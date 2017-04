No: 309 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölüm FOX TV’de No: 309 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? FOX TV’nin çarşamba akşamları yayınlanan ve seyircisi tarafından beğeniyle izlenen No: 309 son bölümde, Onur’un boşanalım demesi üzerine Lale iyice hırslanır ve gururundan bu teklifi kabul eder, araları iyice kötüleşir, boşanma davası açma noktasına gelirler. Demet Özdemir, Furkan Palalı, Sumru Yavrucuk, Suat Sungur, Beyti Engin, Gökçe Özyol, İrem Helvacıoğlu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda olduğu, 26 Nisan Çarşamba ekrana gelecek olan No: 309 45. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki.