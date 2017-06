No: 309 fragman yeni 55. bölüm fragmanı son No: 309 54. bölüm FOX TV’de Fox Tv’de yayınlanan No: 309 yeni sezonun sevilen dizilerinden biri oldu. Dizi her Çarşamba saat 20.00’da ekranlara geliyor. Başrollerinde Demet Özdemir ve Furkan Palalı’nın olduğu, oyuncu kadrosunda Sumru Yavrucuk, Suat Sungur, Beyti Engin, Gökçe Özyol, İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı dizinin her bölümü izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşatıyor. No 309 55. Bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu yeni bölümün ardından sıkça soruluyor. Haberimiz üzerinden No: 309 55. Bölüm fragmanı ve yayınlanan No: 309 54. son bölüm izleme linkine ulaşabilirsiniz.

Fox Tv'nin en sevilen dizilerinden biri olan No:309 her bölümü ile izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşatıyor. Başrollerinde Demet Özdemir ve Furkan Palalı'nın olduğu, oyuncu kadrosunda Sumru Yavrucuk, Suat Sungur, Beyti Engin, Gökçe Özyol, İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı dizi Çarşamba akşamları saat 20.00'da ekranlara geliyor. Son bölümde Onur ve Lale tatile gittiler ve bu tatilde aşklarını tazelediler. Onlarla beraber tatile gelen aileleri de keyifli vakit geçirdiler. Daha sonra onlara Betül, Erol ve Filiz'de katıldı. No:309 54. Bölümün yayınlanmasının ardından dizinin sevenleri heyecanla yeni bölüm fragmanını beklemeye başladılar. No: 309 55 yeni bölüm fragmanı ve 54. son bölüm izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinde sizlerle olacak. NO: 309 SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Onur ve Lale aileleriyle harika bir otelde tatil yaptılar. Lale ve Onur'a uzun zamandan sonra, bu huzur çok iyi geldi. Aşklarını tazelediler. Aileleri de keyifli vakit geçirdiler. Bu mutluluk Betül, Erol ve Filiz gelene kadar sürdü. Lale ve Onur onların gelmesine gerilse de, mutluluklarının bozulmasına izin verdiler. Onur ve Kurtuluş’un, Lale ve Nilüfer’e büyük bir sürprizi oldu. NO: 309 SON BÖLÜM İZLE FOX TV NO: 309 KONUSU NEDİR? Dedesinden kalan mirası alabilmek ve şirketin başına geçebilmek için evlenmesi ve de çocuk sahibi olması gereken Onur, annesinin zoruyla bir randevuya gider. Lale de annesinin ayarladığı randevu için aynı mekandadır. Birbirlerini tanımayan Lale ve Onur yanlış anlaşılmalar sonucu aynı masaya otururlar. Bu yanlışlık onları büyük bir sürprize hazırlar. NO: 309 OYUNCULARI Demet Özdemir - Lale Yenilmez Lale, 27 yaşında, saflık derecesinde iyi niyetli, yardımsever, fedakâr, dürüst, kendi halinde kimseye zararı olmayan ve çok doğal bir kızdır. Üniversitenin tarih öğretmenliği bölümünden mezundur. Yıllardır ne kadar çabalasa da atanamadığı için annesiyle çiçekçi dükkanında çalışmaktadır. Babasının daha ufak yaşlarda kendilerini terk edip gitmesinin ve 5 yıllık uzatmalı sevgilisi tarafından aldatılmasının yarattığı travmanın izlerini taşırken, aşka, erkeklere ve evliliğe olan tüm inancını kaybetmiştir. Aslında kendine bile itiraf edemese de derinlerde bir yerde gerçek aşkın özlemini çekmektedir. Yemek yemeyi çok sever. Gözlem gücü kuvvetlidir, araştırma yapmaya bayılır. Hiç olmadık konularla ilgili olmadık bilgilere sahip olması dolayısıyla insanları şaşırtır. Lale dışarıdan sakin ve sıradan gözükse de, rahat olduğu ortamlarda oldukça eğlencelidir. Furkan Palalı - Onur Sarıhan Onur, 30 yaşında, Sarıhanlar Holding’in iki veliahdından öne çıkanı, kendini beğenmiş ama buna hakkı olduğunu düşünen, gece hayatını seven, pahalı ve lüks zevkleri olan, kibar, bir parça vurdumduymaz ve çapkın biridir. Amacı günün birinde holdingin başına geçmektir. Dedesinden öğrendikleri, aldığı eğitim ve hırslı yapısı dolayısıyla kısa zamanda ülkenin iş ve sosyete dünyasının kayda değer isimleri arasında yerini almıştır. Her çiçeği koklamak varken neden bir çiçekle hayat geçsin felsefesi onu çapkın bekârlar içinde bir numaraya da taşımıştır. Geçmişte yaşadıklarının Onur’un bu hale gelmesine sebep olmuştur aslında.. O da evlenip yuva kurmaya yeltendi yeltenmesine de, sevgilisi ondan ayrılıp yurt dışına yerleşince çocuğun tüm isteği, hevesi bir anda uçuverdi hem de sonsuza kadar. Aşka ve evliliğe olan bakışı, zamanı geldiğinde yapılması gereken bir sorumluluktan ibarettir. Daha doğrusu bu, ailesine vermek istediği izlenimdir. Ancak Onur’un, bu müesseseye öyle kolay kolay geçmeye niyeti yoktur. …Dedesinin vefatından sonra, vasiyeti doğrultusunda evliliğe biraz daha sıcak bakacaktır. Sumru Yavrucuk - Songül Şen 52 yaşında, üç kız annesi, eşi başka bir kadın için kendisini terk ettikten sonra çocuklarını, saçını süpürge ederek büyütüp bu yaşa getiren bir kadındır. Songül’ün en büyük arzusu kızlarını evlendirip rahata kavuşmaktır. Bu konuda işe Lale’den başlamıştır çünkü Nergis’i herkese layık görememektedir. Ancak Lale’nin gönlünü birilerine kaptırması, tahmininden uzun sürdüğü için onun da bunalımını yaşamakta ve 7/24 ona buna veryansın etmektedir. “Lale Projesi”ni hayata geçirmek konusunda mahalleden arkadaşı Suna’nın da başının etini yemektedir. Songül aslında güçlü, ayakları yere sağlam basan bir kadındır ama yılların getirdiği, her şeyle tek başına mücadele etme yorgunluğu sonunda onun pilini bitirmiştir. Ve pili yeniden yüklemenin yolunu da kızlarını evlendirmekten geçtiğini düşünmektedir. Fatma Toptaş- Nilüfer Yorulmaz Nilüfer, Songül’ün ilk göz ağrısı.. Zeynep’in annesi . Liseyi bitirir bitirmez hayırsızın tekiyle evlenen Nilüfer iki ayda bir, “kocamı boşayacağım” deyip ana ocağına geri dönmektedir. Ev hanımıdır, günlerini kocasının peşinde geçirmektedir. Ya onu biriyle basmakta, ya da kahvede kumar oynarken yakalamaktadır. Bir hırsla annesinin evine sığınıp, kocasının yalvarmalarına dayanamayıp evine geri dönmek en sık yaptığı ritüellerden biridir. Kızına ilgili bir anne olmasına rağmen, kızı Zeynep ona akıl vermekte, annesiyle ilgilenmektedir. Giyinip süslenmeyi seven Nilüfer ailenin en saf kızıdır. Gökçe Özyol - Kurtuluş Yorulmaz Kurtuluş, Nilüfer’in kocası... Bir baltaya sap olamamış, üçkâğıtçı, kumarbaz, ayaküstünde 50 tane yalan söyleyen ama bu yalanlara başkalarından daha çok kendi inanan bir adamdır. Nilüfer’i bulduğu her fırsatta aldatan ama her defasında da yakalanan Kurtuluş çapkınlığına rağmen Nilüfer’e aşıktır. Pelin Uluksar - Nergis Yenilmez 22 yaşında açık öğretim üniversite öğrencisi olan Nergis bir kozmetik mağazasında çalışmaktadır. Ailenin en güzelidir, sürekli bakımlı makyajlı gezmektedir. Ablalarına karışan onlara akıl veren bir kızdır. En büyük ideali zengin biriyle evlenip ömür boyu süs bireri şeklinden bir davesten bir davete gitmektir. Onur'un şoförü Samet'i zengin zannetmesi komik olayların gelişmesine sebep olur.

