuğunu kendisine itiraf edememektedir. Bu gerçeği Meryem’den bilgi almak için saklayan Savaş ve Güçlü, şimdi ne yapacaklar?



Oktay, Yurdal Sargun’u karşısına almayı göze almış, Meryem ve Savaş’ı birbirlerinden uzak tutmak için ne gerekirse yapmaya hazırdır. Nurten ise Gülümser’in gerçek kimliğini öğrenmiş, Oktay’a söylemeye çalışmaktadır. Beliz, Berk’in neyin peşinde olduğunu öğrenmek üzeredir. Öğrenecekleri herkesi hayatını değiştirecektir.



MERYEM 11. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Meryem 11. son bölümünde Oktay yaptıklarından dolayı köşeye sıkışıyor; Yurdal Sargun bu durumu kullanmaya hazırlanıyor! Meryem’in babası Arif’i öldüren Oktay, okların kendisine çevrileceğini düşünür. Yurdal Sargun ile birlikte hareket eden Oktay, yine yardımına ihtiyaç duyar. Derin’in de her şeyi Yurdal’a anlatması, elini iyice güçlendirir. Yurdal Sargun, Oktay’ın güç durumda olmasını kullanma fırsatını eline geçirir.



Savaş ile Meryem ise, Arif’in katilinin peşine düşmüşlerdir. Arif’in yattığı klinikte, kendisini komaya sokanın Oktay olduğunu itiraf ettiği hemşireye ulaşırlar. Hemşirenin elindeki notla her şeyi açığa çıkarmaya adım adım yaklaşan Meryem ile Savaş, Yurdal Sargun ve Oktay’ın oyununun kurbanı olacaklardır.



Meryem, babası Arif’in ölümüyle hayatına yeni bir başlangıç yapmak ister. Herkesin hayatını kararttığını ve kendisinin uğursuz olduğunu düşünen Meryem, İstanbul’u terk etmek istese de buna Savaş engel olur. Savaş, Oktay’ın maskesini düşürmek ister ve gerçekleri Meryem’in de görmesini arzu eder. Meryem’in babası Arif’in katilinin de ortaya çıkması için Meryem ile birlikte hareket etmeyi planlar. Savaş’ın devamlı Meryem’in etrafında olması, Güçlü’nün dikkatini çekmektedir. Meryem’i düşman olarak gören Savaş’taki bu değişimi, Güçlü sorgulamaya başlar. Savaş ile Güçlü’yü karşı karşıya getiren yüzleşme, Savaş’ın duygularını yeniden sorgulamasına neden olur.



Öte yandan Yurdal Sargun’un sırt çevirdiği Oktay, karşı hamle yapar. Sargun Ailesi içinde bölünme olmasını amaçlayan Oktay, klinikteki hemşireyi Küba’ya gönderenin Yurdal Sargun olduğunu Savaş’a kanıtlar. Savaş ile Yurdal Sargun’un yüzleşmesi, aralarında ilişkinin kopmasına neden olur. Nişanlısı Derin’e de güvenemeyen Savaş, onunla ilişkisini de bitirme noktasına gelir.



Sevinç ve bebeğinin ölümüyle sonuçlanan kazadan sonra iş bulamayan Meryem’i, Gülümser’in yanında çalışmasını sağlayan Savaş ve Güçlü’yü de büyük bir tehlike beklemektedir. Zira Oktay, annesi sayesinde Gülümser’in, Güçlü’nün annesi olduğunu öğrenmiştir. Meryem’in bilmediği bu gerçek, Savaş’a güvenip güvenemeyeceği konusunda büyük bir sınav olacaktır.







OYUNCULAR



Furkan Andıç



Savaş Sargun



Sargun Ailesi'nin veliahtı. Mütevazı ve vicdanlı bir genç adam. Sevgilisi Sevinç, Meryem ve Oktay’ın yaptığı kazada karnında bebeğiyle ölünce dünyası darmadağın oluyor. Şimdi tek amacı intikam. Doğrunun peşinden giden, yalanla oyunla işi olmayan biri.



Ayça Ayşin Turan



Meryem Akça



Hikayenin en masum karakteri. Babası Arif’in fırınında çalışıyor. Annesini kaybetmiş. Babası ve sevgilisi Savcı Oktay’dan başka kimsesi yok. Sevgilisi Oktay’ın suçunu üstleniyor ve normal giden sakin hayatı bir gecede altüst oluyor. Hem büyük bir sırrı saklamak hem de kendine söylenen yalanlara rağmen hayatla baş etmek zorunda.



Cemal Toktaş



Oktay Şahin



Meryem’in uzun zamandır sevgilisi. Savcılık görevine başlamadan önceki gece kazaya karışıyorlar. Direksiyonda kendisi olmasına rağmen Meryem’in suçu üstlenmesini kabul ediyor. Kendisini kurtarmak için her türlü yalanı söyleyebilecek, para ve güç için her şeyi göze alabilecek biri. Gözü hep yüksekte.



Açelya Topaloğlu



Derin Berker



Savaş’ın çocukluk arkadaşı. Ama ona yıllardır aşık ve Savaş’ı kaybetmemek için bunu saklıyor. Aşkı için her şeyi yapabilecek kadar gözü kara.