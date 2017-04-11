Muhteşem Yüzyıl Kösem 20. yeni bölüm fragmanı son bölüm - FOX

Muhteşem Yüzyıl Kösem 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? FOX TV’nin salı akşamları saat 23.00’te yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinin son bölümünde, Sultan Murad, Farya’yla yüzleşti. Farya’nın hamile olduğu anlaşıldı. Gülbahar Sultan’ın yaşadığını öğrenen Kösem Sultan, Şehzade Bayezid’le karşı karşıya geldi. Yeni bölümü 18 Nisan 2017 Salı ekrana gelecek olan Muhteşem Yüzyıl Kösem 20. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında buradan izleyebileceksiniz.

MUHTEŞEM YÜZYIL KÖSEM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Muhteşem Yüzyıl Kösem de bu hafta Sultan Murad suikasta uğruyor!

Sultan Murad, Farya’yla yüzleşiyor! Farya’nın hamile olduğu anlaşılıyor! Gülbahar Sultan’ın yaşadığını öğrenen Kösem Sultan, Şehzade Bayezid’le karşı karşıya geliyor!

Sinan Paşa ve Gülbahar Sultan, Bayezid’i tahta çıkarmak için harekete geçiyor! Âtike Sultan ve Silahdar ilk defa yakınlaşıyor! Sultan Murad, Revan seferine çıkıyor! Kösem Sultan Gülbahar Sultan’la karşı karşıya geliyor! Şehzade Bayezid, Sultan Murad’a suikast düzenliyor!

MUHTEŞEM YÜZYIL KÖSEM KONUSU NEDİR?

Türkiye’nin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinde büyük hayran kitlesine sahip “Muhteşem Yüzyıl Kösem” yeni sezonunda dev kadrosuyla izleyicisini ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Çağatay Tosun’un üstlendiği “Muhteşem Yüzyıl Kösem”, "Devlet-i Aliyye" ile nikahlı Kösem Sultan ile oğlu Murad’ın savaşını konu aldığı yeni sezonunda Osmanlı’nın tarihinde yepyeni bir perde açacak.

Altı yaşındaki oğlu tahta geçtiğinde “Saltanat Naibeliği” makamına yükselen Kösem Sultan, tüm düşmanlarını alt ederek elde ettiği iktidarının yanı sıra saltanat naibeliğiyle dünyaya diz çöktüren bir sultan olmuştur. Oğlu IV. Murad üzerinden devletin en büyük otoritesi haline gelen Kösem Sultan’ın gücü, iktidarı ele alma isteğinde olan Sultan Murad’ın demir yumruğuyla sarsılacak; sıradan olmayı asla kabul edemeyecek iki kişi; ana ve oğul, hünkar ile sultan karşı karşıya gelecektir.Bağdat Fatihi IV. Murad, azmi, kararlılığı ve kudretiyle Osmanlı İmparatorluğu’na Kanuni Sultan Süleyman’dan sonraki en güçlü dönemini yaşatacak; devletin içeride ve dışarıda girdiği yenilgiler çağını kapatacaktır. Dizi, Osmanlı’nın hasret kaldığı güçlü dönemleri geri getiren IV. Murad’ın Kösem Sultan’a karşı iktidar yürüyüşünü ve hiç bilmediği bir yere, hiç tanımadığı bir adama sığınmaya gelen Farya ile olan tutkulu dolu aşkının destanını anlatacak.