Muhteşem Yüzyıl Kösem 9. yeni bölüm fragmanı FOX’ta

Muhteşem Yüzyıl Kösem 9. yeni bölüm fragmanı nefes kesecek. Osmanlı’da Sultan Murad döneminin anlatıldığı FOX’un sevilen dizisi Muhteşem Yüzyıl Kösem 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Muhteşem Yüzyıl Kösem son bölümde yaşanan sahneler büyük heyecan yaratmıştı. Muhteşem Yüzyıl Kösem son bölümde; Farya’nın hamileliği sarayda bomba etkisi yarattı. İşte, Muhteşem Yüzyıl Kösem 9. yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

Muhteşem Yüzyıl Kösem 9. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sayfamızdan izlenebilecek.

MUHTEŞEM YÜZYIL KÖSEM SON BÖLÜM ÖZETİ

Muhteşem Yüzyıl Kösem son bölümde, geçmişten gelen korkular su yüzüne çıkıyor!

Farya’nın hamileliği saraya bomba gibi düşüyor! Kösem Sultan, Sultan Murad’ın Şehzade Kâsım’ı kapattığını öğreniyor! Sultan Murad ve Kösem karşı karşıya geliyor! Ayşe Sultan Farya’nın hamile olduğunu öğrenince öfkeden deliye dönüyor!

Kösem, Şehzade Kâsım’ın kapatılmasından sorumlu olan herkesten intikamını alıyor! Sultan Murad Anadolu’da başlayan isyan haberini alıyor!

Gevherhan ve Silahdar aşkı gittikçe alevleniyor! Ayşe, Farya’ya müthiş bir tuzak kuruyor! Farya ölümle burun buruna geliyor! Sultan Murad, Anadolu’ya sefere çıkıyor!

MUHTEŞEM YÜZYIL KÖSEM YENİ SEZON KONUSU

Türkiye’nin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinde büyük hayran kitlesine sahip “Muhteşem Yüzyıl Kösem” yeni sezonunda dev kadrosuyla izleyicisini ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Çağatay Tosun’un üstlendiği “Muhteşem Yüzyıl Kösem”, "Devlet-i Aliyye" ile nikahlı Kösem Sultan ile oğlu Murad’ın savaşını konu aldığı yeni sezonunda Osmanlı’nın tarihinde yepyeni bir perde açacak.

Altı yaşındaki oğlu tahta geçtiğinde “Saltanat Naibeliği” makamına yükselen Kösem Sultan, tüm düşmanlarını alt ederek elde ettiği iktidarının yanı sıra saltanat naibeliğiyle dünyaya diz çöktüren bir sultan olmuştur. Oğlu IV. Murad üzerinden devletin en büyük otoritesi haline gelen Kösem Sultan’ın gücü, iktidarı ele alma isteğinde olan Sultan Murad’ın demir yumruğuyla sarsılacak; sıradan olmayı asla kabul edemeyecek iki kişi; ana ve oğul, hünkar ile sultan karşı karşıya gelecektir.Bağdat Fatihi IV. Murad, azmi, kararlılığı ve kudretiyle Osmanlı İmparatorluğu’na Kanuni Sultan Süleyman’dan sonraki en güçlü dönemini yaşatacak; devletin içeride ve dışarıda girdiği yenilgiler çağını kapatacaktır.

Dizi, Osmanlı’nın hasret kaldığı güçlü dönemleri geri getiren IV. Murad’ın Kösem Sultan’a karşı iktidar yürüyüşünü ve hiç bilmediği bir yere, hiç tanımadığı bir adama sığınmaya gelen Farya ile olan tutkulu dolu aşkının destanını anlatacak.

MUHTEŞEM YÜZYIL KÖSEM YENİ SEZON KONUSU

Türkiye’nin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinde büyük hayran kitlesine sahip “Muhteşem Yüzyıl Kösem” yeni sezonunda dev kadrosuyla izleyicisini ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Çağatay Tosun’un üstlendiği “Muhteşem Yüzyıl Kösem”, "Devlet-i Aliyye" ile nikahlı Kösem Sultan ile oğlu Murad’ın savaşını konu aldığı yeni sezonunda Osmanlı’nın tarihinde yepyeni bir perde açacak.

Altı yaşındaki oğlu tahta geçtiğinde “Saltanat Naibeliği” makamına yükselen Kösem Sultan, tüm düşmanlarını alt ederek elde ettiği iktidarının yanı sıra saltanat naibeliğiyle dünyaya diz çöktüren bir sultan olmuştur. Oğlu IV. Murad üzerinden devletin en büyük otoritesi haline gelen Kösem Sultan’ın gücü, iktidarı ele alma isteğinde olan Sultan Murad’ın demir yumruğuyla sarsılacak; sıradan olmayı asla kabul edemeyecek iki kişi; ana ve oğul, hünkar ile sultan karşı karşıya gelecektir.Bağdat Fatihi IV. Murad, azmi, kararlılığı ve kudretiyle Osmanlı İmparatorluğu’na Kanuni Sultan Süleyman’dan sonraki en güçlü dönemini yaşatacak; devletin içeride ve dışarıda girdiği yenilgiler çağını kapatacaktır.

Dizi, Osmanlı’nın hasret kaldığı güçlü dönemleri geri getiren IV. Murad’ın Kösem Sultan’a karşı iktidar yürüyüşünü ve hiç bilmediği bir yere, hiç tanımadığı bir adama sığınmaya gelen Farya ile olan tutkulu dolu aşkının destanını anlatacak.