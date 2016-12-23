Muhteþem Yüzyýl Kösem 7. yeni bölüm fragmaný yayýnlandý. FOX’ta son bölümü yayýnlanan Muhteþem Yüzyýl Kösem yine dopdolu bir bölümle izleyicilerin karþýsýna çýktý. Kösem Sultan’ýn evladýyla ilgili gerçekleri öðrenmeye baþladýðý ve Þehzade Kasým’ýn hamile býraktýðý cariyenin kaçýrýldýðý son bölüm ardýndan gözler Muhteþem Yüzyýl Kösem 7. yeni bölüm fragmaný için çevrildi. Ýþte Cuma akþamlarýnýn vazgeçilmezi Muhteþem Yüzyýl Kösem 7. yeni bölüm fragmaný.

MUHTEÞEM YÜZYIL KÖSEM SON BÖLÜM ÖZETÝ

Muhteþem Yüzyýl Kösem son bölümde, Kösem Sultan evladýyla sýnanýyor! Kösem Sultan, Þehzade Kasým’ýn sýrrýný öðreniyor! Sultan Murad, Farya’yý saraya geri getiriyor! Farya’nýn saraya geri döndüðünü öðrenen Ayþe Sultan öfkeden deliye dönüyor! Kösem Sultan Farya’nýn hareme girmesine müsaade etmiyor! Þehzade Ýbrahim, Kasým’ýn sýrrýný hiç öðrenmemesi gereken birine söylüyor! Þehzade Kasým’ýn hamile cariyesi kaçýrýlýyor!





Cariyenin kaçýrýldýðýný öðrenen Kösem Sultan her yerde onu aratýyor! Silahdar Mustafa, Atike Sultan’a kalbinde baþka biri olduðunu söylüyor! Gevherhan Sultan ise Silahdar’la gizlice buluþuyor! Ayþe Sultan ve Farya karþý karþýya geliyor! Farya’nýn yanýna giden Sultan Murad, duyduklarý karþýsýnda þoke oluyor! Gülbahar Sultan sarayda kalmak için, Kösem Sultan’a karþý koyamayacaðý bir teklifte bulunuyor!

MUHTEÞEM YÜZYIL KÖSEM YENÝ SEZON KONUSU

Türkiye’nin yaný sýra dünyanýn pek çok ülkesinde büyük hayran kitlesine sahip “Muhteþem Yüzyýl Kösem” yeni sezonunda dev kadrosuyla izleyicisini ekrana kilitlemeye hazýrlanýyor. Senaryosunu Yýlmaz Þahin’in kaleme aldýðý, yönetmenliðini Çaðatay Tosun’un üstlendiði “Muhteþem Yüzyýl Kösem”, "Devlet-i Aliyye" ile nikahlý Kösem Sultan ile oðlu Murad’ýn savaþýný konu aldýðý yeni sezonunda Osmanlý’nýn tarihinde yepyeni bir perde açacak.

Altý yaþýndaki oðlu tahta geçtiðinde “Saltanat Naibeliði” makamýna yükselen Kösem Sultan, tüm düþmanlarýný alt ederek elde ettiði iktidarýnýn yaný sýra saltanat naibeliðiyle dünyaya diz çöktüren bir sultan olmuþtur. Oðlu IV. Murad üzerinden devletin en büyük otoritesi haline gelen Kösem Sultan’ýn gücü, iktidarý ele alma isteðinde olan Sultan Murad’ýn demir yumruðuyla sarsýlacak; sýradan olmayý asla kabul edemeyecek iki kiþi; ana ve oðul, hünkar ile sultan karþý karþýya gelecektir.Baðdat Fatihi IV. Murad, azmi, kararlýlýðý ve kudretiyle Osmanlý Ýmparatorluðu’na Kanuni Sultan Süleyman’dan sonraki en güçlü dönemini yaþatacak; devletin içeride ve dýþarýda girdiði yenilgiler çaðýný kapatacaktýr.

Dizi, Osmanlý’nýn hasret kaldýðý güçlü dönemleri geri getiren IV. Murad’ýn Kösem Sultan’a karþý iktidar yürüyüþünü ve hiç bilmediði bir yere, hiç tanýmadýðý bir adama sýðýnmaya gelen Farya ile olan tutkulu dolu aþkýnýn destanýný anlatacak.