Muhteşem Yüzyıl Kösem bitti mi? Yerine hangi dizi başlıyor?

Star TV'de yayın hayatına başlayan fakat reytinglerde isteneni veremeyen Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisi yeni sezonda FOX TV'ye transfer olmuştu. Cuma akşamları saat 20.00'de ekrana gelen Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisi FOX'ta da bir türlü istenilen reytinglere ulaşamadı. Kanalın web sayfasında yayınlanan Dayan Yüreğim dizisinin yeni fragmanında dizinin 3 Şubat Cuma akşamı saat 20.00'de ekrana geleceği belirtiliyor. Bu durum Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisi takipçilerini telaşlandırdı. İzleyiciler dizinin akıbeti hakkında bilgi bekliyor. Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisi bitti mi yoksa gün veya saat mi değiştirecek? Bu konuda yapımcı firma ve kanaldan herhangi bir açıklama yapılmadı.

3 ŞUBAT CUMA AKŞAMI YAYINLANACAK DAYAN YÜREĞİM İLK BÖLÜM FRAGMANI

DAYAN YÜREĞİM DİZİSİNİN KONUSU

Dayan Yüreğim dizisinin başrollerini Ece Uslu, Cansel Elçin, Berk Atan ve Nilay Deniz’in paylaşıyor. Dizinin yönetmenliğini ise Deniz Çelebi yapıyor.

“Bir gün gelir… Aslın gider, suretinle kalırsın ortada…”

Dayan Yüreğim, bir kadının her şeyini kaybettikten sonra çocukları için hayatta kalma mücadelesini çarpıcı bir gerçeklikle anlatıyor.

Dayan Yüreğim Ece Uslu, Cansel Elçin, Berk Atan ve Nilay Deniz’in dışında Ege Aydan, Bora Akkaş, Didem İnselel, Tuncer Salman, Bengi Öztürk, Aydan Koptur, Ferit Kaya, Korel Cezayirli, Bülent Alkış, Özlem Maden, Mehmet Aslan, Miray Akay ve Brad Berke Bayrak’tan oluşan güçlü kadrosu ve etkileyici senaryosuyla dikkat çekiyor.

YAPIM: ENDEMOL SHINE TÜRKİYE

YAPIMCILAR: H.HAKAN EREN, GÖKHAN TATARER

DRAMALAR DİREKTÖRÜ: CENGİZ DEVECİ

PROJE YAPIMCISI: TEKİN DOĞAN

YÖNETMEN: DENİZ ÇELEBİ DİKİLİTAŞ

HİKAYE: OZAN YURDAKUL

SENARYO: SERAP GAZEL

MÜZİK: YILDIRAY GÜRGEN

SANAT YÖNETMENİ: NİLÜFER DEVECİ

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ: AYDIN MUSTAFA SARIOĞLU

DAYAN YÜREĞİM OYUNCU KADROSU

Ece Uslu (Elvan) Kederli ama çok güzel bir kadın... Selim’in ve Seray’ın annesi. Tahir’in karısı. Sağlıkçı. Yıllarca hem yoksulluğa hem de bunun en büyük müsebbibi olan kumarbaz ve alkolik kocası Tahir’in aymazlığına dayanmış. Annesini erken yaşta kaybetmiş; babasının ikinci evliliği sebebiyle de kabusa dönen hayatından koşarak kaçmış ve 18’ine basar basmaz Tahir’le evlenmiş. İyi bir anne, yardımsever bir kadın. Selim’in geçirdiği kazadan sonra hayatı alt üst oluyor. Bir cinnet anında kocası Tahir’i öldürüyor. Cezaevine giren Elvan’ın tek isteği, oğlu Selim’i tekrar sağlıklı görmek ve kızı Seray’a yaşattığı hayal kırıklığını tamir etmek.

Cansel Elçin (Fuat) Aysun’un kocası, Nazlı’nın babası. Türkiye’nin sayılı ağır ceza avukatlarından. Mesleğinin en büyüğü, isterse en çok o kazanır ama bunlar onun için bir kriter değil. Elvan’ın cezaevinden koğuş arkadaşı Nuran’ın çocukluk arkadaşı olduğu için avukatlığını üstlenmiş. Nuran sayesinde Elvan ile tanışıyor ve davasını üstleniyor. İşinde çok başarılı ancak ailesiyle olan ilişkisinde bir türlü dikiş tutturamıyor. Karısıyla yaşadığı huzursuzluklar nedeniyle kızı Nazlı da sağa sola savruluyor.

Nilay Deniz (Seray) 19 yaşında , dupduru bir güzelliği var. Aynı annesi... Elvan’ın kızı. Annesi gibi duru bir güzelliği var. İnatçı, idealist, samimi ve dürüst. Ailesi dağıldıktan kendine, hayata karşı dik durmaya söz verdi. Kardeşi Selim’in felç kalmasına sebep olan Şanallar’ın oğlu Atıf’a ilgi duyuyor. Varoşta büyüse de çok zevkli ve yetenekli biri... Ucuz giyer ama kendine yakıştırır; kaliteli müzik dinler. Gustosu hep vardı. Ancak hayat onu bambaşka bir yere götürdü. Hayatı Selim’in başına gelen kaza öncesi ve sonrası diye ikiye ayrıldı. Hayata bakışı değişti. Yaşama dirayeti ve zekası sayesinde tutundu.

Berk Atan (Atıf Şanal) Züppe görünümünün altında, konuştuğunda anlaşılır, zeki bir tarafı var. Yakışıklı, karizmatik, deli dolu biri. Gözleri çok şey anlatıyor. Hangi ortamda olursa olsun enerjisiyle dikkat çekiyor. Anne ve babasından çok farklı bir karaktere sahip. Karşısındakini ikna etmeyi iyi biliyor. İşine gelmeyen bir şeyi ona kimse yaptıramıyor. İyi niyetli ama kinci. Atıf’ın hayatı Selim’in kazasından önce ve sonra diye ikiye ayrılıyor. Yıllarca ailesinden aldığı parayla geçinip har vurup harman savururken yaşadığı kaza hayatını alt üst etti. Ailesi tarafından yurtdışına kaçırıldı. Bir süre ortalarda görünmedi ve dosya kapandı tam o sırada Selim’in ablası Seray’a aşık oldu.

Ege Aydan (Ekrem Şanal) İstanbul’da oteller zinciri olan, sayılı zenginlerden biri. Güç delisi, soğukkanlı ve kibirli. Cemiyet hayatının sevilen siması. İşi, hayatının merkezinde. İşte hata kaldırmayacak kadar obsesif. Amaçları uğruna kimseye acımaz. İnci’ye ilk başlarda aşık olmuş ama zamanla bir heves olduğunu anlamış. Aralarında bir karı koca ilişkisi yok. İnci’yi yanında tutuyor çünkü ona muhtaç. Onu en iyi anlayan kişi İnci.