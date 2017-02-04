Muhteşem Yüzyıl Kösem 11. bölüm fragmanı Yeni bölüm hangi gün yayınlanacak?

Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisi yeni bölümüyle ekrana geleceği günü bekliyor. Cuma akşamları FOX TV'de ekrana gelen dizi reytinglerde istenileni veremeyince kanal tarafından yayın günü değiştirildi. Artık salı akşamları ekrana gelecek. Muhteşem Yüzyıl Kösem 11. yeni bölümü 14 Şubat Salı akşamı saat 20.00'de yayınlanacak. Son bölümü yeni gelişmelere sahne olan dizinin yeni bölümü izleyiciler tarafından bekleniyor. İşte Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinin yeni bölüm fragmanı.

MUHTEŞEM YÜZYIL KÖSEM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sultan Murad, Farya’ya yapılan saldırıya karışan yüzlerce insanı toplatır. Onlara verdiği ceza ahaliyi korkutur. Farya, gece vakti, Gevherhan Sultan’ın, Silahdar’ın dairesine girdiğini görür ve onu izler. Silahdar’ın kalbindeki kişinin Gevherhan olduğunu anlar… Sultan Murad, Farya’ya nikah kıyar. Nikahın haremde ilan edilmesinden sonra, Kösem Sultan ve Ayşe Sultan şoke olur. Ayşe sinir krizi geçirirken, Farya ise Kösem’in karşısındadır. Şehzade Kâsım, kendini ihbar eden kişinin Bayezid olduğunu öğrenir. İki kardeş arasında kavga çıkar. Bu kavgayı, Sultan Murad ayırır. Sultan Murad’la karşı karşıya gelen Bayezid, gerçekleri anlatabilecek midir?