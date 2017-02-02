No: 309 34. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından FOX TV'de yayınlandı

No: 309 34. yeni bölüm fragmanı merakla beklenirken, fragman öncesi No: 309 son bölüm nefes kesti. Dizinin son bölümünde büyük heyecan yaşandı. Onur ve Lale aşkı başka bir noktaya taşınırken, ikili ayrılma noktasına gelse de sonunda barıştılar. Birçok fanı olan No: 309 dizisinin 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte 8 Şubat Çarşamba akşamı yayınlanacak merakla beklenen No: 309 yeni bölüm fragmanı.

NO: 309 SON BÖLÜM ÖZETİ

Onur’u karşısında gören Lale şok olmuştur ne diyeceğini bilemez. Lale’nin bu durumunu fırsat bilen Onur sanki hiçbir şey olmamış gibi eve girer ve Songül’e şehir dışından erken döndüğünü söyler. Bu emri vaki karşısında deliye dönen Lale, Songül’e her şeyi anlatmaya karar verir. Ama beklemedik olaylar bu sefer Onur ve Lale’nin birbirlerinden ayrılmalarını izin vermez.

NO: 309 KONUSU

Dedesinden kalan mirası alabilmek ve şirketin başına geçebilmek için evlenmesi ve de çocuk sahibi olması gereken Onur, annesinin zoruyla bir randevuya gider.



Lale de annesinin ayarladığı randevu için aynı mekandadır. Birbirlerini tanımayan Lale ve Onur yanlış anlaşılmalar sonucu aynı masaya otururlar. Bu yanlışlık onları büyük bir sürprize hazırlar..



Başrollerinde Demet Özdemir ve Furkan Palalı'nın yer aldığı yeni dizi No: 309 her Çarşamba FOX'ta!