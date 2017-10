No:309 63. yeni bölüm fragmanı yayında mı No:309 62.bölüm FOX TV'de izlenecek

No:309 63. bölüm fragmanı öncesi yeni bölüm için heyecan dorukta! FOX’un sevilen dizisi No: 309 yeni sezon kaldığı yerden devam ediyor. Dizinin bu haftaki bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Dizide Yıldırım ile Songül arasındaki diyalogların kahkahaya neden olacağını gösterdi. Songül için kendi elleriyle börek hazırladığını söyleyen Yıldırım büyük bir hevesle yaptığı sunumun ardından şaşkınlık yaşayacak. Demet Özdemir, Furkan Palalı ve Sumru Yavrucuk’un başrollerini paylaştığı başarılı dizinin kadrosuna usta tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Erdal Özyağcılar dahil oldu! No: 309 yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de FOX'ta!







NO: 309 62. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?



No: 309 dizisinde bu hafta Yıldırım’ın rahatsızlanması üzerine herkes paniğe girer özellikle Lale kendini suçlu hisseder. Kızlar ve Songül Yıldırım ile ilgilenir. Yıldırım da bu hastalık sayesinde kızları ile yakınlaşmaya başlar. Bu arada evi terk eden Filiz ve Erol, Onur ve Lale’nin evine yerleşir. Duru ile ilgili gerçeği bir türlü Lale’ye söyleyemeyen Onur, Özge ile birlikte olduğu bir anda Lale’yi karşısında bulur.



NO: 309 SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?



No: 309 geçtiğimiz hafta Yıldırım’ın karşı eve taşınması, başta Songül olmak üzere herkesi şoka sokar. Bu durumu kabullenemeyen Songül, Yıldırım’ı göndermek için plan program yapmaya başlar. Ama Yıldırım’ın pes etmeye niyeti yoktur. Bu arada Onur’un kendisinden bir şeyler sakladığını anlayan Lale bir araştırma içine girer. Acaba gerçeği öğrenebilecek midir?



Yıldırım’ın karşı eve taşınması, başta Songül olmak üzere herkesi şoka sokar. Bu durumu kabullenemeyen Songül, Yıldırım’ı göndermek için plan program yapmaya başlar. Ama Yıldırım’ın pes etmeye niyeti yoktur. Bu arada Onur’un kendisinden bir şeyler sakladığını anlayan Lale bir araştırma içine girer. Acaba gerçeği öğrenebilecek midir?







Yıldırım’ın gelişi herkes için büyük bir sürpriz olur. Yıllar sonra babalarını karşılarında gören Lale, Nilüfer ve Nergis nasıl tepki vereceklerini dahi bilemezler. Songül ise Yıldırım’a öfke doludur. Songül’ün hışmına uğrayan Yıldırım için geçen yılları telafi etmek çok zor olacaktır. Onur ise hayatının şokuyla sarsılır. Özge kızıyla geri dönmüş ve Onur’a her şeyi anlatmıştır. Onur, bir kızı olduğunu Lale’ye anlatmanın yolunu bulmaya çalışır. Duru’nun ortaya çıkışı Onur ve Lale’nin ilişkilerine nasıl etki edecektir?



SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?



Lale sezon finalinde ikinci kez hamile olduğunun müjdesini verirken Onur, aldığı güzel haberler havalara uçacak. “Sen bana hayatın en güzel hediyesisin” diyen Lale, eşine olan sevgisini bir kez daha gösterecek. Yayıncı kuruluş tarafından yapılan açıklama ise şöyle: Lale Onur’a hamile olduğunu nasıl söyleyeceğini düşünür, sonunda doğum gününde açıklamaya karar verir. Onur da Lale için bir parti organize etmektedir. Bu arada Betül şantaj yaparak halayı kendi tarafına çekmeye çalışır, çünkü en büyük kozu olan Özge’yi kullanırken halanın da desteği önemlidir. Hülya ise abisine olan biten her şeyi aktarmaya devam eder ve artık ortaya çıkması gerektiğini söyler. Lale yeni yaşında hayatındaki en büyük karşılaşmayı yaşayacağından habersizken, Onur ise bir kızı olduğu gerçeğiyle sarsılır.



OYUNCULAR



Furkan PALALI(Onur Sarıhan)



1986 Konya doğumlu olan yakışıklı oyuncumuz 30 yaşındadır. 2011 yılında dünyanın en yakışıklı modeli seçilerek adından sıkça söz ettirmiştir.



Televizyon hayatına mankenlik ile dahil olan Furkan Palılı ilk ciddi rolünü Kızıl Elma dizisinde canlandırdığı Murat Altay karakteri ile oynamıştır. Daha sonra ise Son Çıkış dizisinde de başrol oynamıştır.



30 yaşında olan Onur Sarıhanlar Holding’in en büyük veliahtıdır. Başarılı bir iş adamı olan Onur kendine beğenmiş, lüks zevkleri olan yakışıklı bir gençtir. İlk görüşmelerine Lale’yi yanlışlıkla hamile bırakmıştır.







Demet ÖZDEMİR (Lale Yenilmez)



1992 yılında Kocaeli ilimizde dünyaya gelen güzel oyuncu Demet Özdemir şuanda 24 yaşındadır. Televiyon hayatına dansçı kimliği ile giren Demet ÖZDEMİR Bengü’nün dans ekibinde yer almıştır. İlk defa oyunculuk deneyimini 2013 yapımı Sana Bir Sır Vereceğim dizisinde canlandırdığı Aylin karakteri ile yaşamıştır. Daha sonra ise Kurt Seyit ve Şura dizisinde Ayla karakterini canlandırmış; son olarak ise Çilek Kokusu dizisinde başrol oynamıştır.



Lale; 27 yaşında Tarih Öğretmenliği mezununu güzel bir kızdır. Çok saf, iyi niyetli ve gururlu bir kızdır. Bu özelliklerinden dolayı başına gelmeyen kalmamıştır. İlk görüşmelerinde Onur’dan hamile kalmıştır.