No 309 yeni 64. Bölüm fragmanı yayında mı? No 309 son 63. Bölüm Fox TV’de No 309 yeni 64. Bölüm fragmanı araştırılıyor. No 309 son 63. Bölüm izleyicisi ile buluşuyor. Başrollerini Lale karakterini canlandıran Demet Özdemir ve Onur karakterine hayat veren Furkan Palalı’nın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Sumru Yavrucuk, Nurşim Demir, Özlem Tokaslan, Suat Sungur, Sevinç Erbulak gibi isimler bulunuyor. No 309 son bölümde Onur ve Lale başbaşa vakit geçirmek için Erol ve Filiz'le iddiaya girerler ve kazanırlar. Yıldırım Songül'ün hışmından korunmak için hasta numarası yapmaya devam eder ve Kurtuluş'ta ona bu konuda destek olur. No 309 64. Bölüm fragmanı ve No 309 63. Bölüm izleme linki haberimiz içerisinde sizlerle.