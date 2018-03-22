Nefes Nefese dizisi ne zaman başlıyor Star TV'de Nefes Nefese oyuncu kadrosu ve konusu nedir

Nefes Nefese dizisi ne zaman Nefes Nefese oyuncu kadrosu ve konusu nedir? Nefes Nefese’e için heyecanlı bekleyiş başladı. Yönetmenliğini Uğur Yücel, senaristliğini Selin Tunç'un yaptığı Nefes Nefese dizisi yakında Star TV'de yayınlanacak. Nefes Nefese dizisinin çekimleri Adana ve Antakya’da devam ediyor. Nefes Nefese dizisinin konusu ise şu şekildedir; Berlin'de, babası Ayaz Kıran'la (Uğur Yücel) sakin bir hayat süren Rüya'nın (Melisa Şenolsun) bir gün hiç görmediği annesinin Suriye'de olduğunu öğrenmesiyle başlıyor. Annesinin hayatta olduğunu öğrenen Rüya için işgal altındaki köye girmenin tek yolu Boran'la (Nick Xhelilaj) sahte bir evlilik yapmak. O güne kadar babasının dizinin dibinden ayrılmayan Rüya bu tehlikeli yolculuğa çıkmayı kafasına koyar. Ve yolu, altı yıl sonra ilk kez evine dönen Yusuf'la (Şükrü Özyıldız) kesişir. Suriye'deki annesini ararken Antakya'da kalabalık bir ailenin ve bambaşka bir maceranın içinde bulur kendini. İçine düştüğü tehlikeli maceranın baş mimarı, karanlık yönünü hiç bilmediği Atmaca lakaplı babasıdır.

NEFES NEFESE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Berlin'de, babası Ayaz Kıran'la (Uğur Yücel) sakin bir hayat süren Rüya'nın (Melisa Şenolsun) bir gün hiç görmediği annesinin Suriye'de olduğunu öğrenmesiyle başlıyor. Annesinin hayatta olduğunu öğrenen Rüya için işgal altındaki köye girmenin tek yolu Boran'la (Nick Xhelilaj) sahte bir evlilik yapmak. O güne kadar babasının dizinin dibinden ayrılmayan Rüya bu tehlikeli yolculuğa çıkmayı kafasına koyar. Ve yolu, altı yıl sonra ilk kez evine dönen Yusuf'la (Şükrü Özyıldız) kesişir. Suriye'deki annesini ararken Antakya'da kalabalık bir ailenin ve bambaşka bir maceranın içinde bulur kendini. İçine düştüğü tehlikeli maceranın baş mimarı, karanlık yönünü hiç bilmediği Atmaca lakaplı babasıdır.

NEFES NEFESE FRAGMANLARI

NEFES NEFESE DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Uğur Yücel, Şükrü Özyıldız, Melisa Şenolsun yer alıyor. Nefes Nefese dizisinin diğer oyuncuları; Şebnem Hassanisoughi, Caner Şahin, Ezgi Şenler, Gülçin Şantırcıoğlu, Nik Xheliau, Zeyno Eracar, Macit Sonkan, Deniz Hamzaoğlu, Sezer Avcı, Hülya Duyar, Serkan Genç, Mehmet Akif Özdemir, Yelda Püsküllü, Nur Güven, Seçkin Şahin, İpek Ayaz Kortunç, Zeynep Anacan, Pınar Erincin, Burak Zereyalp, Doğukaan Uğurlugülbüken, Derin Oflaz, Asil Yıldırım.

Melisa Şenolsun (Rüya);

24 Eylül 1996 İzmir doğumlu genç oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü öğrencisidir. Profesyonel oyunculuk hayatına Tatlı Küçük Yalancılar ile başlamış akabinde Kiralık Aşk ve Umuda Kelepçe Vurulmaz’ın kadrosunda yer almıştır.

20 yaşında olan genç oyuncunun Efecan Şenolsun adlı bir erkek kardeşi bulunmaktadır. Melisa Şenolsun'un boyu 1.70 cm, kilosu ise 59 kilodur. 6 yaşından itibaren tiyatrolarda rol almaya başlayan Melisa Şenolsun ablası sayesinde tiyatroya adım atmıştır. Ablasının tiyatro gösterisini izlemeye giden Melisa Şenolsun ablası gibi oyuncu olmaya karar vermiştir. 7 sene boyunca jimnastik ve bale kurslarına giden Melisa Şenolsun sporla iç içedir. Melisa Şenolsun'un saçları sarı, gözleri ise yeşildir. Melisa Şenolsun evli olmayıp Mehmet Ozan Dolunay ile aşk yaşamaktadır.

Uğur Yücel (Atmaca Ayaz Kıran);

1 Ocak 1957 Kars doğumlu oyuncu İstanbul Belediye Konservatuvarı’de Tiyatro eğitimi almıştır. En son İçerde dizisinde rol alan usta oyuncu daha evvel Familya, Aramızda Kalsın, Canım Ailem, Hırsız Polis, Aziz Ahmet ve Süper Baba’nın kadrosunda yer almıştır.Bunların dışında, Sezen Aksu ve Müjde Ar ile ayrı ayrı sahne şovları yaptı. Televizyonda, Aziz Ahmet, Karanlıkta Koşanlar, Alacakaranlık ve Hırsız Polis gibi dizilerde oynadı; bunlardan Karanlıkta Koşanlar’ın tamamını ve Alacakaranlık’ın bazı bölümlerini (Alican Yücel takma adıyla) yönetti. Karanlıkta Koşanlar dizisinin senaryosunu, Ahmet Ümit’in polisiye öyküsünden uyarlayarak yazdı; Alacakaranlık’ın yazımına da katkıda bulundu.

Arabesk’le, ‘Sinema Yazarları Derneği En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu', Muhsin Bey’le Antalya Film Festivali'nde ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödüllerini aldı. İlk sekiz bölümünü çektiği İkinci Bahar adlı Tv dizisiyle İletişim Fakültesi En İyi Tv Yönetmeni Ödülünü aldı. Gemide ve Laleli'de Bir Azize filmlerinin müziklerini yaptı. Yönettiği ilk film olan Yazı Tura ile Antalya Film Festivali En İyi Film, En İyi Senaryo, En İyi Yönetmen ödülleri dahil 11 ödül aldı. 2007 yılında sona eren Hırsız Polis isimli dizide rol aldı ve başrollerini Türkan Şoray ile birlikte paylaştığı Hayatımın Kadınısın adlı filmi çekti. 2008 yılında Türkiye’de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinin yönetmeni oldu, ama proje uzun ömürlü olmadı.

2008 – 2010 yılları arasında yayınlanmış olan Canım Ailem adlı TV dizisinde başrol oynamıştır. Kendi yönettiği Ejder Kapanı adlı sinema filminde Kenan İmirzalıoğlu, Nejat İşler, Berrak Tüzünataç ve Ceyda Düvenci ile birlikte başrolü paylaşmıştır. Oyuncu 2013 yılında Aramızda Kalsın adlı dizide Bahattin karakterini canlandırdı.2017 yılında İçerde adlı dizide Kudret Sönmez karakterini canlandırdı.

Nik Xhelilaj (Boran);

5 Mart 1983 Arnavutluk Tirana doğumlu oyuncu Tiran Güzel Sanatlar Fakültesi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. 2010 yılından beri ülkemizde setlerde olan başarılı oyuncu Kayıp Şehir, Üç Yol, Her Sevda Bir Veda, Zer ve Payitaht Abdülhamid gibi projelerde rol almıştır.

Ezgi Şenler;

11 Şubat 1993 Ankara doğumlu oyuncu Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Modern Dans Bölümü mezunudur. Daha önceden Bodrum Masalı’nda rol almıştır.

Gülçin Santırcıoğlu;

1 Ocak 1977 İzmir doğumlu oyuncu Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuarı Sahne Sanatları Opera Şan Bölümü mezunudur. Daha önceden Gülpare, Elveda Rumeli, Yumurta, İki Çizgi, Ev, Doktorlar, Memlekette Demokrasi Var, Bir Çocuk Sevdim, Osmanlı Tokadı, Kara Ekmek, Oyun Bozan ve Diriliş Ertuğrul gibi projelerde rol almıştır.

Caner Şahin;

1 Ocak 1992 İstanbul doğumlu oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Genç oyuncu daha önceden Babam ve Ailesi ile Tutsak dizilerinde rol almıştır.

Şebnem Hassanisoughi;

7 Aralık 1985 İstanbul doğumlu oyuncu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalı mezunudur. Başarılı oyuncu daha önceden Dantel, Kılıç Günü, Firar, Kayıp Şehir, Tatar Ramazan, Bana Hicran De, Poyraz Karayel ve Vatanım Sensin’in kadrosunda yer almıştır.

Deniz Hamzaoğlu;

27 Kasım 1979 İstanbul doğumlu oyuncu daha önceden Karadayı, Durak, Hayat Şarkısı ve Marlon gibi projelerde rol almıştır.

Zeyno Eracar;

5 Aralık 1970 İstanbul doğumlu oyuncu Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. En son Kara Sevda’nın kadrosunda rol alan deneyimli oyuncu daha önceden Zeyrek ile Çeyrek, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Hakkını Helal Et, İki Aile ve Zerda gibi dizi projelerinde rol almıştır.

Macit Sonkan;

1 Ocak 1953 İzmir doğumlu oyuncu Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro ve Oyunculuk Bölümü mezunudur. En son Deli Gönül’de izlediğimiz deneyimli oyuncu daha önceden Aşktan Kaçılmaz, Reis, Aşk Bir Hayal, Ezo Gelin, Bir Aşk Hikayesi ve Deli Yürek’in kadrosunda yer almıştır.

Sezer Avcı;

1982 İstanbul doğumlu oyuncu Akademi 35 Buçuk Sanat Evi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. Başarılı oyuncu daha önceden yine Uğur Yücel’le kameralar karşısına geçtiği Familya dizisinde rol almıştır.

Hülya Duyar;

26 Haziran 1970 Sivas doğumlu oyuncu tiyatroya kuaför ve makyaj sanatçısı olarak adım atmıştır. Daha sonra oyunculuk deneyimi yaşayan başarılı oyuncu Evlat Kokusu, Karagül, Bizim Yenge, Gönülçelen ve Bir Bulut Olsam gibi dizi projelerinde rol almıştır.