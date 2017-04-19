No: 309 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölüm FOX TV’de

No: 309 45. yeni bölüm fragmanı son bölüm ardından yayınlandı mı? Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi No: 309 dizisinin oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, Furkan Palalı, Sumru Yavrucuk, Suat Sungur, Beyti Engin, Gökçe Özyol, İrem Helvacıoğlu gibi isimler yer alıyor. No: 309 son bölümde, Onur’un boşanalım demesi üzerine Lale iyice hırslanır ve gururundan bu teklifi kabul eder, araları iyice kötüleşir, boşanma davası açma noktasına gelirler. Yeni bölümü 26 Nisan 2017 Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan No: 309 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte dizinin takipçileri tarafından merakla beklenen fragman.

NO: 309 SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Onur’un boşanalım demesi üzerine Lale iyice hırslanır ve gururundan bu teklifi kabul eder, araları iyice kötüleşir, boşanma davası açma noktasına gelirler. İkisi de avukatlarıyla görüşür. Artık ikisi de sevgilerinin karşılıksız olduğuna inanmaktadır.

Songül büyük bir sırrı öğrenir ve hayal kırıklığı yaşar, kızlarına çok sinirlenir. Avukatları aracılığı ile görüşen Onur ve Lale’nin son kararları ne olacaktır?

NO: 309 KONUSU NEDİR?

Dedesinden kalan mirası alabilmek ve şirketin başına geçebilmek için evlenmesi ve de çocuk sahibi olması gereken Onur, annesinin zoruyla bir randevuya gider.

Lale de annesinin ayarladığı randevu için aynı mekandadır. Birbirlerini tanımayan Lale ve Onur yanlış anlaşılmalar sonucu aynı masaya otururlar. Bu yanlışlık onları büyük bir sürprize hazırlar..

Başrollerinde Demet Özdemir ve Furkan Palalı’nın yer aldığı dizi No: 309 her Çarşamba FOX’ta!