Muhteşem Yüzyıl Kösem yeni bölüm neden yok, dizi bitti mi?

Muhteşem Yüzyıl Kösem geçtiğimiz Cuma akşamı yayınlanmamış ve izleyicilerde şaşkınlık yaratmıştı. Dizinin yeni bölüm fragmanı ile birlikte yayın tarihinin değiştiği ortaya çıktı.

MUHTEŞEM YÜZYIL KÖSEM DİZİSİ SALI AKŞAMINA ALINDI

Muhteşem Yüzyıl Kösem 11. bölümden itibaren Salı akşamları ekrana gelecek. Peki Muhteşem Yüzyıl Kösem yeni bölüm fragmanında neler yaşanıyor? İşte dizinin yeni bölümünde meydana gelecek olaylar...

Yüzlerce kişinin Farya yüzünden idam edilmesi halkın tepkisine neden olurken sarayın önünde toplanan halk Sultan Murad’a karşı ayaklandı. Yaşananlardan dolayı Sultan Murad’ı karşısına alan Kösem Hatun “Ne yapıyorsun sen?” diye oğluna sitemde bulundu.

Sinan Paşa yaptığı açıklamalarda çıkan isyanın sarayı yakıp kavuracağını belirtirken Sultan Murad ile Farya’nın nikâh kıyması fermanlarla herkese duyurulacak. Nikâh durumunu öğrenen Kösem Sultan ise Sinan Paşa’ya haber göndererek tüm adamlarının toplatılmasını isteyecek.

ŞEHZADELER BİRBİRİNE DÜŞECEK

Farya ile gerçekleşen nikahın ardından zaten karışık olan saray Bayezid ile Kasım arasında yaşanan düellonun ardından iyi gerilecek. Şehzade Bayezid ile Şehzade Kasım’ın birbirlerine kılıç çekerek savaşmalarının ardından devreye giren Sultan Murad duruma son verilmesini isteyecek.

Babasının açıklamalarını son anda duyan Bayezid’in Kasım’ı öldürüp öldürmeyeceği ise bu akşam ekrana gelecek yen bölümde belli olacak.

Son bölümde neler yaşanmıştı?

Sultan Murad, Farya’ya yapılan saldırıya karışan yüzlerce insanı toplatır. Onlara verdiği ceza ahaliyi korkutur. Farya, gece vakti, Gevherhan Sultan’ın, Silahdar’ın dairesine girdiğini görür ve onu izler. Silahdar’ın kalbindeki kişinin Gevherhan olduğunu anlar… Sultan Murad, Farya’ya nikah kıyar. Nikahın haremde ilan edilmesinden sonra, Kösem Sultan ve Ayşe Sultan şoke olur. Ayşe sinir krizi geçirirken, Farya ise Kösem’in karşısındadır. Şehzade Kâsım, kendini ihbar eden kişinin Bayezid olduğunu öğrenir. İki kardeş arasında kavga çıkar. Bu kavgayı, Sultan Murad ayırır. Sultan Murad’la karşı karşıya gelen Bayezid, gerçekleri anlatabilecek midir?