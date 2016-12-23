Muhteşem Yüzyıl Kösem 7. yeni bölüm fragmanı FOX’ta

Muhteşem Yüzyıl Kösem 7. yeni bölüm fragmanı için geri sayım başladı. FOX’ta son bölümü yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem yine dopdolu bir bölümle izleyicilerin karşısına çıktı. Kösem Sultan’ın evladıyla ilgili gerçekleri öğrenmeye başladığı ve Şehzade Kasım’ın hamile bıraktığı cariyenin kaçırıldığı son bölüm ardından gözler Arka Muhteşem Yüzyıl Kösem 7. yeni bölüm fragmanı için çevrildi. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Muhteşem Yüzyıl Kösem yeni fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izlenebilecek.

MUHTEŞEM YÜZYIL KÖSEM SON BÖLÜM ÖZETİ

Muhteşem Yüzyıl Kösem son bölümde, Kösem Sultan evladıyla sınanıyor! Kösem Sultan, Şehzade Kasım’ın sırrını öğreniyor! Sultan Murad, Farya’yı saraya geri getiriyor! Farya’nın saraya geri döndüğünü öğrenen Ayşe Sultan öfkeden deliye dönüyor! Kösem Sultan Farya’nın hareme girmesine müsaade etmiyor! Şehzade İbrahim, Kasım’ın sırrını hiç öğrenmemesi gereken birine söylüyor! Şehzade Kasım’ın hamile cariyesi kaçırılıyor!





Cariyenin kaçırıldığını öğrenen Kösem Sultan her yerde onu aratıyor! Silahdar Mustafa, Atike Sultan’a kalbinde başka biri olduğunu söylüyor! Gevherhan Sultan ise Silahdar’la gizlice buluşuyor! Ayşe Sultan ve Farya karşı karşıya geliyor! Farya’nın yanına giden Sultan Murad, duydukları karşısında şoke oluyor! Gülbahar Sultan sarayda kalmak için, Kösem Sultan’a karşı koyamayacağı bir teklifte bulunuyor!

MUHTEŞEM YÜZYIL KÖSEM YENİ SEZON KONUSU

Türkiye’nin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinde büyük hayran kitlesine sahip “Muhteşem Yüzyıl Kösem” yeni sezonunda dev kadrosuyla izleyicisini ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Çağatay Tosun’un üstlendiği “Muhteşem Yüzyıl Kösem”, "Devlet-i Aliyye" ile nikahlı Kösem Sultan ile oğlu Murad’ın savaşını konu aldığı yeni sezonunda Osmanlı’nın tarihinde yepyeni bir perde açacak.

Altı yaşındaki oğlu tahta geçtiğinde “Saltanat Naibeliği” makamına yükselen Kösem Sultan, tüm düşmanlarını alt ederek elde ettiği iktidarının yanı sıra saltanat naibeliğiyle dünyaya diz çöktüren bir sultan olmuştur. Oğlu IV. Murad üzerinden devletin en büyük otoritesi haline gelen Kösem Sultan’ın gücü, iktidarı ele alma isteğinde olan Sultan Murad’ın demir yumruğuyla sarsılacak; sıradan olmayı asla kabul edemeyecek iki kişi; ana ve oğul, hünkar ile sultan karşı karşıya gelecektir.Bağdat Fatihi IV. Murad, azmi, kararlılığı ve kudretiyle Osmanlı İmparatorluğu’na Kanuni Sultan Süleyman’dan sonraki en güçlü dönemini yaşatacak; devletin içeride ve dışarıda girdiği yenilgiler çağını kapatacaktır.

Dizi, Osmanlı’nın hasret kaldığı güçlü dönemleri geri getiren IV. Murad’ın Kösem Sultan’a karşı iktidar yürüyüşünü ve hiç bilmediği bir yere, hiç tanımadığı bir adama sığınmaya gelen Farya ile olan tutkulu dolu aşkının destanını anlatacak.