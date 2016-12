No: 309 29. yeni bölüm fragmanı FOX’ta yayınlandı Merakla beklenen No: 309 yeni bölüm fragmanı yayınlandı. FOX dizisi No: 309 son bölüm ardından gözler 29.yeni bölüm fragmanına çevrildi. No: 309 son bölümde, Betül, Onur ve Lale’nin arasını açmak için kötü planlarını devreye soksa da beklemediği bir durumla karşılaştı. İşte, No: 309 29. yeni bölüm fragmanı ve son bölümü.