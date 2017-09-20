No: 309 61. yeni bölüm fragmanı yayında mı No: 309 60. bölüm izleyiciyle buluşuyor

No: 309 dizisinin 61. yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 60. bölümü ile yeni sezona merhaba diyen No: 309 dizisinde yine süpriz gelişmeler yaşanıyor. İzleyiciyi ekrana kilitleyen sahneleriyle gündeme bomba düşen No: 309 dizisinde bu hafta Annesi ve çevresindekilerle konuşma gerçekleştiren Onur, “Uzaklarda bir yerlerde babasız büyüyen bir kız çocuğu var” diyerek bebek ile ilgili gerçeği açıklamak isteyecek. Ailesinden de onay aldıktan sonra Lale ile konuşmaya karar veren Onur nasıl bir tepki alacağından habersiz Lale’nin kapısını çalacak. Her fırsatta Onur’un mükemmel bir baba olduğunu hatırlatan Lale ise ona yaşattıkları için kendisine teşekkür edecek ve Onur’un yapacağı itirafı dinlemeye başlayacak. Onur’un bebek itirafının damga vuracağı dizide yaşanacak diğer gelişmeler ise gelecek bölümde ortaya çıkacak. Yapımını Gold Film’in üstlendiği No: 309 yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de FOX'ta!



NO: 309 60. BÖLÜM FRAGMANI







NO: 309 60. BÖLÜM ÖZETİ



Başrollerini Furkan Palalı, Sumru Yavrucuk ve Demet Özdemir’in paylaştığı No: 309 dizisinde bu hafta Yıldırım’ın gelişi herkes için büyük bir sürpriz olur. Yıllar sonra babalarını karşılarında gören Lale, Nilüfer ve Nergis nasıl tepki vereceklerini dahi bilemezler. Songül ise Yıldırım’a öfke doludur. Songül’ün hışmına uğrayan Yıldırım için geçen yılları telafi etmek çok zor olacaktır. Onur ise hayatının şokuyla sarsılır. Özge kızıyla geri dönmüş ve Onur’a her şeyi anlatmıştır. Onur, bir kızı olduğunu Lale’ye anlatmanın yolunu bulmaya çalışır. Duru’nun ortaya çıkışı Onur ve Lale’nin ilişkilerine nasıl etki edecektir?



NO: 309 60. BÖLÜM FRAGMANI







NO: 309 SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Lale Onur’a hamile olduğunu nasıl söyleyeceğini düşünür, sonunda doğum gününde açıklamaya karar verir. Onur da Lale için bir parti organize etmektedir. Bu arada Betül şantaj yaparak halayı kendi tarafına çekmeye çalışır, çünkü en büyük kozu olan Özge’yi kullanırken halanın da desteği önemlidir. Hülya ise abisine olan biten her şeyi aktarmaya devam eder ve artık ortaya çıkması gerektiğini söyler. Lale yeni yaşında hayatındaki en büyük karşılaşmayı yaşayacağından habersizken, Onur ise bir kızı olduğu gerçeğiyle sarsılır.



OYUNCULAR



Furkan PALALI(Onur Sarıhan)



1986 Konya doğumlu olan yakışıklı oyuncumuz 30 yaşındadır. 2011 yılında dünyanın en yakışıklı modeli seçilerek adından sıkça söz ettirmiştir.



Televizyon hayatına mankenlik ile dahil olan Furkan Palılı ilk ciddi rolünü Kızıl Elma dizisinde canlandırdığı Murat Altay karakteri ile oynamıştır. Daha sonra ise Son Çıkış dizisinde de başrol oynamıştır.



30 yaşında olan Onur Sarıhanlar Holding’in en büyük veliahtıdır. Başarılı bir iş adamı olan Onur kendine beğenmiş, lüks zevkleri olan yakışıklı bir gençtir. İlk görüşmelerine Lale’yi yanlışlıkla hamile bırakmıştır.







Demet ÖZDEMİR (Lale Yenilmez)



1992 yılında Kocaeli ilimizde dünyaya gelen güzel oyuncu Demet Özdemir şuanda 24 yaşındadır. Televiyon hayatına dansçı kimliği ile giren Demet ÖZDEMİR Bengü’nün dans ekibinde yer almıştır. İlk defa oyunculuk deneyimini 2013 yapımı Sana Bir Sır Vereceğim dizisinde canlandırdığı Aylin karakteri ile yaşamıştır. Daha sonra ise Kurt Seyit ve Şura dizisinde Ayla karakterini canlandırmış; son olarak ise Çilek Kokusu dizisinde başrol oynamıştır.



Lale; 27 yaşında Tarih Öğretmenliği mezununu güzel bir kızdır. Çok saf, iyi niyetli ve gururlu bir kızdır. Bu özelliklerinden dolayı başına gelmeyen kalmamıştır. İlk görüşmelerinde Onur’dan hamile kalmıştır.