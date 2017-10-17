Müge Anlı canlı yayın izleme linki ATV’de! Müge Anlı Gürkan Kaan katili kim?

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MÜGE ANLI GÜRKAN KAAN KATİLİ BULUNDU MU?

Kaan ve Gürkan adlı iki kuzen 22 gündür aranıyordu. Ailenin Müge Anlı'ya başvurması üzerine kayıp olan iki kuzen ile ilgili acı haber geldi. İki kuzen barajda arabada ölü olarak bulundu. 22 ve 24 yaşında olan iki kuzenden acı haber geldi. Kaybolduktan sonra haklarında ortaya atılan iddiaya göre Gürkan evli bir kadınla ilişkisi vardı ve kadının amcası Gürkan'ı görmüştü.

Tekirdağ'da 23 Eylül günü 'Balık tutmaya gidiyoruz' diyerek, evlerinden ayrılan 24 yaşındaki Kaan Arda ile 22 yaşındaki Gürkan Pehlivan'ın cansız bedenleri, İstanbul Silivri'deki Değirmenköy Barajı'nda bulundu. İki kuzenin içinde olduğu otomobil, sudan çıkarılırken yakınları, sinir krizi geçirdi.

Çerkezköy İlçesi'ndeki bir fabrikada çalışan ve kuzen belirtilen Arda ile Pehlivan, 23 Eylül günü akşamı 'Balık tutmaya gidiyoruz' diyerek, evlerinden çıktı. Yola 59 EE 239 plakalı Otomobille çıkan kuzenlerden bir daha haber alınamadı.

Aileleri, cep telefonlarına ulaşamadığı Arda ve Pehlivan'ı gidebilecekleri her yerde aradı; ancak kuzenler bulunamayınca, polis ve Jandarmaya kayıp başvurusu yapıldı.

Arama çalışmalarını sürdüren polis, jandarma, AKUT ve afad ekipleri, Pehlivan'ın cep telefonunun en son İstanbul'un Silivri İlçesi'ne bağlı Demirköy mevkisinde sinyal verdiğini belirledi.

Çevrede yaklaşık 3 haftadır arama çalışmaları devam ederken, bu Sabah Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, Değirmenköy Barajı'na dalış yaptı.

Saatler süren çalışmaların ardından Kaan Arda ile Gürkan Pehlivan'ın baraja düştükleri otomobil içerisinde cansız bedenleri bulundu. Otomobil, sudan vinçle çıkarılırken, Arda ile Pehlivan'ın yakınları bu sırada sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MÜGE ANLI KİMDİR?

2008 yılından bu yana yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusudur. Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Sevilen gazeteci Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Lisansüstü eğitimini Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yaparak tamamlamıştır.

Bir kız çocuğu sahibi olduğu Burhan Akdağ'dan 2008 yılında ayrılan Müge Anlı, Televizyon kariyerine magazin dalında giriş yapmıştır. İlk yapımına Kanal D ekranlarında başlamış, magazin camiasının bilindik ismi Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programını yapmıştır. Sadece magazin üzerine kurulu olan ve sevilerek izlenen programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlayan Anlı, beğeni toplayan programın ikinci sezonunu Pakize Suda ile birlikte yapmıştır.

Dobra Dobra programı ile birlikte edindiği sunuculuk tecrübesini farklı alanlara taşımak isteyen güzel sunucu, Atv ekranında tek başına üstlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programını hayata geçirmiştir. Hukuk konusundaki bilgi ve tecrübesini de kullanan Anlı, programında yakınlarını arayan insanları ve faili meçhul cinayetleri konu olarak ele aldı. Birçok cinayeti programı aracılığıyla aydınlatmayı başaran güzel sunucu, bu programa gündüz kuşağında devam etmektedir.

Bunların dışında 2010 yılında 'Film Gibi' ve Müge Anlı ile Mektubunuz var programlarını da hayata geçirmiştir.

MÜGE ANLI’NIN ESKİ EŞİ KİMDİR?

Müge Anlı bir kere evlenmiştir. O da 1993 yılında hayatını birleştirdiği 2008 yılında ayrıldığı Burhan Akdağ’ladır. Burhan Akdağ’da Müge Anlı gibi gazetecidir. Burhan Akdağ 3 kere evlenmiştir. Bu evliliklerin ikisi Müge Anlı ile olmuştur. Müge Anlı ile eşi olaylı bir şekilde boşanmışlardır. Müge Anlı eşini şiddet uyguladığı gerekçesi ile şikayet etmiştir. Basında bu konuyla ilgili birçok iddia yer almıştır. Koynumdaki Yılan isimli bir kitabı vardır.

Burhan Akdağ'ın kitabından bir alıntı, "Cumayı cumartesiye bağlayan gece heyecandan neredeyse hiç uyuyamadım. Her tarafım kıpır kıpırdı. Hayal kuruyordum. O cumartesi günü saat sabah on gibi Kadıköy Hasanpaşa' daki İcra Dairesi'nin önündeydim. Binalara bakan bankın üzerinde oturmuş heyecanla buluşmayı bekliyordum. Halbuki saat on ikide buluşacaktık. Her yer bomboştu, içeride sadece bir polis memuru vardı nöbette, bir de ben vardım dışarıda. Kalbim yerinden fırlayacak gibiydi. Hayatım boyunca hiç böyle bir heyecan yaşadığımı hatırlamıyordum. Sevgilisini bekleyen yeni aşık gibi belki ondan da yoğun bir heyecan içindeydim. Dakikaları sayıyordum, 2 saat giderek uzuyordu. Onikiye çeyrek kala pedagog geldi. Giden gelen arabaları gözetliyordum, arabayla geleceklerini düşünüyordum çünkü. Fakat birden bir taksi yanaştı, taksinin arka sol camında Lidya'yı gördüm. Aylardır görmediğim benim küçüğüm, her şeyim, 'Lidoş'um oradaydı işte, içimdeki heyecanı, mutluluğu anlatmam imkansız, adeta bayılacak gibiydim, şu anda bile bunları yazarken aynı heyecanı tekrar yaşıyorum. Heyecandan ayağa bile kalkamadım"

MÜGE ANLI’NIN KIZI KİM?

Müge Anlı’nın eski eşi Burhan Akdağ’dan bir kızı var. Kızının ismi Lidya.