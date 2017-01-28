Muhteşem Yüzyıl Kösem hangi gün yayınlanıyor?
FOX, Cuma günleri ekrana gelen Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinin yayın gününü değiştirdi.
Yapımını TIMS Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı'nın yaptığı Muhteşem Yüzyıl Kösem yayın gününü değiştirdi. Cuma günleri ekrana gelen dizi, 14 Şubat tarihinden itibaren artık Salı günleri izleyicisiyle buluşacak.
Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Çağatay Tosun’un üstlendiği “Muhteşem Yüzyıl Kösem”, "Devlet-i Aliyye" ile nikahlı Kösem Sultan ile oğlu Murad’ın savaşını konu alıyor.
Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Metin Akdülger ve Farah Zeynep Abdullah'ın olduğu dizinin kadrosunda; Caner Cindoruk, Aslı Tandoğan, Necip Memilli, Engin Benli, İsmail Demirci,Ushan Çakır, Metin Belgin, Ece Çeşmioğlu, Leyla Feray gibi isimler yer alıyor.
Muhteşem Yüzyıl Kösem, 14 Şubat'dan itibaren her Salı 20.00'da FOX'da.
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