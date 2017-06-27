Muhteşem Yüzyıl Kösem final son bölüm FOX'ta Muhteşem Yüzyıl Kösem final nasıl bitti?

Muhteşem Yüzyıl final nasıl bitti yeni sezon olacak mı sorularının cevabı merakla araştırılıyor. Üç farklı oyuncu kadrosuyla ekranlara gelen Muhteşem Yüzyıl serisi son buluyor. Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’nin oyunculukları ile oldukça beğeni kazanan Muhteşem Yüzyıl’dan sonra ekranlara Muhteşem Yüzyıl Kösem gelmişti. Kösem karakterini ilk olarak Beren Saat canlandırmıştı. Daha sonra ise Nurgül Yeşilçay Kösem’e hayat verdi. Kösem, Kadınlar Saltanatı olarak bilinen dönemin ve tüm Osmanlı hanedanı tarihinin en güçlü kadın sultanıdır. Dizinin son bölümünde Samur ve gösteriş merakı Sultan İbrahim’in sonunu hazırladı. Hem ahali hem de asker Sultan İbrahim’i padişah olarak istemediğini gösterdi ve ayaklandı. Durumun vahametinin farkında olan Kösem Sultan, oğlunu tahttan indirmeye karar verdi. Muhteşem Yüzyıl Kösem 30. yeni bölüm izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinde sizlerle olacak.

MUHTEŞEM YÜZYIL KÖSEM FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kafesteki Sultan İbrahim’in kaçtığı tevatürü bütün payitahta yayılıyor! İsyan çıkmasından korkan Ulema ve Devlet ricali Sultan İbrahim’in katledilmesini istiyor! Kösem Sultan hayatının en zor kararını veriyor! Turhan Sultan, Kösem Sultan’ın saltanat naibeliğini alıp, onu öldürmek istiyor! Bunu öğrenen Kösem Sultan, torunu 4. Mehmed’i zehirlemeye kalkıyor! İfşa olan Kösem Sultan, 4. Mehmed’i tahttan indirmek için saray baskını düzenliyor! Saray baskınını öğrenen Turhan Sultan, tedbirini alıyor! Tek başına kalan Kösem Sultan öldürülüyor.

MUHTEŞEM YÜZYIL KÖSEM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Muhteşem Yüzyıl Kösem de bu hafta Sultan İbrahim tahttan indiriliyor!

Samur ve gösteriş merakı Sultan İbrahim’in sonunu hazırlar. Hem ahali hem de asker Sultan İbrahim’i padişah olarak istememektedir. Durumun vahametinin farkında olan Kösem Sultan, oğlunu tahttan indirmeye karar verir.

Sultan İbrahim’in tahttan indirileceğini öğrenen Turhan Sultan, Kösem Sultan’a bir anlaşma teklif eder. Kösem anlaşmayı kabul eder. Torunu 4. Mehmed’i tahta çıkaracaktır. İsyan ateşinin fitilini yakar.

İsyan hazırlığı haber alan Âtike Sultan ve Sultan İbrahim, Kösem’den evvel harekete geçer. Yeniçerileri zehirletmek isteyen, Sultan İbrahim ifşa olur. Padişahın kendilerini öldürmek istemesini hazmedemeyen Yeniçeriler daha da öfkelenir.

Turhan Sultan, Kösem Sultan’ın yaptıkları anlaşmaya sadık kalmayacağını anlar. Yeniçeriler saraya girdiklerinde onları öldürtür. Kösem Sultan’ın kendilerini öldürmek istediğini düşünen öfkeli kalabalık ayak divanı ister. Ayak divanına çıkmak zorunda kalan Kösem Sultan zor durumda kalır. Onu bu zor durumdan kim kurtaracaktır.

MUHTEŞEM YÜZYIL KÖSEM KONUSU NEDİR?

Altı yaşındaki oğlu tahta geçtiğinde “Saltanat Naibeliği” makamına yükselen Kösem Sultan, tüm düşmanlarını alt ederek elde ettiği iktidarının yanı sıra saltanat naibeliğiyle dünyaya diz çöktüren bir sultan olmuştur.

Oğlu IV. Murad üzerinden devletin en büyük otoritesi haline gelen Kösem Sultan’ın gücü, iktidarı ele alma isteğinde olan Sultan Murad’ın demir yumruğuyla sarsılacak; sıradan olmayı asla kabul edemeyecek iki kişi; ana ve oğul, hünkar ile sultan karşı karşıya gelecektir. Bağdat Fatihi IV. Murad, azmi, kararlılığı ve kudretiyle Osmanlı İmparatorluğu’na Kanuni Sultan Süleyman’dan sonraki en güçlü dönemini yaşatacak; devletin içeride ve dışarıda girdiği yenilgiler çağını kapatacaktır.

Dizi, Osmanlı’nın hasret kaldığı güçlü dönemleri geri getiren IV. Murad’ın Kösem Sultan’a karşı iktidar yürüyüşünü ve hiç bilmediği bir yere, hiç tanımadığı bir adama sığınmaya gelen Farya ile olan tutku dolu aşkının destanını anlatacak.

MUHTEŞEM YÜZYIL KÖSEM OYUNCULARI

Kösem Sultan (Nurgül Yeşilçay)

Farya (Farah Zeynep Abdullah)

IV. Murad (Metin Akdülger)

Silahtar Mustafa Paşa (Caner Cindoruk)

Gevherhan Sultan (Aslı Tandoğan)

Sinan Paşa (Engin Benli)

Kemankeş Kara Mustafa Paşa (İsmail Demirci)

Atike Sultan (Ece Çeşmioğlu)

Şehzade Bayezid (Yiğit Uçan)

Şehzade İbrahim (Aybars Düzey)

Şehzade Kasım (Doğaç Yıldız)

Ayşe Sultan (Leyla Feray)