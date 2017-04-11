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O Hayat Benim 129. yeni bölüm fragmanı son bölüm FOX TV’de

O hayat Benim son bölüm ekrana geldi. FOX TV’nin uzun soluklu dizisi artık salı akşamları saat 20.00’de ekrana gelmeye başladı. O Hayat Benim son bölümde, Efsun’la Arda’nın ilişkisi, evliliği, aşkı sonsuza dek bitmek üzere. Arda’nın tek şansı Efsun’u alıp herkesten ve tüm bu yalanlardan uzak tutabilmek, ve Zeynep’i köşeye sıkıştıracak bir tuzak planlamak. Yeni bölümü 18 Nisan Salı akşamı ekrana gelecek olan O Hayat Benim 129. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki.

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O Hayat Benim 129. yeni bölüm fragmanı son bölüm ardından yayınlandı mı? Salı akşamı saat 20.00’ye alınan O Hayat Benim dizisinin son bölümünde, Efsun’la Arda’nın ilişkisi, evliliği, aşkı sonsuza dek bitmek üzere. Arda’nın tek şansı Efsun’u alıp herkesten ve tüm bu yalanlardan uzak tutabilmek, ve Zeynep’i köşeye sıkıştıracak bir tuzak planlamak. 18 Nisan 2017 Salı ekrana gelecek olan O Hayat Benim 129. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında buradan izleyebileceksiniz.

 

O HAYAT BENİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Efsun’la Arda’nın ilişkisi, evliliği, aşkı sonsuza dek bitmek üzere! Zeynep’in yalanları sürdükçe... Ne Bahar ne de Ateş’in gücü gerçekleri ortaya çıkarmaya yetmediği müddetçe...

 

O HAYAT BENİM SON BÖLÜM İZLE FOX TV

 

Arda’nın tek şansı Efsun’u alıp herkesten ve tüm bu yalanlardan uzak tutabilmek, ve Zeynep’i köşeye sıkıştıracak bir tuzak planlamak. Peki ya Hülya? Kenan’ın onu elinde tuttuğunu öğrenseler de bu kez eli kolu bağlı olan Mehmet Emir, Asım ve Ateş... Hülya’nın kendini kurtarmaktan, Kenan’a cezasını kendi elleriyle vermekten başka çaresi yok. Ama ne pahasına? Atahanları kaçınılmaz ve trajik akıbetlerinden kim koruyabilir artık?

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