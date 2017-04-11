O Hayat Benim yeni 129. bölüm fragmanı son bölüm FOX TV’de

O Hayat Benim 129. yeni bölüm fragmanı son bölüm ardından yayınlandı. Salı akşamı saat 20.00’ye alınan O Hayat Benim dizisinin son bölümünde, Efsun’la Arda’nın ilişkisi, evliliği, aşkı sonsuza dek bitmek üzere. Arda’nın tek şansı Efsun’u alıp herkesten ve tüm bu yalanlardan uzak tutabilmek, ve Zeynep’i köşeye sıkıştıracak bir tuzak planlamak. 18 Nisan 2017 Salı ekrana gelecek olan O Hayat Benim 129. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölüm fragmanı...

O HAYAT BENİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Efsun’la Arda’nın ilişkisi, evliliği, aşkı sonsuza dek bitmek üzere! Zeynep’in yalanları sürdükçe... Ne Bahar ne de Ateş’in gücü gerçekleri ortaya çıkarmaya yetmediği müddetçe...

Arda’nın tek şansı Efsun’u alıp herkesten ve tüm bu yalanlardan uzak tutabilmek, ve Zeynep’i köşeye sıkıştıracak bir tuzak planlamak. Peki ya Hülya? Kenan’ın onu elinde tuttuğunu öğrenseler de bu kez eli kolu bağlı olan Mehmet Emir, Asım ve Ateş... Hülya’nın kendini kurtarmaktan, Kenan’a cezasını kendi elleriyle vermekten başka çaresi yok. Ama ne pahasına? Atahanları kaçınılmaz ve trajik akıbetlerinden kim koruyabilir artık?