No: 309 29. yeni bölüm fragmanı FOX’ta yayınlandı

FOX’un sevilen romantizm dolu dizisi No: 309 son bölümüyle ekranlara geldi. Son bölüm ardından, Çarşamba akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi No: 309 29. yeni bölüm fragmanı için bekleyiş başladı. Yeni bölüm fragmanı yeni bölümde yaşanacaklara dair ipuçları verecek. No: 309 son bölümde; Betül, Onur ve Lale'nin arasını açmak için kötü planlarını devreye sokmaya çalıştı.Peki, yeni bölüm fragmanında neler yaşanacak? İşte, No: 309 29. yeni bölüm fragmanı!

NO: 309 SON BÖLÜM ÖZETİ

Lale ve Onur arasında yaşanan anlaşmazlıklar sona ermiştir. Şerife hala Lale ve Onur arasında anlaşmazlıkların davam ettiğini düşünerek durumu Yıldız'a anlatır. Yıldız'ın Şerife ile konuşmasını duyan İsmet'de Onur ve Lale'yi barıştırmak adına yılbaşı yemeği organize eder. Onur ve Lale yılbaşı yemeği teklifinin arından hazırlıklara başlar ve beraber alışverişe çıkarlar. Betül ise Onur ve Lale'nin arasını açmak için kötü planlarını devreye sokmaya çalışır fakat kendisini bekleyen kötü sürprizin farkında değildir.